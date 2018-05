Biogen: pioneira em neurociência chega aos 40 anos

Além do compromisso com a ciência, a Biogen tem mostrado liderança também no segmento da cidadania corporativa, cujo objetivo é criar uma companhia que possa elevar o cuidado com os pacientes e profissionais de saúde de forma sustentável e respeitar o meio ambiente. A empresa possui programas globais para melhorar a educação científica, fornecer ajuda humanitária e manter a neutralidade de carbono. A Biogen investiu mais de um US$ 1 bilhão em seus programas de apoio aos pacientes em 2016 e possui certificação de empresa neutra em emissões de carbono desde 2014.

A Biogen segue na vanguarda da neurociência com avançadas pesquisas em áreas desafiadoras como Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e Alzheimer. Para a última, é a única empresa a ter 4 moléculas candidatas ao tratamento sendo pesquisadas simultaneamente. "É muito gratificante trabalhar em uma companhia comprometida com a ciência e em disponibilizar terapias para doenças neurológicas com necessidades não atingidas realmente capazes de mudar o curso natural de doenças tão graves. Nós construímos uma marca global de grande valor científico e responsabilidade social.", explica Sameer Savkur, diretor geral da Biogen Brasil.

A Biogen no Brasil

Há 10 anos no Brasil, a Biogen é líder de mercado no segmento de esclerose múltipla (EM) com cinco medicamentos inovadores aprovados para o tratamento da doença e seus sintomas, três já disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2018, um deles, o natalizumabe, foi o primeiro medicamento para EM a ser incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e disponibilizado pelos planos de saúde. A companhia também tem uma terapia, já aprovada no Brasil, para uma doença rara: atrofia muscular espinhal (AME). Em tempo recorde, a Biogen conseguiu os registros sanitários e de preço do medicamento Spiranza® (nusinersena), a primeira e única terapia disponível para a AME, maior causa genética de morte de bebês e crianças.

Também, em 2008 com o objetivo de melhorar da qualidade de vida e bem-estar dos pacientes com EM, a empresa criou o BIA, um programa de apoio que oferece suporte aos portadores de EM, seus familiares e cuidadores. Com uma central de atendimento pelo telefone 0800 242 0000, a Biogen disponibiliza também uma equipe multidisciplinar apta a esclarecer dúvidas sobre o tratamento.

Já o AME+, Programa de Apoio ao Paciente de Atrofia Muscular Espinhal, disponibiliza atendimento pelo número 0800 200 0550. Após a prescrição médica, é possível obter orientações educacionais sobre a doença e orientações quanto à correta utilização do medicamento nusinersena. A equipe de atendimento do programa AME+ é composta por profissionais habilitados e capacitados disponibilizar informações acuradas e de maneira ética e individualizada, em total conformidade com os regulamentos locais aplicáveis.

Sobre a Biogen

Na Biogen, nossa missão é clara: somos pioneiros na neurociência. A Biogen descobre, desenvolve e fornece terapias inovadoras em todo o mundo para pessoas que vivem com doenças neurológicas e neurodegenerativas graves. Fundada em 1978 como uma das primeiras empresas globais de biotecnologia do mundo por Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray e os ganhadores do Prêmio Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp. Hoje, a Biogen possui o principal portfólio de medicamentos para tratar a esclerose múltipla; introduziu o primeiro e único tratamento aprovado para atrofia muscular espinhal e está focada no avanço dos programas de pesquisa em neurociência na doença de Alzheimer e demência, Esclerose Múltipla e neuroimunologia, distúrbios do movimento, distúrbios neuromusculares, dor, oftalmologia, neuropsiquiatria e neurologia aguda. Para saber mais, visite www.br.biogen.com.

