Bitget aumenta fundo de proteção para USD 300 milhões para proteger os ativos do usuário após o outono da FTX

HONG KONG, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, exchange líder global de criptomoedas, anuncia que aumentará seu Fundo de Proteção para USD 300 milhões para oferecer melhor proteção e garantia adicional aos usuários de criptomoedas. Isso faz parte dos principais esforços da Bitget na construção da confiança do mercado de criptomoedas após o colapso da FTX, que deixou os usuários com grandes perdas. As iniciativas vêm juntamente com um fundo de desenvolvedores de USD 5 milhões para apoiar os usuários da FTX, juntamente com o plano de compartilhar a Merkle Tree Proof of Reserves, que está sendo preparada e será lançada nos próximos 30 dias.

Bitget increases Protection Fund to $300M to safeguard user's assets after FTX's fall

O fundo de proteção da Bitget foi lançado em julho deste ano com o objetivo de proteger os ativos de criptomoedas do usuário. Ele foi constituído com um fundo no valor de USD 200 milhões, composto por 6.000 BTC e 80 milhões de USDT. O fundo é totalmente autofinanciado, permitindo mais flexibilidade e discrição para cobrir com eficiência os ativos dos usuários sem burocracia externa ou mudanças políticas.

O fundo de proteção aumentado para USD 300 milhões será composto por criptomoedas populares de alta liquidez, como BTC, USDT e USDC. A exchange se comprometeu a garantir o valor do fundo pelos próximos três anos sem retirada. Se o valor do fundo cair quando o preço da BTC cair, a Bitget continuará a cobrir a posição para garantir que em todos os momentos o saldo não seja inferior a USD 300 milhões. Para garantir transparência, todas as informações sobre o fundo estão abertas ao público e os usuários podem visualizar os endereços do wallet aqui.

Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, afirmou: "A Bitget se dedica a trabalhar em esforços de qualidade para garantir que a plataforma seja segura e estável com proteção adequada para os nossos usuários. A expansão do Fundo de Proteção da Bitget é outro passo da empresa para ajudar a aumentar a confiança e a proteção no espaço de criptomoedas como um todo. Trabalhando como uma reserva de emergência e com capital adicional, o fundo será capaz de oferecer segurança e proteção de alto nível aos usuários, especialmente em situações extremas e imprevisíveis no espaço de criptomoedas. Acreditamos que políticas de gestão de riscos, como fundos de proteção, se tornarão a norma para intercâmbios proeminentes e confiáveis, e continuaremos a focar em iniciativas na construção de um ecossistema de criptomoedas confiável e transparente para todos."

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a quinta principal exchange de criptomoedas do mundo com produtos inovadores e serviços de social trading como seus principais recursos, atendendo atualmente a mais de oito milhões de usuários em mais de 100 países em todo o mundo.

A exchange está empenhada em oferecer soluções de trading únicas e seguras aos usuários e tem como objetivo aumentar a adoção de criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi, a equipe líder italiana Juventus, o parceiro oficial de criptomoedas de e-sports da PGL Major e a Team Spirit, principal organização de e-sports.

Para consultas de mídia, entre em contato com:

[email protected]

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1951194/Bitget_FTX_fund.jpg

FONTE Bitget

SOURCE Bitget