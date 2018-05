Bira 91 zamelt $ 50 miljoen in om zijn aanwezigheid in de wereldwijde markt voor ambachtelijk bieren uit te breiden

Tot op heden brengt dit de totale financiering voor het bedrijf op meer dan $ 100 miljoen. Deze laatste ronde zal worden gebruikt om het Indiase bedrijf in de komende drie jaar vijfvoudig uit te breiden en om een leidende positie in de Indiase markt voor premium bieren te veroveren. Het zal tevens Bira 91's wereldwijde aanwezigheid versnellen door de uitbreiding in de Amerikaanse markt, alsmede in de Aziatisch-Pacifische regio, waaronder in Singapore, Thailand, Hongkong en Vietnam.

Twee jaar geleden deed Sequoia Capital India zijn allereerste investering in een plaatselijk merk voor alcoholhoudende dranken, door Bira 91 aan zijn portefeuille van technologische investeringen toe te voegen, en hierdoor brak een nieuw tijdperk in de markt voor ambachtelijke bieren aan. Deze nieuwe investeringsronde is een vervolgdeelname door Sequoia Capital India.

Met de verwachting dat de wereldwijde markt voor ambachtelijke bieren in 2025 meer dan $ 502 miljard zal bedragen, en dat de markt gedurende deze periode een aanzienlijke groei tegemoet kan zien als gevolg van de stijgende vraag naar ambachtelijke bier komt de groei van Bira 91 op het juiste moment om een goede positie in een stijgende markt te verkrijgen en om nieuwe consumenten te bereiken.

Over de nieuwe investering merkte oprichter en CEO, Ankur Jain op, "Bira 91 streeft ernaar om een wereldwijde verschuiving teweeg te brengen om meer smaak en kleur in het bier te brengen. Het nieuwe kapitaal stelt ons in staat om op lange termijn te plannen en in India een leidende positie in premium bier te veroveren. We verwachten ook dat we een betekenisvol internationaal bedrijf in Zuidoost-Azië en de Verenigde Staten kunnen worden. Wij zijn echt van mening dat Bira 91 zich aan het begin van een enorme wereldwijde kans bevindt. We zijn verheugd dat we een fonds zoals Sofina hebben kunnen aantrekken, een fonds dat geworteld is in Belgisch familiekapitaal en dat een lange termijn visie heeft om hartstochtelijk te werken aan de uitvoering van onze droom om een wereldleider binnen de sector te worden. De consistente en solide steun van Sequoia India en Abhay Pandey in de afgelopen twee jaar is geweldig geweest en hun geloof in ons team geeft ons ook deze derde keer, volop vertrouwen!"

Bira 91 is in het afgelopen belastingjaar (eindigend op 31 maart 2018) vijfvoudig gegroeid en is in slechts drie jaar uitgegroeid tot een bedrijf dat, qua volume, te vergelijken is met de top 10 van ambachtelijke brouwerijen in de VS. Het bedrijf verwacht dat het de nieuwe geldmiddelen zal gebruiken om de productieaanwezigheid meer dan vijfvoudig uit te breiden tot 2.000.000 barrels per jaar (huidige capaciteit is 350.000 barrels).

Maxence Tombeur, hoofd van Azië bij Sofina, zei over de investering, "Sofina heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgebouwd met betrekking tot het investeren in consumptiegoederen en merken. Er is geïnvesteerd in onder andere Danone, Richemont, Bowers & Wilkins en M. Chapoutier. Sofina kijkt uit naar de samenwerking met Bira 91 om hun aanwezigheid in India en daarbuiten te vergroten. Met onze Belgische achtergrond, zijn we van mening dat er een geweldige band bestaat tussen onze organisaties en we zijn er trots op dat we Bira 91 kunnen ondersteunen in hun inspanningen om een toonaangevend merk op te bouwen in een bedrijfstak dat te weinig premium bieren kent. We zijn onder de indruk van Ankur en de passie waardoor het managementteam van Bira 91 wordt gemotiveerd. Deze investering maakt deel uit van onze strategie om een supporter op de lange termijn te zijn, die bestaat uit getalenteerde ondernemers en gelijkgestemde investeerders in groeimarkten."

OVER BIRA 91

Bira 91, een verfrissend modern biermerk, bedacht en ontwikkeld in India, streeft ernaar om de nieuwe wereld smaakvolle bieren te geven. Als een van de snelst groeiende bieren ter wereld, heeft Bira 91 een sterk portefeuille van essentiële bieren opgebouwd en streeft het ernaar om een wereldwijde verschuiving te veroorzaken om bier meer smaak en kleur te geven. Bira 91 is in de zomer van 2015 opgericht door B9 Beverages en heeft zijn hoofdkantoor in New Delhi, waar het dankzij zijn heerlijke bieren, krachtige identiteit en het sterke netwerk al snel een rage onder de stedelijke millennials werd.

Het bedrijf dat gedreven wordt door een dynamisch en energiek team bestaande uit meer dan 350 gepassioneerde bierliefhebbers, beschikt over twee brouwerijen in India, en heeft kantoren in negen steden, waaronder New York City. Bira 91 wordt ondersteund door Sequoia Capital India.

Het merk dat gemaakt wordt met de creatieve stadsdrinker in gedachten, iemand die graag plezier heeft en het leven (of bier) niet te serieus neemt, heeft als visie om de wereldwijde biermarkt te ontwrichten met technologieën van de 21e eeuw en een speelse aapmascotte.

OVER SOFINA

Sofina is een Europees, familiale beleggingsmaatschappij die op de Euronext in Brussel genoteerd staat. Sofina belegt wereldwijd in groei, zowel direct als via private equity-fondsen. Het bedrijf heeft kantoren in Brussel, Luxemburg en Singapore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689881/Bira_91_Funding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689880/Bira_Logo.jpg

SOURCE Bira 91

Related Links

http://www.bira91.com