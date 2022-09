- BioVaxys anuncia la síntesis completa de su vacuna candidata Pan-Sarbecovirus y el lanzamiento del estudio en animales in vivo

VANCOUVER, BC, 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) ( OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" o "la compañía") anunció hoy que Millipore-Sigma, el fabricante por contrato para su programa preclínico de vacunas virales, ha completado la bioproducción y detección de endotoxinas de liberación por lotes de BVX-1021, la vacuna de la compañía para el SARS-CoV, que se está utilizando en colaboración con la Universidad Estatal de Ohio ("OSU") para desarrollar una vacuna contra el sarbecovirus. El siguiente paso es medir el desarrollo de anticuerpos neutralizantes contra los sarbecovirus luego de la inmunización de los animales de estudio con BVX-1021, seguida de la administración de una vacuna contra el SARS-CoV-2, en este caso con BVX-0320, la vacuna de la empresa candidata contra la Covid-19.

En junio, la compañía reveló que se determinó que los rendimientos de la proteína recombinante SARS-1 obtenida de un proveedor chino para la bioproducción de BVX-1021 contenían la presencia de un subproducto agregado de proteína natural además de la proteína SARS-1. Aunque no es probable que haya afectado los estudios de anticuerpos neutralizantes, la compañía consideró prudente sintetizar BVX-1021 utilizando un nuevo lote de proteína SARS-1 recombinante del proveedor que eliminó el agregado de proteína extraña. Un brote de la Covid-19 en agosto en un proveedor de los reactivos necesarios para el control de calidad/control de calidad final provocó un pequeño retraso en la liberación final de BVX-1021.

BVX-1021 es objeto de una colaboración de investigación en curso entre OSU y BioVaxys que está evaluando el enfoque novedoso de la compañía para una "vacuna universal" que pueda tratar una amplia gama de sarbecovirus. Se trata de una familia de virus que incluye el SARS-CoV-2 y variantes emergentes, el SARS-CoV-1 y una amplia gama de otros virus zoonóticos potencialmente peligrosos. La colaboración, que comenzó a principios de este año, está evaluando la combinación de BVX-0320 y BVX-1021 de BioVaxys en un modelo de cobaya. Los principales criterios de valoración del estudio son el desarrollo de anticuerpos neutralizantes de virus contra el virus vivo SARS-CoV-2 y otros sarbecovirus, incluidos los coronavirus relacionados con el SARS de murciélagos y pangolines.

Los murciélagos son un reservorio importante de muchas cepas de SARS, y se han identificado varias cepas en civetas de palma, que probablemente fueron antepasados de SARS-CoV-1 ("SARS-1") (Journal of Virology. 84 (6): 2808– 19, 2010). La presencia de anticuerpos neutralizantes en el modelo animal sugeriría fuertemente que BVX-1021 conferiría una respuesta inmunitaria adicional en todos los sarbecovirus en aquellas personas completamente vacunadas contra la Covid-19, así como en aquellas con inmunidad natural.

El director general y responsable de operaciones de BioVaxys, Kenneth Kovan, comentó: "Ahora que se ha sintetizado BVX-1021 utilizando la proteína SARS1 purificada, OSU ahora puede completar los estudios de anticuerpos neutralizantes. Salvo circunstancias imprevistas, anticipamos los datos del estudio en septiembre".

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

Con sede en Vancouver, BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com ) una compañía de biotecnología en etapa clínica registrada en la Columbia Británica que está desarrollando plataformas de vacunas virales y oncológicas, así como inmunodiagnósticos. La compañía está avanzando en las vacunas para el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 y una vacuna contra el sarbecovirus basada en su tecnología de proteína viral haptenizada, y está planeando un ensayo clínico de su vacuna de células autólogas haptenizadas utilizada en combinación con inhibidores del punto de control anti-PD1 y anti-PDL1 que se desarrollarán inicialmente para el cáncer de ovario en estadio III/estadio IV. También se encuentra en desarrollo CoviDTH®, un diagnóstico para evaluar la presencia o ausencia de una respuesta inmune de células T al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. BioVaxys tiene dos patentes estadounidenses emitidas y múltiples solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales relacionadas con sus vacunas contra el cáncer, vacunas antivirales y tecnologías de diagnóstico. Las acciones ordinarias de BioVaxys cotizan en la CSE con el símbolo bursátil "BIOV" y se negocian en la Bolsa de Frankfurt (FRA: 5LB) y en Estados Unidos ( OTCQB: BVAXF )

Declaraciones de precaución con respecto a la información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "declaraciones prospectivas") dentro del significado de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el rendimiento operativo o financiero futuro de la compañía, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se identifican con frecuencia, pero no siempre, con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o declaraciones de que los eventos, condiciones o resultados "serán", "pueden", "podrían" o "deberían" ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se relacionan, entre otras cosas, con la finalización del estudio del modelo murino, la aprobación regulatoria para un estudio de fase I de su vacuna candidata BVX-0320 en humanos y el desarrollo general de las vacunas de BioVaxys, incluida cualquier vacuna de proteína SARS-Cov-2 haptenizada. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones en la fecha en que se realizan las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones, principalmente la suposición de que BioVaxys tendrá éxito en el desarrollo y prueba de vacunas, que, si bien se considera razonable por la compañía, están inherentemente sujetos a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales, incluido, principalmente, entre otros, el riesgo de que las vacunas de BioVaxys no demuestren ser efectivas y/o no reciban las aprobaciones reglamentarias requeridas. Con respecto al negocio de BioVaxys, existe una serie de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus productos biotecnológicos, incluidos, entre otros, la necesidad de capital adicional para financiar ensayos clínicos, su falta de historial operativo, la incertidumbre sobre si sus productos completarán el largo, complejo y costoso ensayo clínico y el proceso de aprobación regulatoria para la aprobación de nuevos medicamentos necesarios para la aprobación de la comercialización, la incertidumbre sobre si su inmunoterapia con vacunas de células autólogas se puede desarrollar para producir productos seguros y efectivos y, de ser así, si sus productos de vacunas serán comercialmente aceptados y rentables, los gastos, demoras e incertidumbres y complicaciones que suelen enfrentar las empresas biofarmacéuticas en etapa de desarrollo, las obligaciones financieras y de desarrollo en virtud de los acuerdos de licencia para proteger sus derechos sobre sus productos y tecnologías, obtener y proteger nuevos derechos de propiedad intelectual y evitar infracción a terceros y su dependencia de la fabricación por terceros.

La compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto según lo exija la ley.

