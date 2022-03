Bit.com en het Open netwerk zetten strategische partnerschappen op om de uitbreiding van het ecosysteem van TON te versnellen

"Het erfgoed en de routekaart van TON in combinatie met zijn prestaties hebben ons vertrouwen gegeven in zijn enorm potentieel. We verwachten van onze gebruikers dat ze de waarde ervan inzien en omarmen. Bit.com en Matrixport bieden een breed scala aan innovatieve producten, handels- en activabeheertools die de groei van het TON-ecosysteem zullen versnellen. We zijn verheugd om met TON samen te werken en zien ernaar uit om een bijdrage te leveren aan zijn community nu we TON integreren in onze verschillende producten," aldus Toya Zhang, Chief Marketing Officer van bit.com.

"Matrixport is 's werelds eerste toonaangevende CeFi-platform dat een scala aan diensten van institutionele kwaliteit aanbiedt die van vitaal belang zijn voor het TON-ecosysteem. Oplossingen voor bewaring en escrow en innovatieve producten voor vermogensbeheer bieden geweldige waarde voor zowel instellingen als particulieren. We zijn enthousiast over de steun van Matrixport en Bit.com," voegt Steve Yun, oprichtende lid van de TON Foundation, eraan toe.

Bit.com staat in januari 2022 genoteerd aan TON en ondersteunt transacties met behulp van het native token van TON op het platform. Matrixport ondersteunt ook swaps van het native token van TON naar USDT of USDC. Als toonaangevende beurs voor hoogwaardige cryptovaluta's verwacht Bit.com in de nabije toekomst soortgelijke samenwerkingen aan te gaan met opkomende hoogwaardige projecten.

Over bit.com

Bit.com is een full-suite beurs voor cryptovaluta's die is gelanceerd door Matrixport, een geïntegreerd bedrijf voor financiële diensten met zijn hoofdkantoor in Singapore. Sinds augustus 2020 biedt bit.com online ondersteuning van de perpetual, futures, en optieproducten van BTC, ETH, en BCH, met als bijzonder hoogtepunt om als eerste BCH-opties te lanceren. Bit.com is de op een na grootste beurs op de markt voor BTC-en ETH-opties.

Bit.com is onderdeel van de Matrixport-familie en de in opkomst zijnde crypto-financieringsruimte. Bit.com zet zich in voor het leveren van diensten op het gebied van prijsontdekking, het uitvoeren van handelsstrategie en het verstrekken van liquiditeitsdiensten en het voortdurend stimuleren van innovatie van financiële producten, met een lijst van selectieve tokens voor onze gebruikers.

Over TON

TON is een derde generatie 'proof-of-stake'-blockchain die in 2018 is ontworpen door de broers Durov, de oprichters van Telegram Messenger. Later werd het overgedragen aan de open TON-gemeenschap, die het bedrijf sindsdien heeft ondersteund en ontwikkeld. TON is ontworpen voor bliksemsnelle transacties en het is spotgoedkoop, gebruiksvriendelijk en volledig operationeel.

