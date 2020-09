BIOTRONIK - Telemedicina já era realidade na cardiologia com monitoramento de pacientes antes da pandemia

Setembro Vermelho: mês de prevenção das doenças do coração

23 / 09 – Dia do Portador de Marcapasso

29 / 09 – Dia Mundial do Coração

"É possível reduzir de forma segura em 69,5% o acompanhamento presencial em consultório de pacientes com marcapasso, processo que ajuda a aliviar a pressão nos sistemas de saúde e minimiza situações de possível contágio em tempos de pandemia", explica Alex Montini, presidente da BIOTRONIK Brasil, com base em estudo recente de Watanab E, publicado na Circulation Arrhythmia and Electrophysiology (2020).

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Telemedicina já é uma realidade em diversas especialidades em todo o país, na cardiologia não é diferente. Esse recurso já era viável e aplicado no Brasil por meio de uma tecnologia que possibilita o monitoramento remoto de pacientes portadores de marcapasso e desfribrilador. Trata-se da tecnologia exclusiva e pioneira da BIOTRONIK, o Home Monitoring®, um sistema de monitoramento remoto para DCEIs (Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis), que já está no país há 12 anos.

Com esse sistema, cardiologistas e arritmologistas podem monitorar e ser alertados remotamente sobre eventos clinicamente relevantes de seus pacientes. A tecnologia registra continuamente a atividade cardíaca do paciente, permitindo, em alguns casos, o diagnóstico precoce por mais de 30 dias, de acordo com o estudo de Varma N, publicado no Circulation (2010), e a intervenção desses eventos, como fibrilação atrial ou taquiarritmia cardíaca.

O reflexo disso já é observado pela empresa, que registrou 49% de crescimento em vendas da Tecnologia de Monitoramento Remoto (CardioMessenger) no período de janeiro a agosto deste ano quando comparado com 2019.

Para Alex Montini, presidente da BIOTRONIK Brasil, este crescimento deve ser mantido nos próximos meses. "Acreditamos que tanto profissionais quanto pacientes já estão mais familiarizados com a telemedicina e se sentem agora mais seguros com a adoção da tecnologia no acompanhamento das doenças cardíacas", afirma.

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil e no mundo atualmente.

De acordo com a OMS, mais de 17,5 milhões de pessoas morrem por ano decorrência dos males do coração.

Em 2019, ocorreram mais de 260 mil mortes no Brasil por doenças do coração, entre os meses de janeiro a agosto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Ainda de acordo com a OMS, com a pandemia do novo coronavírus, houve uma alta de 31% nas mortes por infartos e AVCs no Brasil, registrada por um estudo da Associação Nacional dos Registradores e Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Nos últimos 30 anos, mais de 350 mil pacientes receberam o implante de marcapassos no Brasil e passaram a ter uma vida mais saudável.

PRODUTOS BIOTRONIK

Edora/Evity: Oferece terapia sofisticada de bradicardia em um dispositivo de tamanho reduzido e com excelente longevidade, além de permitir acesso seguro e automático à Ressonância Magnética (função MRI Auto Detect), adaptação fisiológica de frequência (CLS – Closed Loop Stimulation) e diagnóstico remoto sofisticado em combinação com Home Monitoring, o que permite ao médico o acompanhamento da configuração do dispositivo remotamente, além do conjunto de algoritmos especialmente desenvolvido para elevar a qualidade de vida do paciente.

CardioMessenger Smart: equipamento quo conecta os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis ao sistema BIOTRONIK Home Monitoring® e permite que os médicos acompanhem diariamente os dados técnicos dos dispositivos, bem como as informações clínicas dos pacientes. Essa tecnologia garante uma melhor e mais rápida comunicação em casos de intercorrências. Do tamanho aproximadamente de um smartphone, o CardioMessenger Smart é muito prático e cômodo para o paciente. O aparelho usa conectividade celular GSM para transmitir dados a partir de um implante cardíaco para a internet e para a plataforma do Home Monitoring. É totalmente automático e, portanto, o paciente precisa apenas mantê-lo junto de si carregado.

Home Monitoring®: Sistema de monitoramento à distância que permite transmissão diária dos dados clínicos do paciente e do dispositivo implantado. É o primeiro e único sistema de monitoramento remoto no mundo que possui a aprovação da FDA e CE (agências de admissão regulatória para produtos médicos dos Estados Unidos da América e Europa respectivamente) para aprimorar o acompanhamento em consultório e permitir um diagnóstico precoce de eventos sintomáticos ou até mesmo assintomáticos, tais como fibrilação atrial. Ele é 100% automático, ou seja, sem a necessidade de intervenção alguma do paciente, sem fio e funciona em qualquer lugar do mundo. É indicado para qualquer paciente que possua um marcapasso, CDI ou Monitor Cardíaco Implantável BIOTRONIK.

BioMonitor 3 (BMIII): Monitor Cardíaco Implantável que auxilia os médicos na procura de evidências na suspeita de arritmias cardíacas ou síncope não explicada em pacientes. O BMIII foi projetado para detectar arritmias com precisão; oferece monitoramento contínuo e confiável de arritmias com verificação automática diária das transmissões, por meio da associação com o serviço de Home Monitoring®.

Sobre a BIOTRONIK

A BIOTRONIK é uma empresa líder em dispositivos médicos que desenvolve soluções cardiovasculares e endovasculares confiáveis e inovadoras há mais de 50 anos. Impulsionadas pela missão de combinar com perfeição a tecnologia ao corpo humano, as inovações da BIOTRONIK prestam cuidados que salvam e melhoram anualmente as vidas de milhões de pacientes diagnosticados com doenças cardiovasculares. A BIOTRONIK possui sede em Berlim, Alemanha, e está presente em mais de 100 países.

