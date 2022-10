Bitget lançará KCGI 2022: Football Edition, com conjunto de prêmios de 100 BTC

Mais recompensas, como a camisa autografada pelo astro do futebol Messi e os tokens preferidos pelos fãs, poderão ser conquistadas este ano

VICTORIA, Seychelles, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A exchange líder de criptomoedas e social trading Bitget divulgou os detalhes e prêmios da King's Cup Global Invitational ("KCGI") Fall 2022, sua próxima competição global de trading de futuros de criptomoedas. Como a terceira KCGI da Bitget e em comemoração à Copa do Mundo Catar 2022, dois eventos que acontecerão no mesmo período, o tema do torneio girará em torno do futebol e do mega evento. Os participantes competirão para dividir um conjunto de prêmios de até 100 BTC e terão a oportunidade de ganhar uma cobiçada camisa autografada do renomado astro do futebol Leo Messi e os tokens preferidos pelos fãs.

A KCGI começará o período de inscrições em 28 de outubro. Na nova edição, a Team Battle está intimamente ligada ao tema da Copa do Mundo quanto ao cronograma e ao sistema de recompensas em fases. Além disso, serão apresentados dois novos modos de recompensa; a Invitational Competition recompensa os jogadores pelo número de indicações que trazem para a competição, e a Individual Fun Competition permite que os participantes ganhem "pontos de futebol", que podem ser trocados por caixas misteriosas de tokens. Com a Team Battle, os jogadores da KCGI terão amplas oportunidades de se unir em equipes, negociar e ganhar uma infinidade de recompensas.

A Bitget anunciou recentemente sua parceria com Leo Messi, o icônico jogador de futebol argentino, e tem como objetivo oferecer aos fãs de Messi uma oportunidade única de explorar a Web 3. Além dos troféus e prêmios mencionados acima, os vencedores da KCGI têm a chance de ganhar a camisa autografada de Messi.

Lançada em 2021, o apelo da KCGI teve enorme resposta uma vez que as duas últimas competições receberam, no total, mais de 12 mil participantes. A competição KCGI mais recente da primavera terminou com uma participação total de 4.754 entusiastas de trading do mundo todo.

Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, comentou: "Estamos felizes em ver que a KCGI já se tornou um dos eventos mais desejados em nossa comunidade e no setor. As respostas extraordinárias dos traders e o excelente desempenho dos vencedores nos incentivam a dar um passo adiante no torneio. Otimizamos o sistema da competição, com mais opções para diferentes tipos de traders e um novo tema do mega-evento global de futebol."

