BioTouch™ kondigt overname van Titan Solutions aan, waardoor de internationale capaciteiten aanzienlijk worden uitgebreid

WEST HAVEN, Conn., 3 maart 2023 /PRNewswire/ -- BioTouch™, een toonaangevende leverancier van uitbestede medische benodigdheden, kits en logistieke diensten aan de gezondheidszorgsector en portfoliobedrijf van Atlantic Street Capital ("ASC"), heeft vandaag aangekondigd dat het Titan Solutions heeft overgenomen, een toonaangevende leverancier van toeleveringsketenbeheeroplossingen voor logistiek, kits en levenswetenschappen, gevestigd in Shannon, Ierland. Deze overname zal de internationale capaciteiten van BioTouch aanzienlijk uitbreiden en zijn positie als wereldleider op het gebied van toeleleveringsketenbeheer in de gezondheidszorg versterken, waarbij oplossingen worden verstrekt aan meer dan 160 landen.

"We zijn verheugd om de overname van Titan Solutions aan te kondigen, welke ons vermogen om onze klanten in Europa en over de hele wereld van dienst te zijn aanzienlijk zal verbeteren", aldus Ruth Abdulmassih, CEO van BioTouch. "De toevoeging van Titans expertise op het gebied van toeleveringsketenbeheeroplossingen voor logistiek, kits en levenswetenschappen, gecombineerd met onze bestaande capaciteiten, stelt ons in staat om onze klanten beter te ondersteunen bij het beheren van hun meest kritieke monsters en benodigdheden, ongeacht hun locatie op de wereld. We zijn in het bijzonder verheugd om het ervaren managementteam van Titan te verwelkomen, wiens bewezen staat van dienst en branchekennis een aanwinst zullen zijn voor onze organisatie. Met de integratie van onze teams zijn we ervan overtuigd dat we nog meer succes zullen boeken bij het leveren van uitzonderlijke diensten en oplossingen aan onze klanten in de branche van de levenswetenschappen."

In navolging van Ruths opmerkingen herhaalde Paul Collins, CEO van Titan Solutions: "Titans unieke positie als 'toegangspoort tot Europa en de rest van de wereld' versterkt de wereldwijde aanwezigheid van BioTouch", terwijl hij ook de strategische fit en naadloze connectiviteit benadrukte tussen beide bedrijven die al vele jaren handelspartners zijn.

Als portfoliobedrijf van Atlantic Street Capital heeft BioTouch een bewezen staat van dienst op het gebied van groei en innovatie in de sector van toeleveringsketenbeheer in de gezondheidszorg. Met deze overname zal het bedrijf beter gepositioneerd zijn om de behoeften van zijn klanten over de hele wereld te ondersteunen.

"BioTouch presteert sterk in ons portfolio en we zijn verheugd om te zien dat het bedrijf blijft groeien en zijn internationale capaciteiten uitbreidt", zegt Andy Wilkins, Managing Partner bij Atlantic Street Capital. "Deze overname ondersteunt de strategie van het bedrijf voor wereldwijde expansie, de ontwikkeling van nieuwe producten voor temperatuurregeling en materiële groei binnen de klinische proeven en de farmaceutische branche. Het bedrijf zal blijven groeien door zowel organische groei-initiatieven als overnames van unieke en complementaire bedrijven zoals Titan Solutions."

Met BioTouch krijgen ziekenhuizen, laboratoria en levenswetenschapsorganisaties één enkele, technische oplossing voor al hun kit- en logistieke behoeften. Ze kunnen kosten besparen en de patiëntenzorg verbeteren met een partner die hen alles met meer zorg laat doen. BioTouch, opgericht in 2018, biedt leveringen, kits en eenvoudige logistieke oplossingen voor dezelfde dag, exclusief gericht op de medische laboratorium- en ziekenhuissector. Het bedient universitaire gezondheidssystemen, onafhankelijke laboratoria, contractonderzoeksorganisaties en nationale gezondheidsstelsels. Het bedrijf staat bekend om zijn toonaangevende technologie en op maat gemaakte software die real-time bestellen en volgen van koeriers- en monsterlocaties en routeoptimalisatie mogelijk maakt. BioTouch is gevestigd in West Haven, CT (VS)

Titan Solutions is een leverancier van toeleveringsketenoplossingen voor een reeks verticale sectoren, waaronder levenswetenschappen. Optimaal gebruikmakend van zijn mensen, processen en innovatieve technologie, werkt Titan met wereldwijde klanten aan het toepassen van complexe toeleveringsketenoplossingen om hen uit te rusten voor groei. Binnen zijn levenswetenschapstak is Titan Solutions een exclusieve leverancier voor het ontwerp, de uitvoering en de distributie van diagnostische en monsterafnamekits aan klinieken en consumenten via zijn ISO 13485:2016-gecertificeerd en digitaal verbeterd netwerk.

ASC is een private-equityfirma die investeert in bedrijven uit het lagere middensegment die klaar zijn voor het volgende groeiniveau. Het bedrijf richt zich op ondernemende managementpartners en fundamenteel gezonde bedrijven met een EBITDA tussen $ 4 en $ 25 miljoen die zullen profiteren van kapitaalinvesteringen en ASC's strategische en operationele ondersteuning met toegevoegde waarde. Bijgevolg werkt ASC nauw samen met het management om de onderliggende waarde van hun bedrijf te ontsluiten en hen te helpen slagen. Ga voor meer informatie naar www.atlanticstreetcapital.com .

