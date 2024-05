Biopharma-Führungskräfte gestalten die Zukunft der Arzneimittelentwicklung auf dem Veeva R&D and Quality Summit Europe

Ascendis, Bayer, Boehringer Ingelheim, Jazz Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Sanofi und Teva stellen ihre Innovationen vor, um bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen

BARCELONA, Spanien, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Führungskräfte von Ascendis Pharma A/S, Bayer, Boehringer Ingelheim, Jazz Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Sanofi und Teva als Hauptredner auf dem Veeva R&D and Quality Summit, Europe am 4. und 5. Juni in Madrid, Spanien, auftreten werden. Fachleute aus der gesamten Biowissenschaftsbranche kommen zusammen, um sich darüber auszutauschen, wie vernetzte Technologien in den Bereichen Klinik, Regulierung, Sicherheit und Qualität Innovationen für Patienten vorantreiben.

Als eines der größten Treffen von Biopharma-Führungskräften in Europa wird der Veeva R&D and Quality Summit mehr als 1.000 Fachleute aus der Branche zusammenbringen, um in mehr als 100 Sitzungen Erfahrungen auszutauschen. Bayer und Jazz Pharmaceuticals werden gemeinsam mit Rik Van Mol, dem leitenden Vizepräsident von Veeva Development Cloud, und Avril England, der Generalmanagerin von Veeva Vault, die Eröffnungs-Keynote halten, um die Zukunft der Entwicklung neuer Medikamente und Therapien zu beleuchten.

Zu den Hauptrednern der Veranstaltung gehören:

Ascendis und Bayer teilen Strategien zur Kostensenkung und Beschleunigung von Studien mit einer vernetzten Plattform.





teilen Strategien zur Kostensenkung und Beschleunigung von Studien mit einer vernetzten Plattform. Boehringer Ingelheim beschreibt seine Umstellung auf ein datenzentriertes Management von Zulassungsinformationen.





beschreibt seine Umstellung auf ein datenzentriertes Management von Zulassungsinformationen. Novo Nordisk zeigt, wie das Unternehmen Daten und KI nutzt, um die klinische Forschung zu verändern.





zeigt, wie das Unternehmen Daten und KI nutzt, um die klinische Forschung zu verändern. Sanofi erläutert seinen innovativen Ansatz zur Förderung der Qualität durch operative Spitzenleistungen.





erläutert seinen innovativen Ansatz zur Förderung der Qualität durch operative Spitzenleistungen. Teva gibt einen Einblick in die rasche Umstellung von unterschiedlichen Sicherheitssystemen auf eine einheitliche globale Lösung.

Eine Podiumsdiskussion mit Terry Pirovolakis, dem Geschäftsführer von Elpida Therapeutics, und Veeva-Experten wird die Veranstaltung mit einer Diskussion darüber abschließen, wie die Industrie die Entwicklung lebensrettender Gentherapien für seltene Krankheiten am besten beschleunigen kann.

„Die Verbindung von klinischen, regulatorischen, sicherheitsrelevanten und qualitativen Aspekten ist der Schlüssel, um den Produktlebenszyklus voranzutreiben und bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen", sagt Rik Van Mol, leitender Vizepräsident von Veeva Development Cloud. „Auf dem Veeva R&D and Quality Summit können Führungskräfte aus der Biopharmabranche Kontakte knüpfen, Ideen austauschen und neue Strategien teilen, um die Branche gemeinsam voranzubringen."

Der Veeva R&D and Quality Summit richtet sich ausschließlich an Fachleute aus dem Bereich Life Sciences. Registrieren Sie sich und lesen Sie die Tagesordnung unter veeva.com/eu/Summit.

