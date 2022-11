Biogénesis Bagó étend ses solutions pour la reproduction animale à l'échelle mondiale

BUENOS AIRES, Argentine, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Axée sur la fourniture de solutions plus nombreuses et meilleures pour la productivité animale, Biogénesis Bagó, l'entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'élaboration, la production et la commercialisation de solutions pour la santé animale, a acquis la gamme de produits hormonaux de l'entreprise espagnole de biotechnologie HIPRA.

L'acquisition de l'intégralité du portefeuille de solutions pour la reproduction animale auprès de HIPRA, une société avec 50 ans d'expérience sur le marché et 40 filiales dans le monde, permettra à Biogénesis Bagó de renforcer son propre portefeuille en y intégrant des produits complémentaires, de toucher 30 nouveaux marchés, de consolider sa présence au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine et de lancer des opérations commerciales en Europe.

Cette acquisition de licences, qui viennent s'ajouter à leurs propres solutions de produits hormonaux et de minéraux injectables innovants, en fait l'un des leaders mondiaux de la reproduction, non seulement pour les bovins, mais aussi pour les porcs et les petits ruminants.

Esteban Turic, PDG de Biogénesis Bagó, a déclaré : « Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à générer une croissance à long terme et une valeur durable pour nos clients et nos actionnaires en se concentrant sur les segments que l'entreprise maîtrise très bien ».

Il a ajouté : « Biogénesis Bagó est une référence mondiale dans le domaine des vaccins contre la fièvre aphteuse, elle est en passe de devenir leader dans les solutions de reproduction animale, non seulement en raison des produits qu'elle offre, mais aussi pour son service d'assistance technique aux agriculteurs et aux vétérinaires qui contribue au développement durable de l'élevage sur les principaux marchés mondiaux ».

Les deux sociétés ont conclu un accord pour l'achat et la vente de la gamme de produits hormonaux, notamment pour les marques Gestavet, Gestavet Prost, Gestavet GnRH, Gonaser et Esponjavet, qui font déjà partie du portefeuille de Biogénesis Bagó.

« Ce processus devrait être achevé en 2023, et d'ici là, l'approvisionnement normal est garanti sur tous les marchés », a déclaré Sebastián Perretta, directeur commercial de Biogénesis Bagó, concernant le processus de transfert de propriété des licences de commercialisation et de fabrication qui a déjà commencé.

Biogénesis Bagó comprend que les outils et les technologies favorisant la reproduction animale sont essentiels pour améliorer l'efficacité des différents systèmes de production, la génétique et la qualité des produits finaux. De plus, cette nouvelle étape vient soutenir sa stratégie d'expansion mondiale qui vise à la positionner parmi les 20 meilleures entreprises de santé animale d'ici 2026.

