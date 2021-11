Bit Digital, Inc. annonce une mise à jour relative à la production de bitcoins et aux opérations de minage pour le troisième trimestre de 2021

Nous avons terminé la sortie de notre flotte de Chine. En date de ce communiqué, 100 % de notre flotte était arrivée en Amérique du Nord. Au 30 septembre 2021, il ne restait plus de mineurs en Chine : 79,1 % de notre flotte de mineurs était déjà déployée ou en attente d'installation en Amérique du Nord, et 20,9 % était en transit.

La Société possédait 27 744 mineurs au 30 septembre 2021, avec un taux de hachage total maximal estimé de 1,603 exahash (« EH/s »). La réduction de 0,318 EH/s au troisième trimestre est attribuable au repositionnement de la flotte, au cours duquel la Société a vendu ou cédé certains modèles (partiellement compensés par des achats) en prévision des occasions d'achat. La Société a constaté un gain de 0,375 million de dollars sur les ventes de mineurs, et le produit net de la vente avait été réinvesti dans les achats de mineurs à la date du présent communiqué de presse.

La Société a acheté 851 mineurs sur le marché au comptant au cours du trimestre.

Après le 30 septembre 2021, la Société a signé un accord avec Bitmain Technologies Limited (« Bitmain ») pour acheter 10 000 mineurs de bitcoins. Les achats annoncés précédemment devraient augmenter le taux de hachage maximal de Bit Digital d'environ 1,0 EH/s. Pro forma pour les achats annoncés, notre taux de hachage total maximum devrait être d'environ 2,603 EH/s.

La Société a gagné 248,36 bitcoins. La réduction par rapport au deuxième trimestre est attribuable au programme de migration, dans le cadre duquel un pourcentage plus élevé de la capacité de la flotte était hors ligne pendant le transit vers l'Amérique du Nord ou en attente d'installation en Amérique du Nord, ainsi qu'aux ventes et cessions de mineurs.

Les avoirs en trésorerie de BTC et de WBTC s'élevaient à 526,1 et 101,0, respectivement, pour un total de 627,1 équivalents BTC, avec une juste valeur marchande d'environ 27,5 millions de dollars au 30 septembre 2021.

La Société a recueilli 80 millions de dollars de produits bruts dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

La Société a annoncé que Brock Pierce, président de la Bitcoin Foundation, a rejoint son conseil d'administration le 31 octobre 2021.

Migration des mineurs terminée

Le Conseil d'État ciblant l'extraction de devises virtuelles en Chine a mis fin à toutes ses activités de minage le 21 juin 2021. Par conséquent, nous avons accéléré notre stratégie de migration vers l'Amérique du Nord, qui était en cours depuis octobre 2020, et nous avons terminé la sortie de notre flotte de la Chine au cours du troisième trimestre. Au 30 septembre 2021, il n'y avait pas de mineurs en Chine : 79,1 % de notre flotte était déjà déployée ou en attente d'installation en Amérique du Nord, et 20,9 % était en transit. En date de ce communiqué, 100 % de notre flotte était arrivée en Amérique du Nord.

Mise à jour sur l'alimentation et l'hébergement

Au cours du troisième trimestre, la Société a signé deux nouveaux accords d'hébergement aux États-Unis, représentant 135 mégawatts (« MW ») de capacité électrique supplémentaire. Ces deux accords devraient être alimentés par une part importante d'énergie renouvelable et/ou sans carbone, contribuant ainsi à nos efforts continus de décarbonisation de nos activités de minage.

Le 22 juillet, nous avons signé un accord de 100 MW avec Digihost Technologies (« Digihost ») qui devrait être alimenté par environ la moitié de sources d'énergie renouvelables et/ou sans carbone, sous réserve de finaliser notre stratégie d'approvisionnement énergétique avec Digihost. Ce deuxième accord porte notre capacité totale d'hébergement sous contrat avec Digihost à 120 MW. Digihost devrait livrer les 20 premiers MW de puissance sous contrat au cours du quatrième trimestre de 2021. Les 100 MW restants devraient être livrés au cours des premier et deuxième trimestres de 2022.

Le 25 août, nous avons signé un accord d'hébergement de 35 MW avec Blockfusion USA (« Blockfusion ») qui devrait être alimenté principalement à partir de sources d'énergie zéro émission de carbone. En date du présent communiqué de presse, Blockfusion avait achevé la première des quatre phases de déploiement de mineurs, représentant environ 5 MW de consommation d'énergie. Les trois autres phases devraient être livrées au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022. Pendant la durée de notre accord et pendant douze (12) mois par la suite, Bit Digital dispose d'un droit de premier refus pour faire correspondre toute offre de bonne foi d'un tiers pour financer ou acquérir des titres et/ou des actifs de Blockfusion, et peut recevoir un crédit ou un remboursement pour certaines dépenses engagées dans le développement de l'infrastructure.

