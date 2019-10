Bithumb Global lança programa de parceria "Programa Mercury"

O Programa Mercury inauguraria uma nova era de liderança regional, cortesia da Bithumb Global. Os parceiros do programa seriam recrutados de todas as regiões de todo o mundo com líderes da comunidade local. Os líderes comunitários terão a oportunidade de servir como subestações da Bithumb Global utilizando a marca, conectar-se ao sistema de carteira que suporta todas as moedas atualmente disponíveis nas iniciativas da Bithumb Global, "BG Staging" e acessar seu livro de pedidos compartilhado. liquidez mundial, responsável por mais de 10% de todo o volume diário de pedidos do BTC.

Além do reconhecimento da marca que a Bithumb Global traz, os parceiros do Mercury Program também poderiam educar suas comunidades a interagir com uma próspera bolsa de comércio global que coloca grande importância em segurança, velocidade, experiência do usuário e políticas transparentes. A parte mais importante da educação é ajudar a trazer alfabetização financeira para pessoas de todo o mundo.

Para que os participantes se qualifiquem, eles devem atender a um conjunto de critérios, como líderes das comunidades locais de criptografia, acesso a projetos de qualidade e a capacidade de ajudar o Bithumb Global a se tornar a troca padrão de fato no mundo.

Para os participantes interessados, eles devem consultar a página de parceria da Bithumb Global ou entrar em contato com mercury@bithumb.pro.

Sobre a Bithumb Global

O Bithumb Global é uma plataforma mundial de comércio de ativos digitais distribuídos que fornece serviços de comércio de criptomoedas de classe mundial para usuários em todo o mundo. Derivado do Bithumb, uma das plataformas de negociação de criptomoedas mais populares na Coréia do Sul, o BG permite que cada usuário global negocie, participe ou contribua no ecossistema de ativos digitais. Para mais informações, visite https://www.bithumb.pro.

