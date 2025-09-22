-BitMine Immersion (BMNR) anuncia que las tenencias de ETH superan el 2% de la red Ethereum con tenencias de ETH que superan los 2,4 millones de tokens y tenencias totales de criptomonedas y efectivo de 11.400 millones de dólares

BitMine ahora posee más del 2% del suministro de tokens ETH a medida que avanza hacia la "Alquimia del 5%"

Criptomonedas BitMine + efectivo + "Moonshots" totaliza 11.400 millones de dólares, incluidos 2,416 millones de tokens ETH, efectivo libre de 345 millones de dólares y otras tenencias de criptomonedas

BitMine es la 24ª acción más negociada en Estados Unidos, cotizando 3.500 millones de dólares por día (promedio de 5 días)

BitMine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5% de ETH

LAS VEGAS, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy sus tenencias de criptomonedas + efectivo + "moonshots" por un total de 11.400 millones de dólares.

A 21 de septiembre a las 16:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 2.416.054 ETH a 4.497 dólares por ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una participación de 175 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y 345 millones de dólares en efectivo sin gravámenes.

Las tenencias de criptomonedas de BitMine se posicionan como la principal fuente de tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc (MSTR), que posee 638.460 BTC valorados en 74.000 millones de dólares. BitMine sigue siendo la mayor fuente de tesorería de ETH del mundo.

"Las tenencias de ETH de BitMine superan ahora el 2% de la oferta, a medida que avanzamos hacia nuestra 'alquimia del 5%' de suministro de ETH. Nos acercamos al 1% de ETH a principios de agosto, cuando el capital de BitMine era de 38 dólares (promedio móvil de 20), y al superar el 2%, el precio de la acción de BitMine supera los 61 dólares," declaró Thomas "Tom" Lee, de Fundstrat, presidente de BitMine. "Como mencionamos en nuestro mensaje del presidente de agosto, la convergencia de la transición de Wall Street a la blockchain y la IA/IA de agentes, que crea una economía de tokens, está generando un superciclo para Ethereum. Y la ley de potencia beneficia a los grandes tenedores de ETH; por lo tanto, buscamos la 'alquimia del 5%' de ETH."

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la acción estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

"Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas en los próximos 10 a 15 años", continuó Lee. "La transición de Wall Street y la IA a la blockchain debería conducir a una mayor transformación del sistema financiero actual. Y la mayor parte de esto se está produciendo en Ethereum".

BitMine es ahora una de las acciones más negociadas en EE.UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de negociación de 3.500 millones de dólares (promedio de 5 días, a 21 de septiembre de 2025), ubicándose en el puesto 24 en EE.UU., detrás de Opendoor Technologies (puesto 23) y por delante de Eli Lilly (puesto 25) entre 5.704 acciones que cotizan en EE.UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

"En BitMine, lideramos a nuestros pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción de criptomonedas como por la alta liquidez de nuestras acciones", afirmó Lee.

Acerca de BitMine

BitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. Las operaciones de BitMine se encuentran en regiones con energía de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