À la suite de ces deux nouveaux accords, en date du 30 septembre 2021, la Société avait obtenu une capacité d'hébergement suffisante pour terminer le redéploiement de sa flotte en Amérique du Nord, avec une capacité supplémentaire signée pour faciliter la croissance future de la flotte. La Société continue d'évaluer les arrangements d'hébergement supplémentaires avec les partenaires d'hébergement existants et futurs.

Notre partenaire d'hébergement Compute North LLC (« Compute North ») nous a informés que sa livraison de 40 MW de capacité d'hébergement, qui a été contractée au cours du deuxième trimestre et était prévue pour le troisième trimestre de 2021, avait été retardée. Compute North n'a pas encore déterminé le calendrier de livraison mis à jour pour cette capacité supplémentaire. En attendant le calendrier de livraison révisé, Bit Digital s'attend à rediriger les déploiements de mineurs vers d'autres partenaires d'hébergement.

Notre partenaire d'hébergement, Link Global Technologies (« Link »), nous a informés que l'installation de Link en Alberta, au Canada, qui avait fourni environ 3,3 MW pour l'hébergement de nos mineurs, devait cesser ses activités à la suite d'un différend relatif à la délivrance de permis. Link est en train d'évaluer d'autres sites pour accueillir nos mineurs. Entre-temps, en attendant d'autres mises à jour, Bit Digital s'attend à rediriger les mineurs précédemment hébergés avec Link vers d'autres partenaires d'hébergement.

Le tableau suivant résume nos ententes d'hébergement signées en date du 30 septembre 2021 et le calendrier de livraison prévu en fonction des communications avec nos partenaires d'hébergement :

Partenaire d'hébergement Date Signé Emplacement (État) Puissance prévue (MW) % du total Délai de livraison prévu Compute North 09/09/2020 Texas 0,3 0,1 % Livré Link Global Technologies 31/01/2021 À DÉTERMINER (anciennement en Alberta) 3,3 1,5 % À DÉTERMINER Compute North 30/12/2020 Nebraska 6,5 3,0 % Livré Compute North 21/1/2021 Nebraska 9,2 4,3 % Livré Autre 22/2/2021 Géorgie 0,3 0,2 % Livré Compute North 12/3/2021 À DÉTERMINER 40,0 18,6 % À DÉTERMINER Digihost Technologies 10/6/2021 New York 20,0 9,3 % T4 2021 Digihost Technologies 22/7/2021 New York 100,0 46,6 % Du T1 au T2 2022 Blockfusion USA 25/8/2021 New York 35,0 16,3 % Du T4 2021 au T1 2022 (1) total



214,6 100,0 %



(1) Environ 5 MW ont déjà été livrés à la date du présent communiqué de presse.

Le tableau suivant résume nos livraisons d'hébergement prévues, par trimestre :

Délai de livraison prévu Puissance attendue (MW) Livré en date du 30 septembre 2021 21,3 T4 2021 30,0 T1 2022 80,0 T2 2022 40,0 À déterminer 43,3 Total 214,6

Pour ce qui est des accords d'hébergement signés à ce jour, nous nous attendons à bénéficier d'une puissance de base et d'un taux d'hébergement concurrentiels d'environ 3,6 % par kilowatt, sur une base moyenne pondérée annualisée. Le taux de puissance de base susmentionné est donc une estimation et repose sur certaines hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, les prix estimatifs des achats d'énergie futurs, et exclut l'effet des accords de partage des bénéfices. Nous atteignons ce que nous croyons être des taux d'hébergement attrayants, en partie, en offrant des parts de bénéfices à bon nombre de nos partenaires d'hébergement. Nous croyons que le partage des bénéfices aide à harmoniser les intérêts avec ceux de nos hôtes et contribue à la performance et à la disponibilité de nos mineurs hébergés.

Mise à jour relative à la production de bitcoins

Au troisième trimestre de 2021, Bit Digital a gagné 248,4 bitcoins nouvellement frappés, une réduction par rapport aux 588,4 gagnés au deuxième trimestre. La réduction était due à la migration des mineurs susmentionnée, ainsi qu'au repositionnement de la flotte dans laquelle la Société a vendu ou cédé certains mineurs. La production de bitcoins devrait augmenter après l'achèvement du redéploiement des mineurs ayant migré de Chine et qui est prévu au cours du premier trimestre de 2022, et à l'achèvement des achats de mineurs annoncés.

