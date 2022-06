Bitget dobrará força de trabalho global apesar do inverno cripto

A empresa pretende aumentar o número de funcionários para 1.000 até o final de 2022

SINGAPURA, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma líder global de trading de ativos digitais Bitget pretende dobrar sua força de trabalho para 1.000 funcionários nos próximos seis meses, apesar da atual queda no mercado. Desde o início do segundo trimestre de 2022, o mercado geral de criptomoedas está em uma tendência de queda, o que interrompeu muitos projetos e iniciativas. Em meio à volatilidade do mercado, sentimentos negativos em relação ao mercado também levaram a reduções no número de funcionários em várias operadoras globais de criptomoedas, estimuladas pelas rápidas mudanças nas condições econômicas, bem como na contratação excessiva e na alocação inadequada de recursos.

Para a Bitget, a exchange líder global de derivativos vem obtendo um enorme crescimento e gerando um fluxo de caixa forte e recorrente, apesar das condições incertas do mercado. Essas percepções em relação ao mercado não impediram a plataforma de aprimorar suas ofertas e garantir que as necessidades crescentes dos usuários fossem atendidas. No início de 2021, a Bitget tinha uma pequena equipe de 150 pessoas e, desde então, aumentou em três vezes em meados de 2022. Para atender ao crescimento intenso, a Bitget acelerará seu plano de contratação para preparar o caminho para os novos desenvolvimentos que estão por vir.

Gracy Chen, diretora geral da Bitget, comentou: "No início deste ano, anunciamos que nosso volume de negociações de derivativos havia alcançado um recorde de 8,69 bilhões de dólares em março de 2022. Nos últimos 12 meses, nosso volume de negociações cresceu mais de dez vezes, uma conquista notável; além disso, nossa base de usuários também cresceu significativamente para dois milhões de usuários em todo o mundo."

Ela acrescentou ainda: "Naturalmente, também estávamos ansiosos para ampliar nossa equipe para atender às necessidades crescentes do mercado, no entanto, decidimos adotar uma abordagem mais prudente desde o início. Agendando reuniões frequentes com nossas equipes globais e regionais para entender onde os recursos são necessários, conseguimos realizar contratações estratégicas de forma sistemática e eficaz. Enquanto continuarmos a suportar o inverno no mercado das criptomoedas, será uma oportunidade perfeita para atrairmos talentos no mercado e fortalecermos nossa base, priorizarmos o crescimento e nos prepararmos para dar as boas-vindas à próxima rodada de adoção das criptomoedas quando o mercado recuperar a força."

Daqui em diante, a Bitget tem como objetivo aumentar sua força de trabalho global para 1.000 funcionários, o equivalente a cerca de 500 novas contratações até o final do ano, principalmente nas áreas de desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente.

FONTE Bitget

