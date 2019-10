Bithumb Global Anuncia a "Próxima Geração" de Troca de Ativos Digitais

Fundada em 2014, a Bithumb Korea é a primeira e mais influente casa de câmbio digital da Coréia do Sul. Com 8 milhões de usuários registrados, 1 milhão de usuários de aplicativos móveis e um volume acumulado de transações superior a 1 trilhão de dólares, a Bithumb é um dos líderes do mercado em comércio de ativos digitais com uma comunidade leal. O Bithumb conta com 59,19% de todo o volume de transações do Bitcoin coreano e corresponde por aproximadamente 15% do mercado global. O maior volume diário de transações da bolsa coreana atingiu mais de 7 bilhões de dólares.

Mesmo com esses sucessos, o Bithumb se concentrou principalmente na região da Coréia do Sul, com mais de 80% dos usuários de sua plataforma originários de lá. Por esse motivo, a Bithumb lançou sua subsidiária,a Bithumb Global, no início deste ano para conectar liquidez e potencial de mercado ao resto do mundo.

Com a Bithumb Global operando como uma entidade independente, equipada com seus próprios recursos internos, o spinout é capaz de fornecer uma melhor experiência de negociação de criptomoedas e criar o novo padrão que a comunidade espera. Com tecnologia aprimorada, como mecanismos avançados de correspondência de pedidos, recursos de staking em moedas e muitas ofertas não reveladas de produtos, a Bithumb Global é a próxima geração de troca de ativos digitais que atende o público global.

"Desde o lançamento beta da Bithumb Global em maio de 2019, ela já recebeu mais de um milhão de usuários em todo o mundo e teve um volume diário de transações superior a US$ 381 milhões", diz Javier Sim, co-fundador e diretor administrativo da Bithumb Global. "Tornou-se a única exchange estabelecida em 2019 que foi classificada entre as principais plataformas de negociação do mundo."

Um dos recursos mais exclusivos da Bithumb Global é a iniciativa "BG Staging". Com o BG Staging, projetos pré-selecionados podem alcançar a comunidade da Bithumb Global e chamar a atenção. Diferentemente dos IEOs (Oferta Inicial de Troca) e de outras atividades de captação de recursos, o BG Staging não exige que os usuários invistam moeda fiduciária ou monetária em uma rodada de captação de recursos, em vez disso, os usuários acumulam seus ativos digitais para mostrar seu interesse e receber de volta sua participação, além de potencialmente um voucher para os tokens do projeto em destaque após um período de bloqueio. A Bithumb Global também implementou medidas de segurança mais rígidas, um mecanismo de correspondência de pedidos de baixa latência com tecnologia proprietária e algoritmos avançados e uma interface de usuário mais amigável.

Para os interessados em ingressar na Comunidade BG, encontre mais informações em Bithumb Global.(https://www.bithumb.pro/en-us)

Sobre a Bithumb Global

O Bithumb Global é uma plataforma descentralizada de negociação de ativos digitais que fornece serviços de negociação de criptomoeda de classe mundial para usuários em todo o mundo. Derivado do Bithumb, uma das plataformas de negociação de criptomoedas mais populares na Coréia do Sul, o BG permite que cada usuário global negocie, participe ou contribua no ecossistema de ativos digitais. Para mais informações, visite https://www.bithumb.pro/en-us.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1003559/UNLEASH_PROGRAM.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1003560/KOREAN_MARKET_BITCOIN_TRANSACTION.jpg

FONTE Bithumb Global

SOURCE Bithumb Global