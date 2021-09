BIOTRONIK: Entendendo as arritmias cardíacas

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Muito faladas na imprensa e na sociedade, as arritmias cardíacas estão entre as doenças do coração mais comuns. Elas atingem mais de 20 milhões de brasileiros e são responsáveis por mais de 300 mil mortes súbitas ao ano no país, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC).

Elas são provocadas por distúrbios na formação e na condução dos impulsos elétricos que promovem os batimentos e o ritmo de funcionamento do coração. Normalmente, são 70 a 100 batimentos por minuto. Quando há menos de 50 batimentos por minuto, chama-se bradicardia e acima de 110 batimentos por minuto temos a taquicardia. Em ambos os casos, o compasso (ou ritmo) do coração está correto.

Porém, a alteração na 'quantidade de batidas por minuto' pode vir acompanhada do descompasso, que é quando os impulsos elétricos inadequados alteram o ritmo dessas batidas. O médico cirurgião cardiovascular Luciano Jannuzzi Carneiro lembra que o ritmo é tão importante quanto o número de batidas. "Não só a frequência de batimentos por minuto, mas também a sincronia adequada dos impulsos elétricos, são fundamentais para que o coração funcione bem", diz o especialista. Quando há disfunção no ritmo e no número de batimentos por minuto, aparecem as diversas arritmias.

As taquiarritimias (descompasso + aceleração) podem ser tratadas com medicações e, em alguns casos, com o uso de CDI (cardio desfribrilador implantável). O CDI trata as taquiarritmias graves através da entrega de choques de alta energia (cerca de 30 a 40 joules), quando a arritmia grave é detectada pelo dispositivo.

Para as bradiarritmias (descompasso + lentidão) não há medicação e elas devem ser tratadas com o uso de marcapasso, que entrega estímulos elétricos de baixa energia, imperceptíveis ao paciente, no ritmo adequado que os batimentos devem manter.

Outra doença comum ao coração e que exige tratamento com o uso de um dispositivo implantável é a insuficiência cardíaca, que é quando o órgão não consegue bombear o sangue com a força adequada, provocando problemas em todos os órgãos. Neste caso, o tratamento é feito com o uso de um tipo de dispositivo chamado ressincronizador cardíaco, que oferece estímulos elétricos simultâneos pelos dois lados do coração (direito e esquerdo), o que acaba reorganizando os impulsos elétricos e devolvendo ao coração boa parte de sua força para bater.

Sintomas

Os sintomas para todas essas doenças (bradicardia, taquicardia, bradiarritmia, taquiarritmia e insuficiência cardíaca) são bastante parecidos e precisam de atenção especial. São eles: sensação de cansaço constante (mesmo quando não há esforço ou atividade intensa), palpitações no peito, tontura e desmaios repentinos – estas, as chamadas "síncopes".

"É importante lembrar que, embora não seja tão comum, algumas pessoas com doença cardíaca podem não apresentar sintomas. Dessa forma, é fundamental que todos estejam atentos aos sinais, logo que aparecem e procurem orientação médica assim que identificarem um ou mais sintomas. Outra recomendação é para aqueles que tenham histórico familiar de doenças cardíacas, que façam acompanhamento periódico com o cardiologista", finaliza Dr. Luciano Jannuzzi Carneiro, Cirurgião Cardiovascular especializado em Estimulação Cardíaca Eletrônica Implantável e Gerente Médico da BIOTRONIK para a América Latina.

SOLUÇÕES BIOTRONIK

Bradicardia (Marcapassos)

A família de Marcapassos Edora 8 e Evity 6 da BIOTRONIK são indicadas para os pacientes com Arritmias Cardíacas Lentas (Bradicardia). As arritmias podem ter origem Atrial, geralmente chamadas de Doenças do Nó Sinusal, ou origem no Nó Átrio-Ventricular, provocando um não sincronismo total ou intermitente entre as duas câmaras cardíacas.

Os marcapassos têm uma longevidade projetada superior a 10 anos e possuem funções totalmente programáveis para que assim o médico especialista tenha total capacidade de ajustá-lo para cada paciente.

