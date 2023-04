Biovaxys conserva a Maxim Group como asesor financiero y banquero de inversión

VANCOUVER, British Columbia, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" o "Compañía") se complace en anunciar que ha contratado a Maxim Group LLC ("Maxim"), con sede en la ciudad de Nueva York, como su asesor financiero y banquero de inversión para ofrecer servicios generales de asesoría financiera y banca de inversión, incluida la planificación estratégica, la evaluación de posibles alianzas estratégicas y requisitos de capital, y el asesoramiento a la Compañía con respecto al proceso de obtener una cotización en una bolsa de valores nacional de EE. UU.

En consideración a su compromiso y por los servicios anteriores prestados por Maxim, BioVaxys acordó emitir a Maxim 2.902.236 acciones ordinarias, sujetas a la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá. Las acciones ordinarias emitidas a Maxim estarán sujetas a un período de restricción legal de cuatro meses + un día.

James Passin, consejero delegado de BioVaxys, declaró: "Esperamos trabajar con Maxim Group para mejorar el valor de los accionistas y desbloquear oportunidades potenciales transformadoras del mercado de capitales".

Acerca de Maxim Group LLC

Fundada en 2002, Maxim Group es una firma líder de servicios completos de banca de inversión, valores y gestión de patrimonio con sede en el centro de Manhattan que ofrece una amplia gama de servicios financieros que incluyen banca de inversión, ventas institucionales globales, investigación de acciones, ingresos fijos y ventas de derivados y comercio, capital comercial, gestión de patrimonio privado y servicios de corretaje principal para una amplia gama de clientes corporativos, inversores institucionales y personas de alto patrimonio neto. Maxim Group es un agente de bolsa registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Junta de Reglamentación de Valores Municipales (MSRB).

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

Con sede en Vancouver, BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com ) es una empresa de biotecnología en etapa clínica registrada en la Columbia Británica que está desarrollando plataformas de vacunas virales y oncológicas, así como inmunodiagnósticos. La Compañía está avanzando en las vacunas para el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 y una vacuna contra el sarbecovirus basada en su tecnología de proteína viral haptenizada, y está planeando un ensayo clínico de su vacuna de células autólogas haptenizadas usada en combinación con anti- Inhibidores del punto de control PD1 y anti-PDL1 que se desarrollarán inicialmente para el cáncer de ovario en estadio III/estadio IV. También se encuentra en desarrollo CoviDTH®, un diagnóstico para evaluar la presencia o ausencia de una respuesta inmune de células T al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. BioVaxys tiene dos patentes estadounidenses emitidas y múltiples solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales relacionadas con sus vacunas contra el cáncer, vacunas antivirales y tecnologías de diagnóstico. Las acciones ordinarias de BioVaxys cotizan en la CSE con el símbolo bursátil "BIOV" y se negocian en la Bolsa de Frankfurt (FRA: 5LB) y en EE. UU. (OTCQB: BVAXF).

Notas cautelares con respecto a la información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "declaraciones prospectivas") dentro del significado de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el desempeño operativo o financiero futuro de la Compañía, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se identifican con frecuencia, pero no siempre, con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "potencial", "posible" y expresiones o declaraciones similares de que los eventos, condiciones o resultados "serán", "pueden", "podrían" o "deberían" ocurrir o lograrse. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se relacionan, entre otras cosas, con una posible cotización de la Compañía en una bolsa de valores nacional de EE. UU. o con la finalización de una transacción en los mercados de capital. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias, opiniones y proyecciones en la fecha en que se realizan las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones, principalmente la suposición de que BioVaxys tendrá éxito en obtener una cotización en una bolsa de valores nacional de EE. UU. o completar una transacción de mercado de capitales. Existen numerosos riesgos que podrían afectar la capacidad de BioVaxys para obtener dicha cotización y completar una transacción del mercado de capitales, incluidos, entre otros, el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Compañía, el flujo de caja y los ingresos de la Compañía y los factores económicos globales en general. Con respecto al negocio de BioVaxys, existe una serie de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus productos biotecnológicos, incluidos, entre otros, la necesidad de capital adicional para financiar ensayos clínicos, su falta de historial operativo, la incertidumbre sobre si sus productos completar el largo, complejo y costoso ensayo clínico y el proceso de aprobación regulatoria para la aprobación de nuevos medicamentos necesarios para la aprobación de comercialización, la incertidumbre sobre si su inmunoterapia con vacunas de células autólogas se puede desarrollar para producir productos seguros y efectivos y, de ser así, si sus productos de vacunas ser comercialmente aceptado y rentable, los gastos, demoras e incertidumbres y complicaciones que suelen enfrentar las empresas biofarmacéuticas en etapa de desarrollo, las obligaciones financieras y de desarrollo en virtud de los acuerdos de licencia para proteger sus derechos sobre sus productos y tecnologías, obtener y proteger nuevos derechos de propiedad intelectual y evitar infracción a terceros y su dependencia de la fabricación por terceros.

La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto según lo exija la ley.

