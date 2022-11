Bitget passa a aceitar Pix e a permitir depósitos e saques em reais (BRL) sem cobrança de taxa

Clientes poderão trocar BRL por USDT, BTC e ETH para operações de compra e venda no mercado spot

Com a novidade, empresa espera aumentar volume negociado no Brasil e ser uma das Top 5 corretoras de cripto do país até o final do primeiro semestre de 2023

VICTORIA, Seychelles, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Bitget, corretora global de criptomoedas líder em social trading, anuncia que passa a partir de hoje (16) a aceitar transferências por Pix e a permitir depósitos em reais (BRL) sem cobrança de taxa. A novidade é mais um passo da empresa em democratizar o acesso ao investimento em criptoativos e sinaliza a importância do mercado brasileiro para a companhia. A partir do dia 30, os saques em BRL também poderão ser feitos gratuitamente.

"Nossa visão é ser uma das três maiores e mais confiáveis exchanges de criptomoedas do mundo dentro de três a cinco anos e o Brasil é um importante mercado dentro do nosso plano de negócios. Com a aceitação do Pix, estimamos crescer o volume de operações negociadas no mercado spot em nossa plataforma e nos tornarmos uma das Top 5 corretoras do país até o final do primeiro semestre de 2023", diz Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget.

Depois de feito o depósito em reais na Bitget, o cliente poderá então começar a operar no mercado spot, fazendo a troca do montante em reais pela criptomoeda que desejar adquirir. USDT (stable coin que reflete a variação do dólar), Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são as criptomoedas disponíveis para pareamento com BRL.

A preocupação com a segurança dos usuários foi um tema-chave no desenvolvimento da solução para que a Bitget passasse a aceitar depósitos via Pix. "Esse é um grande momento para a Bitget e nos preparamos muito para isso. Investimos em tecnologia para garantir que todas as operações sejam feitas de forma segura, simples e rápida, garantindo aos nossos clientes a melhor experiência possivel", destaca Gracy.

Com quatro anos de existência, a Bitget já se colocou entre as maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Possui atualmente um volume de trading diário de US$ 8,1 bilhões, um crescimento de mais de 300% em comparação a 2021. Está presente em diversos países da América Latina, entre os quais Brasil, Argentina, Colômbia, México e Venezuela. Atualmente conta com cerca de 800 empregados e planeja alcançar mil colaboradores até o final do ano.

Em seu plano de expansão na América Latina, a empresa anunciou recentemente uma parceria com o jogador de futebol Lionel Messi como parte da estratégia de construção do reconhecimento da marca na região. "A parceria com o Messi, que é um jogador muito admirado, irá impulsionar nossos planos de negócio e nos permitirá atrair novos clientes. A América Latina é um mercado com grande potencial e que está se tornando cada vez mais relevante para a nossa companhia", explicou Gracy.

Sobre a Bitget

A Bitget, fundada em 2018, é uma das cinco maiores corretoras de criptomoedas do mundo em Futuros, com produtos inovadores e serviços de trading social como seus principais recursos, atendendo atualmente a mais de 8 milhões de usuários em mais de 100 países ao redor do mundo.

A corretora está comprometida com fornecer soluções de trading seguras e completas para os usuários e visa aumentar a adoção de criptomoedas por meio de colaborações com parceiros de mérito, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi, o principal time do futebol italiano, a Juventus, a organização de eSports PGL Major e a equipe de eSports vencedora Team Spirit.

Para saber mais sobre a Bitget, visite www.bitget.com/pt .

