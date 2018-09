BIOSPAIN 2018 invite les utilisateurs à la plaque tournante des biotechnologies en Europe

MADRID, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

L'Association espagnole des bioentreprises (ASEBIO) et le gouvernement régional d'Andalousie ont annoncé un accord de collaboration nommant Séville comme hôte du neuvième salon biennal BIOSPAIN. Du 25 au 27 septembre 2018, le Centre des congrès et des expositions FIBES accueillera en effet BIOSPAIN, un forum d'échange de connaissances, d'idées et d'expériences réunissant tous les acteurs du secteur des biotechnologies et qui est devenu la plus grande plateforme visant à renforcer la position internationale des biotechnologies espagnoles.

Lors de l'édition 2016, BIOSPAIN avait accueilli 1 750 délégués représentant 800 entreprises de 29 pays (28 % des participants étaient venus de l'étranger), 233 exposants, 50 investisseurs internationaux, 49 séances en petits groupes et également 3 000 réunions individuelles.

Ces chiffres ont fait de BIOSPAIN le cinquième plus grand événement au monde dédié aux biotechnologies en termes de réunions d'affaires, et l'événement le plus important organisé en Espagne. Sa structure est celle d'un salon professionnel, avec un système de partenariat qui facilite les réunions individuelles, un programme de conférence et un forum des investisseurs qui réunit les investisseurs les plus importants de la planète dans le domaine des sciences de la vie. À ce jour, BIOSPAIN compte déjà 25 investisseurs confirmés issus de sept pays, parmi lesquels Ysios Capital Partners, Andera Capital (anciennement Edmond de Rothschild), Biogeneration Ventures et Johnson & Johnson Innovation.

Le programme du salon BIOSPAIN de cette année donne un poids particulier au secteur biomédical, même si une bonne partie de la conférence sera également dédiée aux biotechnologies agroalimentaires et industrielles, principalement dans le domaine de la bioéconomie. Des sessions de financement auront aussi une place importante. Le salon accueillera également le conférencier Philippe Monteyne, un partenaire de Fund+. Parmi les principaux thèmes abordés lors de cette neuvième édition, il convient notamment de citer : la maladie d'Alzheimer, les thérapies avancées, l'agroalimentaire, les biobanques, les programmes de financement, l'économie circulaire, l'intelligence artificielle, la manipulation des gènes, l'immunothérapie, la résistance aux antibiotiques, la médecine de précision, etc.

En outre, en tant que nouvel aspect cette année, BIOSPAIN souhaite encourager les chercheurs, les universitaires et les représentants d'organismes intermédiaires à participer à une politique spéciale d'inscription.

Dans le sondage mené auprès des participants après la fin de l'événement de 2016, 84,81 % des personnes interrogées avaient affirmé qu'elles avaient identifié de réelles opportunités commerciales. L'événement avait été qualifié de bon ou très bon par 76,92 % des participants.

Dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent télécharger la BIOSPAIN 2018 APP sur les boutiques d'applications iOS et Android. Cette application est facile à utiliser et fournira un soutien important aux participants tout au long de leur expérience pendant la convention. Grâce à l'appli, les participants pourront être plus indépendants, nouer des réseaux et accéder à toutes les informations utiles disponibles du bout des doigts.





