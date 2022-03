Bitget lista Zebec Protocol baseado na Solana em seu Launchpad

Desenvolvido para oferecer liquidação de transações em tempo real, o Zebec utiliza mecanismos de pagamento descentralizado para transformar e simplificar os sistemas financeiros tradicionais. Os mecanismos de pagamento descentralizado permitem que as tarifas de transação de interferência de terceiros sejam minimizadas, com tarifas mínimas de transação e o gateway mais rápido para pagamentos.

"A Zebec tem um excelente histórico na criação de produtos híbridos, essenciais para a adoção em massa das criptomoedas. Acreditamos que o futuro das criptomoedas depende muito de os projetos emergentes serem desenvolvidos em ecossistemas DeFi", disse Sandra Lou, CEO da Bitget.

"Para acelerar esse crescimento, estamos oferecendo uma plataforma para projetos com base em soluções de segunda camada para buscar o suporte que necessitam. Estamos extremamente entusiasmados em preencher ainda mais a lacuna entre as finanças tradicionais e as criptomoedas com soluções DeFi aprimoradas. À medida que intensificamos o desenvolvimento de nosso Launchpad, estamos ansiosos para apresentar mais projetos promissores a nossa comunidade", acrescentou Sandra.

Ao alavancar a essência da irreversibilidade e da transparência, o Zebec proporciona liquidação contínua com uma alta liquidez que enriquece a produtividade dos tokens mediante a adoção em massa. O primeiro aplicativo oferecido pela Zebec, o Zebec Pay, oferece uma solução de folha de pagamento com tarifas baixas, que permite aos funcionários receber pagamentos instantaneamente, em USDC (moeda estável, ou stablecoin, referenciada em dólar americano) ou em outras stablecoins, permitindo o acesso a seus fundos simultaneamente. Os funcionários também podem alocar facilmente uma parte de seu salário para a criptomoeda compatível IRA (conta de aposentadoria com criptomoedas) e contas 401k (plano de aposentadoria patrocinado pelo empregador).

Com um ecossistema de mais de 250 projetos, a Zebec tem uma infinidade de projetos desenvolvendo soluções em cima dele. Como uma solução de gestão de tesouraria Multisig, também é o primeiro produto de folha de pagamento em blockchain do mundo com recursos fiscais. Até o momento, a Zebec arrecadou USD 21 milhões de gigantes do setor como Coinbase Ventures, Solana, Lightspeed, Alameda Capital, entre outras. O Zebec Protocol foi fundado por Sam Thapaliya, que também é cofundador da ASMI Corp, uma plataforma de IA e análise de vídeo, e tem quatro patentes em seu nome nos EUA.

"Estamos extremamente entusiasmados em dar a oportunidade de os usuários da Bitget investirem em nossa visão de revolucionar os atuais sistemas de pagamento", disse Sam Thapaliya, cofundador e CEO do Zebec Protocol.

O Launchpad da Bitget oferece uma oportunidade exclusiva para que seus usuários tenham acesso antecipado a projetos com alto potencial no espaço. Desde sua fundação, vários projetos foram lançados e recebidos com feedback positivo dentro da comunidade. O Launchpad continuará a ser um foco crucial da Bitget para continuar sua dedicação ao desenvolvimento mais amplo das criptomoedas e da blockchain.

Sobre a Bitget

A Bitget é uma exchange líder global de criptomoedas fundada em julho de 2018. Atendendo a mais de dois milhões de clientes em 50 países, a Bitget tem como objetivo contribuir para a adoção das finanças descentralizadas em escala global. Desde seu lançamento, a Bitget se tornou a maior plataforma de copy-trading de criptomoedas do mundo graças à popularidade crescente de seus principais produtos One-Click Copy Trade. De acordo com a CoinmarketCap, em janeiro de 2022, a Bitget ocupava o terceiro lugar no mundo em termos de volume de derivativos. Aderindo a nossa missão de Better Trading Better Life (trading melhor vida melhor), a Bitget está empenhada em oferecer soluções de trading abrangentes e seguras a nossos usuários no mundo todo. Em setembro de 2021, a Bitget anunciou seu patrocínio do Juventus, time de futebol de renome mundial, como seu primeiro parceiro de manga e parceiro oficial de criptomoedas de eSports do PGL Major em breve. Também foram anunciadas, no início de 2022, parcerias com a empresa líder russa de eSports Team Spirit e com o líder e antigo clube de futebol da Turquia, o Galatasaray.

Sobre o Zebec

O Zebec é um protocolo de liquidação contínua que transformará folha de pagamento, fluxo de caixa e aquisição de tokens, permitindo que os usuários enviem pagamentos e distribuições a cada segundo. O protocolo está lançando o primeiro produto de folha de pagamento em blockchain do mundo com retenção integrada de imposto na fonte e o primeiro cartão de débito para wallets da Solana. O Zebec é uma tecnologia DeFi revolucionária que viabiliza fluxos de pagamentos contínuos em tempo real e sem atrito. Os fluxos automáticos de dinheiro possibilitados pelo Zebec permitem que empresas, funcionários e consumidores reimaginem completamente como são pagos, como investem e como compram produtos ou serviços.

