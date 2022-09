Bitget lance la campagne Zero Trading Fee avec une cagnotte d'un million de BGB

Disponible pour toutes les transactions au comptant, cumulable avec des bonus supplémentaires

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, leader mondial de la cryptographie, annonce sa campagne Zero Trading Fee pour toutes les paires de transactions au comptant sur la plateforme Bitget. L'initiative vise à lutter contre la conjoncture actuellement défavorable du marché, à récompenser les utilisateurs fidèles et à encourager les nouveaux venus à échanger de la crypto sans frais de négociation.

À partir du 6 septembre, les utilisateurs de Bitget pourront profiter d'échanges sans frais sur toutes les transactions au comptant. La campagne Zero Trading Fee s'ajoute à une série d'avantages sur le marché au comptant, notamment l'achat de monnaies populaires à -50%, des airdrops et une cagnotte d'un montant d'un million de BGB. Les traders au comptant doivent simplement détenir, échanger ou garder les yeux ouverts pour profiter de ces avantages.

Ce mois-ci, Bitget a également lancé un événement Launchpool permettant aux détenteurs de BGB d'accéder à des airdrops de nouveaux jetons populaires sur le marché. Cet événement s'ajoute aux avantages en BGB du Launchpad de Bitget et à d'autres programmes de récompenses prévus pour aider les détenteurs de BGB à maximiser leur rendement sur le jeton. BGB confirme son potentiel et son utilité en tant que jeton d'échange puissant.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : « Même sur les marchés volatils, l'intérêt des investisseurs pour la cryptomonnaie est élevé. En éliminant les frais de négociation et en instaurant des programmes d'incitation exclusifs, Bitget espère non seulement profiter aux investisseurs professionnels dont les volumes de négociation sont élevés, mais aussi offrir aux nouveaux venus un moyen d'accéder au marché et d'en tirer profit. »

Gracy Chen a ajouté : « Par-dessus tout, cette campagne est une mise en application de la promesse d'inclusion financière de Bitget. Nous rendons la crypto accessible à toute personne ayant pour objectif l'indépendance financière, avec une plateforme robuste, des frais compétitifs et notre Fonds de protection Bitget de 200 millions de dollars US qui répond directement aux préoccupations en matière de sécurité de la cryptomonnaie. En fin de compte, notre plateforme permet aux investisseurs d'améliorer leurs plans de trading et de limiter les risques. »

À propos de Bitget

Bitget est l'un des principaux marchés de cryptomonnaies au monde dont l'objectif principal est le trading social. Il compte actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde.

Fidèle à sa philosophie « Un meilleur trading, une meilleure vie », Bitget s'engage à fournir des solutions de trading complètes et sécurisées aux utilisateurs du monde entier. Bitget se veut un portail qui transcende le Web2 et le Web3, qui relie le CeFi et le DeFi, et qui constitue une passerelle vers le vaste réseau des cryptomonnaies.

