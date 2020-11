Bitmain wprowadza na rynek kopalń kryptowalut nowy produkt - system typu rack oferujący nowy poziom mocy obliczeniowej

Łatwość ustawienia i rozbudowy

AntRack wykorzystuje konstrukcję modułową, w skład której wchodzi pięć kluczowych modułów - 1 obudowa typu rack, 1 pulpit sterowniczy, 4 serwery, 1 główny panel sterowania i 1 system chłodzenia wodą, natomiast najważniejsze elementy - płyta hash, panel sterowania, zasilacz i wentylatory – które są wymienialne podczas pracy urządzenia w celu jej zoptymalizowania, znacząco zmniejszają ryzyko utraty wartości urządzenia, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu efektywnego czasu eksploatacji, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie dla klientów poszukujących możliwości zarządzania kosztami rozbudowy i zwiększenia stopy zwrotu. O ile pozwalają na to warunki lokalizacyjne, klienci mogą skonfigurować dowolną ilość AntRack'ów, które mogą być dowolnie rozbudowywane w każdym momencie.

Możliwość wykorzystania w przedsięwzięciach na szeroką skalę

Taki system typu rack doskonale sprawdza się przy wdrażaniu kopalń kryptowalutowych na dużą skalę, a także w internetowych centrach danych (IDC). AntRack może zostać łatwo ustawiony i uruchomiony po podłączeniu 3-fazowego przewodu zasilającego i sieciowego oraz ustawieniu wlotu i wylotu dla systemu chłodzenia wodą. Dodatkowo Bitmain dostarcza kompleksowe centrum danych ANTBOX, zawierające po 10 systemów AntRack. Dzięki konfiguracji 3-fazowego zasilania prądem zmiennym, portu sieciowego i systemu chłodzenia wodą, kopalnia może pracować praktycznie w każdym miejscu.

Łatwość aktualizacji i niezawodność

Technologia ta umożliwia płynną wymianę płyty hash na najnowszą generację chipsetów (7nm do 5nm, 3nm i 1nm), każda taka modernizacja zwiększa ogólną moc obliczeniową przy zachowaniu jednakowego zużycia energii. Ponadto każdy serwer AntRack wyposażony jest w zasilacze, które zapewniają 3+1 zapasowych operacji, aby zagwarantować, że procesy kopania kryptowalut nie zostaną przerwane.

Jak twierdzi Sun MingHui, dyrektor badań i rozwoju projektu AntRack, „Motorem napędowym naszego projektu jest podejście polegające na rozwiązywaniu problemów. Zauważyliśmy, że wielu naszych klientów staje przed poważnymi wyzwaniami, próbując rozszerzyć swoją działalność. Jednym z nich jest koszt modernizacji urządzeń – nie tylko inwestycji w nowe maszyny, ale także czasochłonnego procesu przechodzenia ze starych na nowe. AntRack stanowi rozwiązanie tego problemu. Dzięki modułowej konstrukcji z możliwością płynnej wymiany AntRack może być komfortowo i efektywnie stosowany na dużą skalę, przy równoczesnym zachowaniu efektywnego zarządzania budżetem podczas pracy".

Bitmain

Utworzona w 2013 r. spółka Bitmain zmienia oblicze branży obliczeniowej poprzez budowanie technologii kryptograficznych, blockchain i sztucznej inteligencji (AI). Bitmain posiada czołową pozycję w branży w produkcji układów scalonych dla kopalń kryptowalutowych, a także ich wyposażenia, sprzedawanego pod marką Antminer. Ponadto firma posiada największe na świecie portale zrzeszające górników kryptowalut – Antpool.com i BTC.com. Technologia Bitmain obsługuje szeroką gamę platform typu blockchain i startupów zajmujących się tą technologią.

