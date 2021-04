Birla Cellulose remporte le prix de la chaîne d'approvisionnement innovante et durable décerné par le réseau indien du Pacte mondial des Nations unies

MUMBAI, Inde, 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- Birla Cellulose, qui fait partie du groupe Aditya Birla et qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de fibres cellulosiques artificielles (MMCF), a remporté la première édition des « National Innovative and Sustainable Supply Chain Awards » décernés par le réseau indien du Pacte mondial des Nations Unies.

L'étude de cas présentée par l'entreprise - Liva Reviva par Birla Cellulose & Fully Traceable Circular Global Fashion Supply Chains - a été récompensée pour l'innovation en matière de fibres recyclées et circulaires fabriquées à partir de déchets de tissus de pré-consommation, ainsi que pour la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement « en direct » de bout en bout grâce à sa plateforme unique basée sur la blockchain GreenTrack™.

Cette étude de cas résout deux problèmes uniques : l'accumulation de déchets textiles qui sont soit incinérés soit mis en décharge en raison du manque de technologies de recyclage, et le manque de transparence/traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement de la mode, qui sont longues, complexes et dispersées.

M. Dilip Gaur, directeur commercial de Birla Cellulose et directeur général de Grasim Industries, a déclaré, « Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre solution innovante de nouvelle génération permettant de recycler les déchets textiles, de réduire la pression sur les matériaux vierges et d'établir la transparence dans la chaîne de valeur complexe de la mode. Ces efforts sont alignés sur nos objectifs prioritaires des ODD de l'ONU et dédiés à la construction de modèles commerciaux circulaires qui reposent sur des partenariats apportant une valeur ajoutée aux parties prenantes, aux personnes et à la planète. »

Mme Shabnam Siddiqui, directrice exécutive du réseau indien du Pacte mondial des Nations unies, a commenté, « La première édition des prix a été marquée par des études de cas exceptionnelles d'organisations prestigieuses ayant contribué de manière notable à l'adoption et à la mise en œuvre de pratiques innovantes et durables en matière de chaîne d'approvisionnement dans leurs organisations. Nous félicitons Birla Cellulose pour son travail de pionnier réalisé pour accélérer la circularité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement en peu de temps, qui sont des objectifs de développement durable de l'ONU hautement prioritaires. »

Birla Cellulose a réalisé une innovation révolutionnaire en fabriquant la fibre de viscose « Liva Reviva » en utilisant 20 % de déchets de tissus de coton avant consommation, conformément aux principes de l'économie circulaire. Cette innovation a la distinction de Recycled Claim Standard (RCS) et illustre l'engagement de Birla Cellulose à développer des solutions NextGen.

Grâce à sa plateforme pionnière GreenTrack™ basée sur la technologie blockchain, Birla Cellulose ainsi que leurs partenaires de la chaîne de valeur suivent les flux de matières en temps réel dans la chaîne d'approvisionnement de la fibre, des forêts certifiées aux consommateurs finaux. Grâce à un simple scan du code QR, les consommateurs peuvent voir le parcours de durabilité de bout en bout et prendre une décision d'achat en connaissance de cause.

Depuis le lancement en 2020, de multiples marques mondiales ont ajouté LivaReviva à leur panier d'approvisionnement en franchissant des étapes décisives vers l'économie circulaire. Nos partenariats étroits avec les chaînes de valeur mondiales nous ont permis d'établir une « logistique inverse viable » et de valoriser les déchets textiles auprès des petits recycleurs de déchets.

Birla Cellulose donne la priorité à l'utilisation accrue de matières premières alternatives comme les déchets textiles et s'engage à accélérer les innovations qui sont alignées sur les ODD 2030 de l'ONU.

