BioGuard, tecnologia brasileira que garante a descontaminação de ambientes infectados pelo Covid-19, expande linha de produtos

SÃO PAULO, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O período em que estamos vivendo estabeleceu desafios a todos, inclusive tecnologicamente. Com o início da pandemia também surgiu a necessidade de soluções e serviços efetivos para ao combate ao Covid-19. Foi em meio a essa demanda que a BioGuard, empresa 100% brasileira, foi fundada com o objetivo de descontaminar rapidamente o ar e os ambientes, com foco na segurança e saúde das pessoas.

A companhia oferece ao mercado o robô batizado de BGtech-19, um equipamento autônomo compacto e modular capaz de neutralizar metros cúbicos de ambientes de maneira eficiente e rápida. Agora, a BioGuard anuncia expansão de seu portfolio, em uma parceria com a multinacional americana Spraying Systems Co, líder mundial em tecnologias de aspersão especializada em minimizar a poluição do ar, economizar água, reduzir o uso de energia e garantir a segurança dos alimentos, com mais de 90 anos de sólida atuação.

Juntas as empresas desenvolveram novas versões do equipamento, com foco no uso doméstico e veicular, para inertização de ambientes contra microrganismos nocivos ao ser humano.

ROBÔS E OUTROS SISTEMAS DE SANITIZAÇÂO

Até o momento a tecnologia do BGtech-19 era voltada para sanitização de escritórios, hospitais, comércios e outros locais de grande circulação, com alcances que variam de 30 m² a 500 m². Com a parceria com a Spraying Systems, ficam disponíveis duas novas soluções para descontaminação, o BGtech Mini: para casas e veículos (cabines de caminhão, ambulâncias e carros de passeio) e o Klarion: sistema capaz de produzir sanitizante e detergente in loco.

O maior diferencial dos produtos da companhia está na agilidade de seu funcionamento e na eficácia no processo de descontaminação. Para se ter ideia, a higienização de um carro de passeio comum feita com o BGTech Mini dura 1 minuto, em média. O equipamento também permite a descontaminação do ar condicionado do veículo. Com cada tanque de sanitizante é possível limpar até 25 carros.

A garantia da ação da tecnologia da BioGurad foi atestada pelo Laboratório Eurofins, especializado em ensaios bio-analíticos. O processo garante a descontaminação de 99.99% dos vírus, germes e bactérias, incluindo o coronavírus (COVID-19).

"Em um centro cirúrgico, a limpeza manual leva até 60 minutos com duas pessoas por quarto. O BGtech-19 reduz esse tempo em 50%. Já em trens e metrôs a desinfestação de cada vagão dura, em média, apenas 7 minutos", afirma André Tchernobilsky, engenheiro e CEO da BioGuard. "Com os novos modelos, as pessoas podem ter essa efetividade também em ambientes pessoais, onde têm passado a maior parte de seu tempo, com suas famílias", diz o executivo.

Uma outra novidade é a possibilidade do usuário poder produzir seu próprio sanitizante ou detergente. O modelo Klarion, por exemplo, permite utilização de água e sal, que são transformados pelo equipamento em um eficiente sanitizante e já tem sido utilizado por redes de hotéis. "Com essa opção, incentivamos que as pessoas, indústria e comércio diminuam a geração de resíduos e, consequentemente, o uso de embalagens tóxicas e gases de efeito estufa com transporte e logística de produto", diz André.

QUEM USA

Em pesquisa recente a Engaje, mostrou que a maioria dos brasileiros se sente totalmente insegura em voltar a frequentar cinemas (76%), rodoviárias (66%) e aeroportos (58%) e apenas parcialmente segura em voltar a frequentar shoppings (45%), bares (48%), academias (44%), restaurantes (49%) e salões de beleza (49%). Em resposta à isso, a inovação da BioGuard entra como uma aliada da população que está com receio de se expor e, também, do empresariado e dos varejistas que podem contar com os robôs para otimizar, em tempo e em recursos, os protocolos de higienização exigidos e, com isso, aumentar o seu giro de clientes.

Foi pensando na segurança dessas pessoas que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começou a utilizar o robô da BioGuard para higienização dos trens das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa. Com o sucesso de sua solução, a BioGuard acaba de anunciar a parceria com três outras grandes empresas: o Colégio Objetivo (unidade Saúde), uma grande mineradora e, mais recentemente, a startup Easy Carros, que através da sua rede de prestadores parceiros tem feito higienização para COVID para frotas e empresas em todo Brasil. Todas elas adotaram o BGtech para garantir que seus colaboradores, alunos e clientes se sintam e estejam mais protegidos em um momento de retomada das atividades.

VERSATILIDADE

Além da descontaminação dos ambientes o BGtech-19 também pode ser utilizado para economia de energia. Basta que, ao invés de usar sanitizante, o usuário utilize água e mantenha o aparelho com temperatura baixa, substituindo assim o ar-condicionado.

Outra funcionalidade importante do aparelho é a alternativa de se aumentar a umidade do ar, técnica já bastante difundida em casa de idosos, no Japão, pois auxilia na diminuição da proliferação de doenças respiratórias. "Sabemos que, aos poucos, as pessoas estão retomando seus postos de trabalho, algumas nem pararam, como é o caso de profissionais de saúde. E o BGtech-19 chega para garantir um lugar melhor, seguro e mais sustentável para todos", diz Tchernobilsky.

FONTE BioGuard

SOURCE BioGuard