São dispositivos compatíveis com Exames de Ressonância Magnética e possuem uma função mundialmente reconhecida "MRI AutoDetect" que após a devida ativação pelo médico, identifica a proximidade com o Campo Magnético e altera para a programação especial apenas durante a realização do Exame. A família Edora 8 possui o sensor de frequência CLS, único sensor considerado Fisiológico do mercado, que ajusta a frequência de estimulação conforme a necessidade metabólica de cada momento do paciente.

Todos os dispositivos da BIOTRONIK possuem e função Home Monitoring que permite o Monitoramento Diário a distância do paciente, quando esse possuir o CardioMessenger Smart em sua residência.

Ressync (Marcapassos)

A família de Ressincronizadores (TRC-Ps) Edora 8 HF e Evity 8 HF da BIOTRONIK são indicadas para os pacientes com Arritmias Cardíacas que provocam Insuficência Cardíaca Congestiva (ICC), dentre as quais a Dissincronia Ventrícular é a mais comum. Essas arritmias podem ter causas diversas e requerem uma investigação pelo médico especialista, porque além do dispositivo a ser implantado, há importância no melhor posicionamento dos eletrodos e também quais modelos eletrodos (Bipolar ou Quadripolar) usar para cada caso. Quando escolhida a tecnologia Quadripolar, haverá 13 vetores diferentes de estimulação para o Ventrículo Esquerdo e portanto mais recursos de programação para cada fase do tratamento do paciente.

Os Ressincronizadores têm uma longevidade estimada de aproximadamente 10 anos e possuem funções totalmente programáveis para que assim o médico especialista tenha total capacidade de ajustá-lo para cada paciente.

São dispositivos compatíveis com Exames de Ressonância Magnética e possuem a função mundialmente reconhecida "MRI AutoDetect" que identifica a proximidade com o Campo Magnético e altera para a programação especial (feita pelo médico) apenas durante a realização do Exame, além da disponibilidade do sensor de frequência CLS, único sensor considerado Fisiológico do mercado, que ajusta a frequência de estimulação conforme a necessidade metabólica de cada momento do paciente.

Todos os dispositivos da BIOTRONIK possuem e função Home Monitoring que permite o Monitoramento Diário a distância do paciente, quando esse possuir o CardioMessenger Smart em sua residência.

Tachy (CDIs)

A família de Cardioversores Desfibriladores (CDIs) Acticor 7 e Rivacor 5 da BIOTRONIK são indicadas para os pacientes com Arritmias Ventriculares Rápidas (Taquicardia Ventrícular). As taquicardias ventriculares são arritmias graves e que requerem um cuidado muito grande, pois podem causar até Morte Súbita.

Os CDIs têm uma longevidade projetada superior a 10 anos e possuem funções totalmente programáveis para que assim o médico especialista tenha total capacidade de ajustá-lo para a necessidade de cada paciente.

São dispositivos compatíveis com Exames de Ressonância Magnética e possuem uma função mundialmente reconhecida "MRI AutoDetect" que após a devida ativação pelo médico, identifica a proximidade com o Campo Magnético e altera para a programação especial apenas durante a realização do Exame. A família Acticor 7 possui o sensor de frequência CLS, único sensor considerado Fisiológico do mercado, que ajusta a frequência de estimulação conforme a necessidade metabólica de cada momento do paciente.

Todos os dispositivos da BIOTRONIK possuem e função Home Monitoring que permite o Monitoramento Diário a distância do paciente, quando esse possuir o CardioMessenger Smart em sua residência, mas o Acticor 7 possui ainda a função QuickCheck que permite o médico forçar uma transmissão a distância a qualquer hora do dia, assim facilitando um suporte clínico a distância quando necessário.

Ressync (Desfibriladores)

A família de Cardioversores Desfibriladores com Ressincronizador (TRC-Ds) Acticor 7 HF e Rivacor 5 HF da BIOTRONIK são indicadas para pacientes com Arritmias Cardíacas que provocam Insuficência Cardíaca Congestiva (ICC), dentre as quais a Dissincronia Ventrícular é a mais comum. Essas arritmias podem ter causas diversas e requerem uma investigação pelo médico especialista, porque além do dispositivo a ser implantado, há importância no melhor posicionamento dos eletrodos e também quais modelos eletrodos (Bipolar ou Quadripolar) usar para cada caso. Quando escolhida a tecnologia Quadripolar, haverá 20 vetores diferentes de estimulação para o Ventrículo Esquerdo e, portanto, mais recursos de programação para cada fase do tratamento do paciente, e caso seja escolhido o Acticor 7 HF, essa estimulação poderá ser realizada em múltiplos pontos.

