Bit2Me clôture une fois de plus la deuxième phase de son ICO en quelques secondes seulement : 7,5 millions d'euros collectés, portant le total à 15 millions d'euros

-- Au total, la société espagnole Bit2Me a levé 15 millions d'euros avec son jeton, B2M. Jamais auparavant une ICO lancée en Espagne n'avait connu un tel succès.

-- Le 21 septembre, la troisième et dernière phase de l'ICO aura lieu. Les jetons peuvent être réservés sur https://bit2me.com/token

MADRID, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Bit2Me a clôturé la deuxième phase de son offre initiale de jetons (ICO) en atteignant 7,5 millions d'euros en seulement 47 secondes. Cette étape intervient après le succès de la première phase, au cours de laquelle la société a levé 5 millions d'euros en moins d'une minute (59 secondes).

Si l'on ajoute ces deux premières phases à la vente privée que Bit2Me a réalisée au début du mois d'août dernier, au cours de laquelle elle a levé 2,5 millions d'euros, la plate-forme espagnole de crypto-monnaies a déjà levé un total de 15 millions d'euros avec son jeton utilitaire B2M.

Bit2Me affronte maintenant la troisième et dernière phase de son ICO, qui aura lieu le 21 septembre. Les personnes intéressées à faire la queue et programmer leur achat peuvent le faire par le biais du formulaire disponible sur https://bit2me.com/token https://bit2me.com/token

Au cours des deux premières phases de l'ICO, Bit2Me a mis en circulation 1 milliard de jetons, à raison de 500 millions par phase. Dans cette troisième et dernière phase, Bit2Me lancera un total de 250 millions de jetons, pour un total de 1,25 milliard de jetons B2M.

Depuis le début de l'ICO, Bit2Me a suscité un tel intérêt qu'elle a décidé d'ouvrir des opérations dans 13 autres pays, en plus des plus de 70 pays dans lesquels la société opère actuellement. Ainsi, les personnes originaires d'Uruguay, du Panama, de Colombie, de Bolivie, de Porto Rico, du Costa Rica, de l'Équateur, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, de la Dominique, de la Martinique et de la Guyane peuvent désormais acheter le jeton B2M.

Les détenteurs de jetons B2M bénéficient de différents avantages dans la gamme de produits de Bit2Me, tels que des réductions allant jusqu'à 90 % sur les frais du porte-monnaie Bit2Me, l'accès à de meilleures conditions dans les différents services associés, des récompenses exclusives et le pouvoir de décider de certains aspects de l'avenir de la société.

À propos de Bit2Me

Bit2Me est une entreprise leader dans le secteur des crypto-monnaies en Espagne. Sa gamme de services comprend plus de 20 solutions permettant d'acheter, de vendre et de gérer des monnaies virtuelles et des euros à partir d'un seul endroit, en toute sécurité et en toute simplicité. La société, qui compte des clients privés, professionnels et entreprises dans plus de 100 pays, a géré des opérations d'une valeur de plus d'un milliard d'euros depuis sa création en 2015. En janvier de cette année, le magazine FORBES a sélectionné Bit2Me comme l'une des entreprises espagnoles qui seront le moteur du changement en 2021. Depuis sa création en 2015, l'entreprise a reçu de nombreux prix dans le secteur financier, tels que « Winners of the World », dans le cadre du concours international parrainé par Visa ; « Best Spanish startup 2015 », par CaixaBank ; et « Best Business Model », décerné par Deloitte ; et a été invitée par la Commission européenne à présenter et à discuter de la technologie Blockchain et Bitcoin à de multiples occasions.

L'une des premières initiatives de Bit2Me a été le lancement de la Bit2Me Academy, qui forme plus de 1,7 million d'étudiants chaque année. Bit2Me Academy est actuellement le plus grand portail de formation aux crypto-monnaies en espagnol, avec plus de 400 articles gratuits, des cours certifiés et des vidéos pour ceux qui souhaitent apprendre la naissance, le fonctionnement et l'évolution des crypto-monnaies et du monde de la blockchain.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1624788/B2M_TOKEN_ICO_BIT2ME_Logo.jpg