La production trimestrielle de bitcoins de la Société depuis le début de nos opérations de minage était comme suit :

Mise à jour relative à la flotte de mineurs

Au 30 septembre 2021, la Société détenait 27 744 mineurs, avec un taux de hachage maximal estimatif de 1,603 EH/s, une diminution par rapport à 32 500 mineurs et à 1,915 EH/s au 30 juin 2021. Cette réduction est due aux ventes et aux cessions de certains mineurs, partiellement compensées par les achats de mineurs, comme nous le verrons plus loin. La flotte de mineurs appartenant à la Société comprenait les modèles suivants :

Modèle Détenu à compter du 30 septembre 2021 MicroBT Whatsminer M21S 16 296 MicroBT Whatsminer M20S 3 690 Bitmain Antminer S17 3 641 MicroBT Whatsminer M10 1 938 Bitmain Antminer T3 769 Bitmain Antminer S19 Pro 605 Bitmain Antminer S17+ 500 MicroBT Whatsminer M30S 261 Bitmain Antminer T17+ 44 Total 27 744

Achats, ventes et cessions de mineurs

Au cours du troisième trimestre, nous avons acheté 851 mineurs sur le marché au comptant, dont 400 Bitmain S19Pro et 451 Bitmain S17. Au 30 septembre 2021, tous les nouveaux mineurs avaient déjà été déployés en Amérique du Nord.

Après le 30 septembre 2021, nous avons signé un accord avec Bitmain pour l'achat de 10 000 mineurs de bitcoins. Le prix d'achat maximal total est estimé à 65 000 000 $ US (sous réserve de certaines réductions possibles), dont les versements initiaux ont été effectués et le versement final est dû dix (10) jours avant chaque expédition jusqu'en juin 2022. Les achats annoncés devraient augmenter le taux de hachage de la flotte de mineurs de Bit Digital d'environ 1,0 EH/s. Pro forma pour les achats annoncés, notre taux de hachage total maximum devrait être d'environ 2,603 EH/s.

La Société prévoit une occasion continue d'acheter d'autres mineurs, tant sur le marché au comptant que chez les fabricants au cours des prochains mois, sous réserve des conditions du marché et de la disponibilité des capitaux, et continue de surveiller les conditions du marché afin de repérer ces occasions d'achat.

Au cours du trimestre, nous avons continué de repositionner notre flotte en vendant 4 200 mineurs dont le rendement prévu sur le capital investi était inférieur à celui des mineurs que nous croyons pouvoir acheter et/ou qui étaient jugés inadaptés à la migration sur de longues distances vers l'Amérique du Nord. Les mineurs vendus comprenaient 4 000 modèles Bitmain S17 et 200 Bitmain T17. La Société a enregistré un gain total de 0,375 million de dollars sur ces ventes. Le produit net de la vente avait été réinvesti dans des achats de mineurs et/ou des bons de commande à la date du présent communiqué de presse.

Au cours du trimestre, nous avons abandonné 1 407 mineurs qui étaient considérés comme ayant atteint la fin de leur vie utile, qui n'étaient plus opérationnels et/ou qui n'auraient pas été rentables ou impossibles à réparer ou à migrer. Les mineurs éliminés comprenaient 611 modèles Bitmain S17+, 301 modèles MicroBT M21S, 252 modèles MicroBT M10, 212 modèles Bitmain T17+ et 31 modèles Bitmain T3.

Opération de placement privé avec des investisseurs institutionnels

Le 5 octobre 2021, la Société a clôturé son placement privé précédemment annoncé auprès d'investisseurs institutionnels pour la vente de 13 490 728 actions ordinaires. La Société a également émis aux investisseurs des bons de souscription non enregistrés pour acheter un total maximum de 10 118 446 actions ordinaires. Le produit brut du placement privé était d'environ 80 millions de dollars avant déduction des frais d'agent de placement et des autres dépenses estimatives d'offre.

Nomination de l'administrateur

Le 28 septembre 2021, la Société a annoncé la nomination de Brock Pierce, président de la Bitcoin Foundation, à son conseil d'administration. Cette nomination est entrée en vigueur le 31 octobre 2021.

