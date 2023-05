Biome Renewables schließt erfolgreiche Windkanal-Validierungstests der FeatherEdge® Verzahnungstechnologie im Poul la Cour Tunnel der DTU Risø ab

Das innovative FeatherEdge ® Design erreicht eine durchschnittliche Lärmreduzierung von 8 dB gegenüber einem Ris ø B1-18-Flügelprofil.

AMSTERDAM, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Biome Renewables (Biome) hat die Ergebnisse von Windkanaltestmessungen bekannt gegeben, die mit der neuartigen FeatherEdge®-Hinterkantenverzahnungstechnologie durchgeführt wurden. Dabei wurde eine vielversprechende Lärmreduzierung von 8 dB gegenüber einem Risø B1-18-Flügelprofil unter ähnlichen Bedingungen festgestellt. Die Tests fanden im Januar 2023 im Poul la Cour Tunnel (PLCT) der DTU Wind Energy, Risø Campus, Roskilde, Dänemark, statt.

Biome Renewables Wind Tunnel Validation Testing on FeatherEdge® serration technology at DTU Risø’s Poul la Cour Tunnel

Ryan Church, Geschäftsführer und technischer Direktor von Biome, erläuterte: „Die Geräuschemissionen von Windkraftanlagen werden größtenteils durch die Bildung einer turbulenten Grenzschicht an der Hinterkante des Flügelprofils in den äußeren Bereichen der Turbinenblätter verursacht. Um dem entgegenzuwirken, konzentrierte sich das FeatherEdge-Design auf die spezifische Morphologie, die den geräuschlosen Flug der Eule ermöglicht."

Um die Technologie zu validieren, beauftragte Biome die DTU und ihren hochmodernen Windkanal mit der Durchführung einer Messkampagne für aerodynamische Koeffizienten und Geräuschmessungen. Der PLCT verwendet einen geschlossenen Luftkreislauf mit einem Volumen innerhalb des Luftkreislauf von ca. 3.875 m 3. Er ist einer der größten universitätseigenen Windkanäle der Welt, mit einer Teststrecke von 2x3 Metern und 9 Metern Länge und erreichbaren Strömungsgeschwindigkeiten von 105 m/s (378 km/h). Mit einer Turbulenzintensität von <0,1 % und sehr geringem Hintergrundlärm ist er der ideale Ort für die Durchführung von Tests zur Windkanalvalidierungstests.

„Die Lärmemission von Windturbinen ist eines der Haupthindernisse für den Ausbau von Onshore-Windkraftanlagen auf der ganzen Welt. Die Hinterkantenverzahnung wurde bereits kommerziell eingesetzt, um die Geräuschemissionen von Windkraftanlagen zu reduzieren, doch man geht davon aus, dass mit einer optimierten Verzahnung eine noch stärkere Geräuschreduzierung erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang hat der Poul la Cour Tunnel seine Effizienz und seinen Wert bewiesen, indem er das FeatherEdge-Design an Flügeln mit den repräsentativen Strömungsgeschwindigkeiten und Abmessungen validiert hat", sagt Christian Bak, Professor für Rotoraerodynamik für Windkraftanlagen an der DTU Wind and Energy Systems.

FeatherEdge ist die jüngste in einer Reihe von innovativen technischen Lösungen für die Windindustrie, die Biome mit einem biologisch inspirierten Ansatz für Technik und Innovation entwickelt.