Os TRC-Ds têm uma longevidade estimada de aproximadamente 10 anos e possuem funções totalmente programáveis para que assim o médico especialista tenha total capacidade de ajustá-lo para cada paciente.

São dispositivos compatíveis com Exames de Ressonância Magnética e possuem a função mundialmente reconhecida "MRI AutoDetect" que identifica a proximidade com o Campo Magnético e altera para a programação especial (feita pelo médico) apenas durante a realização do Exame, além da disponibilidade do sensor de frequência CLS, único sensor considerado Fisiológico do mercado, que ajusta a frequência de estimulação conforme a necessidade metabólica de cada momento do paciente.

Todos os dispositivos da BIOTRONIK possuem e função Home Monitoring que permite o Monitoramento Diário a distância do paciente, quando esse possuir o CardioMessenger Smart em sua residência, mas o Acticor 7 possui ainda a função QuickCheck que permite o médico forçar uma transmissão a distância a qualquer hora do dia, assim facilitando um suporte clínico a distância quando necessário.

Diagnóstico (HM + BMIIIm)

Os produtos que compõem a divisão "Diagnóstica" da BIOTRONIK são: BIOMONITOR IIIm e o CardioMessenger Smart 3G.

O BIOMONITOR IIIm é o Monitor Cardíaco Implantável e tem indicação para pacientes com: Síncopes de origem indeterminada OU pacientes com AVC Criptogênico (causa desconhecida) OU com Ataque Isquêmico Transitório sem causa determinada mas na qual o médico suspeite da presença Fibrilação Atrial (arritmia cardíaca muito importante, de alta incidência e geralmente sem sintomas). lmente chamadas de Doenças do Nó Sinusal, ou origem no Nó Átrio-Ventricular, provocando um não sincronismo total ou intermitente entre as duas câmaras cardíacas.

O BIOMONITOR IIIm têm longevidade estimada em 5,5 e possui funções totalmente programáveis para que assim o médico especialista tenha total capacidade de ajustá-lo para a necessidade de cada paciente. Essa durabilidade é excelente para o diagnóstico inicial dos pacientes, assim como no suporte diagnóstico de longo prazo para que o médico acompanhe detalhadamente o resultado de cada ajuste clínico realizado.

É um dispositivo compatível com Exame de Ressonância Magnética e possui uma capacidade de visualização dos sinais atriais (ondas P) sem equivalência no mercado, o que facilita muito na completa interpretação e definição de tratamento pelo médico especialista.

Todos os dispositivos da BIOTRONIK possuem e função Home Monitoring que permite o Monitoramento Diário a distância do paciente, quando esse possuir o CardioMessenger Smart em sua residência.

O CardioMessenger Smart 3G é um dispositivo portátil que em poder do paciente, transmite diariamente informações do aparelho implantado para o respectivo médico especialista que o acompanha. Essas transmissões não requerem nenhuma ação do paciente e geralmente acontecem durante a madrugada (mas é programável pelo médico). Essa transmissão não requer conexão com Wi-fi pois o CardioMessenger Smart já possui conexão 3G que permite essas transferências de dados em mais de 100 países.

É um dispositivo que acompanhará o paciente durante toda a longevidade do dispositivo implantado, seja ela de 5,5, 10 ou mais anos!

É uma tecnologia com benefícios clínicos comprovados e que oferece muita segurança, agilidade no tratamento e maior proximidade na relação médico-paciente.

Sobre a BIOTRONIK

A BIOTRONIK é uma empresa líder em dispositivos médicos que desenvolve soluções cardiovasculares e endovasculares confiáveis e inovadoras há mais de 50 anos. Impulsionadas pela missão de combinar com perfeição a tecnologia ao corpo humano, as inovações da BIOTRONIK prestam cuidados que salvam e melhoram anualmente as vidas de milhões de pacientes diagnosticados com doenças cardiovasculares. A BIOTRONIK possui sede em Berlim, Alemanha, e está presente em mais de 100 países.