Commentaires de la direction

« Bit Digital représente une étape importante pour notre entreprise. Nos actifs miniers sont désormais entièrement hors de Chine et à 100 % en Amérique du Nord », a déclaré Bryan Bullett, PDG de Bit Digital. « Il est inhabituel qu'une entreprise soit confrontée à la migration accélérée de la majorité de ses actifs d'exploitation à travers le monde. Grâce à notre équipe talentueuse, à nos partenaires et aux mesures prises de manière anticipée, avec une migration qui a commencé en octobre 2020, nous avons accompli un exploit logistique majeur. Je tiens à remercier toute l'équipe de Bit Digital pour sa performance exceptionnelle dans l'exécution de ses tâches dans ces circonstances sans précédent. »

« Il est également inhabituel qu'une économie majeure quitte un vertical entier, comme la Chine l'a fait plus tôt cette année, en interdisant le minage de bitcoins. Malgré la complexité opérationnelle initiale – un défi que notre équipe a relevé – nous croyons que le changement dans la distribution mondiale du hachage se traduira par un réseau Bitcoin plus fort, la majorité du hachage étant maintenant située ici en Amérique du Nord. »

« En clôturant notre placement en actions de 80 millions de dollars, nous avons démontré notre accès au capital de croissance et accueilli de nouveaux actionnaires institutionnels. Nous remercions ces institutions de nous faire confiance pour leur investissement. »

« Nous avons engagé la majorité du produit net du placement dans environ une semaine, en obtenant 10 000 nouvelles unités Bitmain à des conditions que nous estimons attrayantes. Bien que l'accélération de la migration nous ait incités à réduire modestement notre flotte existante, nous nous attendons à ce que cela se traduise par une amélioration de la rentabilité, car notre activité d'achat a largement dépassé la réduction temporaire de la taille de notre flotte depuis le début du troisième trimestre. Pour les achats annoncés, nous nous attendons à avoir environ 2,6 EH/s de capacité de minage. »

« Enfin, nous avons accueilli au sein de notre conseil d'administration Brock Pierce, un pionnier légendaire de la cryptographie qui n'a pas besoin d'être présenté. Nous sommes persuadés qu'à son nouveau poste au sein de la Société, Brock Pierce jouera un rôle essentiel et que ses vastes connaissances de l'industrie, ses relations et ses conseils seront inestimables à l'avenir. »

À propos de Bit Digital

Bit Digital, Inc. est une société de minage de bitcoins dont le siège est à New York. Nos opérations de minage sont situées en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, veuillez contacter Sam Tabar à l'adresse [email protected] ou consultez notre site www.bit-digital.com.

Avis aux investisseurs

L'investissement dans nos titres comporte un degré élevé de risque. Avant de prendre une décision de placement, vous devriez examiner attentivement les risques, les incertitudes et les déclarations prospectives décrits sous « Facteurs de risque » au point 3.D de notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Si un risque important devait se produire, notre entreprise, notre situation financière ou les résultats de nos activités en souffriraient probablement. Dans ce cas, la valeur de nos titres pourrait diminuer et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Les risques et incertitudes que nous décrivons ne sont pas les seuls auxquels nous sommes confrontés. Des risques supplémentaires que nous ne connaissons pas actuellement ou que nous jugeons actuellement sans importance peuvent également nuire à nos activités commerciales. De plus, notre rendement financier passé pourrait ne pas être un indicateur fiable du rendement futur, et les tendances historiques ne devraient pas être utilisées pour prévoir les résultats futurs. Les changements futurs dans le réseau à l'échelle du taux de difficulté de minage ou du taux de hachage Bitcoin peut également affecter matériellement la performance future de la production de bitcoins de Bit Digital. De plus, toutes les discussions sur les mesures financières supposent des taux de difficulté de minage en date de septembre 2021. Voir la section relative aux déclarations prospectives ci-après.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir certaines « déclarations prospectives » relatives aux activités de Bit Digital, Inc., et de ses filiales. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques ci-incluses sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes prospectifs, tels que « croit », « s'attend », ou par l'utilisation d'expressions semblables, qui impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elles comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et ces attentes peuvent s'avérer erronées. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont pertinentes qu'à la date de ce communiqué de presse. Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux dont il est question dans les rapports périodiques de la société qui sont déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur son site Web à l'adresse http://www.sec.gov. Toutes les déclarations prospectives attribuables à la société ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces facteurs. Outre ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières, la société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives.

Remarque : Le taux de hachage réel varie selon le taux de difficulté du réseau, le taux de hachage total du réseau, les opérations de nos installations et le statut de nos mineurs.

SOURCE Bit Digital, Inc.