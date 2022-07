Bitget y BCG prevén que las bolsas de criptomonedas desempeñarán un papel clave en la transformación de la Web3

Se espera un mayor margen en las economías emergentes

SINGAPUR, 25 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, una bolsa de derivados líder a nivel mundial, se complace en publicar un informe conjunto con Boston Consulting Group (BCG) y Foresight Ventures. El primer informe industrial exhaustivo de Bitget, "What Does the Future Hold for Crypto Exchanges" ("Qué le depara el futuro a las bolsas de criptomonedas"), aborda el panorama competitivo de las bolsas de criptomonedas, da a conocer importantes tendencias de desarrollo en los mercados de operaciones de criptomonedas, su papel en la habilitación de la economía Web3 y comparte información sobre cómo desenvolverse en el espacio de las criptomonedas durante un mercado a la baja.