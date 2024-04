Birò by Estrima, le véhicule électrique compact prêt à révolutionner la mobilité urbaine en Europe, confirme sa croissance en 2023 et recherche de nouveaux partenaires

PORDENONE, Italie, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Estrima, une entreprise qui a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur et une position de marché stable, offre une solution innovante pour la mobilité urbaine avec Birò, le plus petit véhicule électrique à quatre roues disponible. Exceptionnelle pour son adaptabilité aux besoins urbains modernes, cette solution garantit la durabilité, l'efficacité et la fonctionnalité.

En 2023, avec Brieda E C S.r.l. et Sharbie S.r.l., Gruppo Estrima a enregistré une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires par rapport à 2022, atteignant 43,3 millions d'euros, un résultat rendu possible par la forte croissance des ventes de Birò, qui a augmenté de 25 % en 2023. Ce succès a été obtenu en exécutant la stratégie d'entreprise d'Estrima sur ses principaux marchés (Italie, Pays-Bas et France). De plus, Estrima a décidé d'étendre son emprise en accédant à de nouveaux marchés (Allemagne, Suède, Slovénie, Croatie, Espagne et Belgique).

En Italie, par exemple, un marché directement exploité par Estrima sans le soutien de partenaires, la société a enregistré une augmentation des ventes de 54 % de Birò, ce qui témoigne de la solidité de son modèle commercial, de sa stratégie d'entreprise et de la popularité croissante de la marque.

Avec ses caractéristiques uniques et ses dimensions compactes, Birò représente une alternative idéale aux voitures traditionnelles. Facile à conduire dans la circulation urbaine, et facile à garer pratiquement n'importe où, avec ses quatre freins à disque et sa carrosserie en acier robuste, il offre un niveau de sécurité élevé. Sa batterie amovible ReMove réduit complètement les temps de charge, garantissant une utilisation continue du véhicule.

La demande d'options de micro-mobilité électrique est une tendance en constante croissance qui vise à remplacer les moyens de transport plus encombrants par des solutions plus agiles et respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi Estrima s'apprête à étendre sa présence dans toute l'Europe, soutenue par des partenaires locaux qui ont une bonne connaissance de leurs régions respectives et qui sont bien équipés pour appliquer la stratégie d'Estrima dans leurs pays.

