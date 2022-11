Bitget lança "Bitget Insights" para aprimorar as iniciativas de social trading

O novo recurso social da Bitget permite que os usuários aprendam com traders confiáveis e compartilhem estratégias de trading

HONG KONG, 1º de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, exchange líder global de criptomoedas, anunciou o lançamento de seu novo recurso "Bitget Insights". O recurso serve para integrar as redes sociais com o social trading por meio da exchange Bitget. O lançamento marca a próxima etapa na iniciativa de social trading de criptomoedas da Bitget, com o objetivo de beneficiar novos investidores de varejo, bem como traders experientes.

Com a Bitget Insights, os traders terão a oportunidade de explorar insights de traders experientes. Em comparação com as plataformas de mídia social atuais, a Bitget garante que todos os insights compartilhados são provenientes de traders verificados e confiáveis na primeira etapa, assim, economizando tempo, recursos e potenciais perdas resultantes do "shilling" de criptomoedas, falsos endossos ou outros golpes envolvendo criptomoedas.

Para garantir que a Bitget Insights ofereça opiniões valiosas e criteriosas aos usuários, somente os traders que atendam a determinados critérios, que incluem ser um trader realmente verificado na plataforma Bitget, podem compartilhar e postar com este novo recurso. Além disso, eles devem ter número de seguidores substancial e verificável em várias plataformas de mídia social. Outros traders podem acompanhar e aproveitar os insights, como as estratégias técnicas ou análises de mercado, postadas pelos traders verificados.

A Bitget Insights também permite que os traders credenciados aumentem sua presença comunitária, compartilhando opiniões de mercado e estratégias de negociação com potencialmente milhões de traders que já fazem parte da plataforma global da Bitget. Os traders credenciados também podem se beneficiar da Bitget Copy Trade, seu principal produto de social trading de criptomoedas.

Gracy Chen, diretor geral da Bitget, disse: "Produtos inovadores de trading e serviços de social trading da Bitget são recursos essenciais da Bitget. A Bitget é pioneira em social trading de criptomoedas graças à maneira como trabalha para melhorar os produtos por meio da inovação. Na 'Bitget Insights', a plataforma de social trading em que as informações valiosas são mais acessíveis a todos, traders selecionados e verificados e líderes de opinião podem postar suas análises de gráficos, estratégias técnicas e artigos para compartilhar suas percepções com seguidores."

Para comemorar o lançamento da Bitget Insights, a Bitget preparou uma campanha de conteúdo gerado pelo usuário, que inclui doações e concurso de compartilhamento para os usuários que postarem insights e conteúdo originais na plataforma. Os vencedores podem ganhar até 100 mil $BGB, souvenirs assinados pelo mais recente parceiro da Bitget, Lionel Messi, e muito mais. Para mais informações, acesse o website.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas do mundo com produtos inovadores e serviços de social trading como seus principais recursos, atendendo atualmente a mais de milhões de usuários em mais de 50 países em todo o mundo.

A exchange está empenhada em oferecer soluções de trading únicas e seguras aos usuários e tem como objetivo aumentar a adoção de criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi, a equipe italiana Juventus, o parceiro oficial de criptomoedas de esports da PGL Major e a Team Spirit, principal organização de esports.

