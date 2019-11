Biotronik apresenta nova linha de CDIs Acticor/Rivacor durante Sobrac 2019

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A BIOTRONIK, uma das empresas líderes no desenvolvimento de soluções cardiovasculares e endovasculares, apresentou durante o Sobrac 2019 (de 21 a 23 de novembro, em Salvador, BA), sua nova linha de CDIs Acticor/Rivacor. O CDI (Cardioversor Desfibrilador Implantável) é um dispositivo que dá um choque no coração quando ocorre a taquicardia, revertendo o quadro automaticamente para o ritmo normal do paciente.

Acticor/Rivacor são os menores dispositivos unicamerais e ressincronizadores do mundo e são aprovados para exames de ressonância magnética do corpo inteiro de 3 Tesla (3T)1 graças à tecnologia MRI AutoDetec®, que reconhece quando o paciente está no ambiente da RM e programa o dispositivo automaticamente para um modo seguro.

Os novos dispositivos têm somente 10 mm de espessura e um BIOshape suave e elíptico, que facilita sua introdução: "O menor tamanho e o formato mais suave dos novos dispositivos Acticor e Rivacor simplificam a introdução para o médico e ajudam o paciente melhorando o seu conforto após a implantação," diz Alexey Peroni, Diretor de Assuntos Científicos LATAM. Mais de 90% dos médicos especialistas em implantes avaliaram o "conforto do paciente" como "melhor" ou até mesmo "muito melhor" em comparação com os modelos anteriores durante a observação pós-comercialização.2

Embora os dispositivos tenham diminuído de tamanho, a vida útil foi prolongada, já que sua bateria pode durar até 15 anos para CDIs unicamerais3 e nove anos para ressincronizadores4. Isso ajuda a diminuir o número de substituições necessárias, o que resulta em menor risco5 para os pacientes, menos estresse e, em geral, menor custo. Além disso, uma garantia completa estendida de até 10 anos também deixa médicos e pacientes mais tranquilos.

Outro ponto importante é que os novos dispositivos são os primeiros no mercado a incluir a tecnologia DX com um conector DF4, o que permite que os médicos concluam o diagnóstico atrial sem a necessidade de um eletrodo atrial adicional. Uma ligação única é vantajosa não apenas por eliminar o custo da ligação atrial, mas também porque estudos demonstram que isso reduz as complicações e a mortalidade6. Essas complicações podem resultar em até três dias adicionais de hospitalização e aumento de 20% no custo dos cuidados7.

Nos dispositivos ressincronizadores, a função TRC AutoAdapt reajusta o modo de estimulação a cada minuto para atender de maneira personalizada cada paciente, o que contribui para a redução das taxas de não-resposta entre os pacientes com terapia de ressincronização cardíaca (TRC), que é de aproximadamente 30 a 40% 8,9.

"A simplificação dos procedimentos para os médicos estava no centro do desenvolvimento dos dispositivos Acticor/Rivacor", afirma Roberto Alvarenga, Vice Presidente LATAM. "Os novos recursos reafirmam o compromisso BIOTRONIK quanto à inovação de qualidade, onde tecnologia e funcionalidade se encontram com um objetivo maior: salvar e melhorar a vida de nossos pacientes", diz.

Para Alex Montini, Country Manager Brasil, o importante lançamento trará muitas oportunidades de negócios para a empresa. "Estou confiante de que o lançamento, que já é sucesso na Europa, irá nos ajudar a alavancar o Market Share da BIOTRONIK neste segmento também no Brasil", afirma o executivo.

Além desses novos recursos, os dispositivos Acticor/Rivacor possuem a tecnologia BIOTRONIK Home Monitoring®10, que monitora diariamente as informações técnicas do aparelho e clínicas do paciente e cujos dados podem ser acessados remotamente pelo médico para um acompanhamento mais seguro da saúde do paciente. Com relação aos CDIs, foi clinicamente comprovado que o Home Monitoring ajuda os médicos a detectar a fibrilação atrial antecipadamente11 e reduz o número de choques inapropriados em 90% e taxas de hospitalização relacionadas em 73%12.

