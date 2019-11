BIOTRONIK é pioneira na telemedicina aplicada à cardiologia e arritmologia

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Mesmo com a regulamentação da telemedicina no Brasil ainda em trâmite, médicos e pacientes já contam e desfrutam, há algum tempo, dos recursos da tecnologia em benefício da saúde do coração. Um exemplo é o BIOTRONIK Home Monitoring®, um sistema pioneiro e premiado de monitorização remota de DCEIs (Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis) e utilizado em mais de 60 países e por mais de 180 mil pacientes em todo o mundo há mais de 10 anos.

Com BIOTRONIK Home Monitoring®, os médicos cardiologistas e arritmologistas podem monitorar remotamente e revisar com segurança as estatísticas do funcionamento dos DCEIs de seus pacientes. A tecnologia faz o registro contínuo da atividade cardíaca do paciente, permitindo, em alguns casos, o diagnóstico precoce (até 40 dias antes) de eventos sintomáticos ou assintomáticos, tais como a fibrilação atrial, uma taquiarritmia cardíaca. Essa patologia pode causar fraqueza e fadiga, sensações cardíacas desconfortáveis e até mesmo a formação de coágulos dentro do coração.

O uso da tecnologia Home Monitoring® também pode contribuir para a redução da fila de espera por avaliações de urgência uma vez que o médico é capaz de avaliar remotamente a situação e priorizar os casos. "Essa tecnologia é realmente um marco para a cardiologia. Ela promove melhor aderência do paciente ao tratamento, diminui os índices de internação hospitalar por insuficiência cardíaca e reduz a taxa de choque inapropriado em portadores de CDI. Além disso, estamos na era dos dados, onde a tecnologia e a medicina caminham juntas para salvar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes ao redor do mundo", explica Dr. Alexey Peroni, Cardiologista e Diretor de Assuntos Científicos BIOTRONIK LATAM.

Além disso, o Home Monitoring® pode beneficiar pacientes que vivem longe dos grandes centros e, consequentemente, de uma assistência médica mais complexa. "Os pacientes se sentem mais tranquilos mesmo distante fisicamente já que toda e qualquer alteração significativa é reportada aos médicos, que podem passar as orientações de maneira rápida e mais assertiva", finaliza Peroni.

O uso de DCEIs

Os DCEIs (marcapassos, cardiodesfibriladores implantáveis e ressincronizadores) são utilizados em pacientes com arritmias cardíacas, ou seja, distúrbios na formação ou na condução do estímulo elétrico cardíaco e que provoca alteração na regularidade e/ou na frequência dos batimentos cardíacos.

Quando ocorrem essas alterações, a função miocárdica pode ser prejudicada, reduzindo a capacidade funcional do coração. As consequências são: diminuição da qualidade de vida, aumento do risco de morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE) e infarto agudo do miocárdio.

Anualmente, cerca de 2.000 pacientes são tratados no Brasil com implantes de desfibriladores cardíacos implantáveis (CDIs) BIOTRONIK. Estudos recentes comprovam que o Home Monitoring ajuda os médicos a detectar a fibrilação atrial antecipadamente1 e reduz o número de choques inapropriados em 90% e taxas de hospitalização relacionadas em 73%2.

Tecnologia foi destaque no Sobrac 2019

A tecnologia BIOTRONIK Home Monitoring®, assim como o lançamento da nova linha de CDIs Acticor/Rivacor, foi destaque da empresa durante o Sobrac 2019 (de 21 a 23/11, em Salvador/BA), maior e mais importante evento sobre arritmias cardíacas do Brasil e que recebeu especialistas de todas as partes do país.

Para Alex Montini, Country Manager Brasil, o importante lançamento trará muitas oportunidades de negócios para a empresa. "Estou confiante de que o lançamento, que já é sucesso na Europa, irá nos ajudar a alavancar o Market Share da BIOTRONIK neste segmento também no Brasil", afirma o executivo.

Sobre a BIOTRONIK

A BIOTRONIK é uma empresa líder em dispositivos médicos que desenvolve soluções cardiovasculares e endovasculares confiáveis e inovadoras há mais de 50 anos. Impulsionadas pela missão de combinar com perfeição a tecnologia ao corpo humano, as inovações da BIOTRONIK prestam cuidados que salvam e melhoram anualmente as vidas de milhões de pacientes diagnosticados com doenças cardiovasculares. A BIOTRONIK possui sede em Berlim, Alemanha, e está presente em mais de 100 países.

FONTE BIOTRONIK

