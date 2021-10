BioVaxys dépose une demande de brevet aux États-Unis pour un vaccin « pan-sarbecovirus »

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV), (FRA:5LB), (OTCQB:BVAXF) (« BioVaxys » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (« USPTO ») une demande de brevet provisoire pour sa plateforme de vaccin contre les antigènes viraux hapténisés afin d'obtenir une large réponse immunitaire réactive contre la plupart ou la totalité des sarbecovirus, la famille des coronavirus qui comprend le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19.

Une étude récente1 publiée dans le New England Journal of Medicine (« NEJM ») a évalué des volontaires humains qui avaient une immunité naturelle au SRAS-Cov-1 (un coronavirus semblable au SRAS-CoV-2 mais présentant une mortalité plus élevée) et qui ont été immunisés contre le SRAS-CoV-2 au moyen d'un vaccin à ARNm largement utilisé. Apparu en 2003, le SRAS-Cov-1 est souvent considéré comme ayant provoqué la première pandémie mondiale du 21e siècle2. Les résultats de l'étude ont été surprenants : les personnes qui avaient reçu le vaccin avaient des anticorps neutralisants non seulement contre le SRAS-CoV-1 et le SRAS-CoV-2, mais également contre huit autres sarbecovirus, y compris les sarbecovirus zoonotiques émergents qui pourraient avoir un futur potentiel pandémique. Cette réactivité croisée était due à des similitudes dans la protéine S (ou protéine Spike). Les sarbecovirus, comme le SRAS-CoV-1 et le SRAS-CoV-2, se lient tous au récepteur ACE2, ce qui les rend très transmissibles.

Biovaxys a l'intention de tirer parti de sa plateforme de vaccins à protéines virales hapténisées pour induire l'immunité contre tous les ou la plupart des sarbecovirus en immunisant les personnes convalescentes à la suite d'une infection documentée par le virus COVID-19, ou ayant bénéficié d'un cycle complet de vaccination contre la COVID-19 reconnu par l'Organisation mondiale de la Santé. Biovaxys souhaite procéder à cette immunisation en utilisant un nouveau vaccin composé de la protéine S du SRAS-CoV-1 modifiée par le dinitrophényl (« DNP »).

Le Dr David Berd, médecin en chef de BioVaxys, a déclaré : « Les scientifiques rêvent d'un vaccin « pan-coronavirus » qui protégerait la population contre tout virus respiratoire semblable au SRAS, qui risquerait à l'avenir de muter et d'émerger, en ayant pour origine une espèce animale sauvage. Notre approche pourrait permettre de constituer un vaccin « pan-sarbecovirus » qui protégerait les êtres humains contre un sous-groupe très dangereux de coronavirus susceptible d'émerger de la faune sauvage et de causer autant de dévastation que la COVID-19. »

James Passin, président-directeur général de Biovaxys, a déclaré : « Il y a eu plus de 217 millions de guérisons à la suite de cas confirmés de COVID-19 ( www.statista.com ) et 6,6 milliards de doses de vaccin administrées contre la COVID-19 (Bloomberg, 15 octobre 2021) ; cette population cible totale de près de 4 milliards de personnes représente une opportunité commerciale massive pour le vaccin de rappel pan-sarbecovirus proposé. Ce dernier a en effet le potentiel de conférer des anticorps neutralisants à réaction croisée, non seulement contre tous les variants du virus COVID-19 mais également contre de futurs et dangereux sarbecovirus zoonotiques. »

Par souci de clarté, BioVaxys ne fait aucune déclaration explicite ou implicite selon laquelle elle a actuellement la capacité de traiter le virus SARS-CoV-2.

1) N Engl J Med 2021; 385:1401-1406 DOI: 10.1056/NEJMoa2108453

2) Journal of Emerg Infect Dis. 2004 Nov; 10(11), SARS, the First Pandemic of the 21 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;

st Century , James W. LeDuc, Center for Disease Control & Prevention, Atlanta GA and M. Anita Barry , Boston Public Health Commission, Boston, MA Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA;

À propos de BioVaxys Technology Corp.

Basée à Vancouver, BioVaxys Technology Corp . ( www.biovaxys.com ) est une société de biotechnologie axée sur la phase clinique, enregistrée en Colombie-Britannique, qui développe des plateformes de vaccins viraux et oncologiques, ainsi que des immunodiagnostics. La société souhaite développer un vaccin contre le SARS-CoV-2 en se fondant sur sa technologie de protéine virale hapténisée et prévoit un essai clinique portant sur son vaccin autologue à base de cellules hapténisées utilisé conjointement avec des inhibiteurs de point de contrôle anti-PD1 et anti-PDL-1 qui seront d'abord mis au point pour le cancer des ovaires de stade III/stade IV. Un diagnostic (le CoviDTH®) est également en cours de développement pour évaluer la présence ou l'absence d'une réponse immunitaire des cellules T au SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. BioVaxys a déposé plusieurs brevets américains et a des demandes de brevets en attente liés à son vaccin contre le cancer. Des demandes de brevet sont en cours d'examen concernant son vaccin contre le SARS-CoV-2 (Covid-19) et ses technologies diagnostiques. Les actions ordinaires de BioVaxys sont cotées à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole boursier « BIOV » et se négocient à la Bourse de Francfort (FRA: 5LB) et aux États-Unis (OTCQB: BVAXF).

