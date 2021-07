Bitpanda engage Irina Nicoleta Scarlat, de Revolut, en tant que première Chief Growth Officer

- Bitpanda, la plateforme européenne d'investissement numérique, annonce la création d'un nouveau poste de Chief Growth Officer, auquel Irina Nicoleta Scarlat a été nommée avec effet immédiat.

- Irina dirigera plusieurs services dans le cadre d'une stratégie unifiée afin d'obtenir des résultats dans divers secteurs et de développer un nouveau modèle commercial qui permettra à Bitpanda de poursuivre sa croissance rapide.

- Avant de rejoindre Bitpanda, Irina a dirigé le service de croissance mondiale chez Revolut ainsi que les efforts de marketing d'Uber en Roumanie.

PARIS, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bitpanda, plateforme d'investissement numérique européenne et première licorne d'Autriche, a nommé Irina Nicoleta Scarlat comme sa première Chief Growth Officer (CGO), avec effet immédiat.

Dans ce rôle de niveau cadre nouvellement créé, Irina prendra en charge les équipes de développement commercial et de marketing de Bitpanda, supervisant et conduisant les projets d'expansion de l'entreprise. Elle dirigera l'ensemble de la stratégie de croissance de l'entreprise, en combinant l'expertise de plusieurs équipes et pays pour découvrir de nouvelles opportunités et continuer à étendre rapidement la présence de Bitpanda dans le monde.

Irina apportera à Bitpanda plus de dix ans d'expérience dans le secteur des technologies. Après avoir rejoint Revolut en 2018 en tant que Global Head of Growth (responsable mondiale de la croissance), elle a conduit la croissance du marché roumain de 20 000 à près de 1,5 million d'utilisateurs. Elle a ensuite construit le moteur de croissance de Revolut, a dirigé les équipes responsables de la croissance en Europe centrale et orientale et, plus tard, le service de croissance mondiale, façonnant le parcours de croissance de Revolut, qui est passé de 1 million à 15 millions d'utilisateurs dans le monde.

Avant de rejoindre Revolut, Irina a créé et géré la fonction marketing d'Uber en Roumanie. Elle a défini la stratégie locale de l'entreprise et a lancé des projets et initiatives régionaux clés qui ont permis de faire passer le marché à 1 million d'utilisateurs et d'étendre les opérations locales à trois villes.

Eric Demuth, PDG de Bitpanda, a déclaré : « Irina a fait ses preuves en matière d'entrée et de mise à l'échelle rapide de nouveaux marchés dans le secteur fintech. Chez Bitpanda, nous avons des projets ambitieux tandis que nous poursuivons notre parcours d'hypercroissance. Nous sommes convaincus qu'avec Irina à la tête de nos efforts de gestion et d'expansion internationale, ainsi que de nos équipes de développement commercial et de marketing, nous allons non seulement nous diversifier sur de nouveaux marchés, mais aussi accélérer la croissance de nos opérations actuelles. Son expérience unique dans des environnements au rythme effréné, combinée à son ambition, son dynamisme et son état d'esprit global, nous aidera à mettre le monde de l'investissement à la portée de tous, en tout lieu. »

Irina Scarlat, CGO de Bitpanda, a fait remarquer : « Sur le plan des connaissances en matière d'investissement, l'Europe est à la traîne par rapport aux marchés américain et asiatique. De nombreuses personnes n'ont même pas conscience des possibilités d'investissement mises à leur disposition. Je crois fermement en la mission de Bitpanda, qui consiste à changer cela en offrant un accès instantané aux produits financiers ainsi que les ressources dont on a besoin pour bien les comprendre. De plus, Bitpanda est une société dotée d'une culture étonnante, qui trouve un équilibre entre l'hypercroissance et l'attention portée à ses équipes. Je l'ai immédiatement ressenti en échangeant avec les fondateurs et l'équipe de direction. Je suis enchantée de rejoindre cette incroyable entreprise et je suis convaincue qu'ensemble, nous ferons de Bitpanda la plateforme d'investissement numéro un en Europe et au-delà. »

Cette année, Bitpanda a franchi de nombreuses étapes, notamment en dépassant la barre des 2,5 millions d'utilisateurs et des 500 employés, ainsi qu'en obtenant l'un des plus importants tours de table de série B en Europe avec une extension supplémentaire en mai. Afin de maintenir la croissance dans la bonne direction, l'expérience d'Irina sera mise à profit pour conduire les efforts d'expansion de l'entreprise et veiller à ce que l'entreprise soit prête pour la prochaine étape de son ambitieux parcours de croissance.

En 2020, Bitpanda a ouvert des bureaux en France, en Espagne, en Turquie et en Italie. La société a également inauguré un centre d'innovation à Cracovie en décembre, qui a eu pour effet de doubler les effectifs de son équipe. La plateforme d'investissement numérique cherche maintenant à s'étendre sur de nouveaux marchés européens, avec des projets d'ouverture d'un centre technologique et d'un bureau à Barcelone, ainsi que de futurs pôles de talents à Londres, Paris, Berlin et Istanbul.

RÉFÉRENCES - IRINA NICOLETA SCARLAT

Entrepreneuse dans l'âme, spécialiste de la commercialisation de produits et bâtisseuse d'équipes, Irina Scarlat a plus de 12 ans d'expérience en entreprise, dont 10 dans le secteur des technologies. Elle a passé les trois dernières années chez Revolut, où elle a occupé le poste de Country Manager (directrice régionale) pour la Roumanie début 2018 et a fait croître le marché local de 20 000 à près de 1,5 million d'utilisateurs. Elle a ensuite construit le moteur de croissance de Revolut, a dirigé les équipes responsables de la croissance en Europe centrale et orientale et, plus tard, le service de croissance mondiale, façonnant le parcours de croissance de Revolut, qui est passé de 1 million à 15 millions d'utilisateurs dans le monde. Avant de rejoindre Revolut, elle a dirigé les efforts de marketing d'Uber en Roumanie, en définissant la stratégie locale de l'entreprise et en travaillant sur des projets et initiatives régionaux stratégiques. Lors de son passage chez Uber, elle a lancé les services de la société dans trois villes, a fait passer le marché à 1 million d'utilisateurs et a constitué intégralement l'équipe de marketing.

À PROPOS DE BITPANDA

Bitpanda rend l'investissement accessible à tous. Fondé en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda fait tomber les barrières de l'investissement en mobilisant la puissance innovante des actifs financiers numériques et de la technologie blockchain. Avec plus de 500 collaborateurs et plus de 2,7 millions d'utilisateurs, la société est l'une des fintechs parmi les plus florissantes d'Europe. Sa plateforme multitrading intuitive permet aux investisseurs débutants comme aux experts chevronnés d'investir dans les actions, les cryptomonnaies et les métaux de leur choix, quel que soit leur budget.

Giulia Mazzolini, directrice régionale France

L'objectif de Bitpanda pour la France est de devenir l'acteur numéro un en matière de plateformes d'investissement. De mon point de vue, cela signifie, avant tout, s'assurer que nous construisons une équipe locale forte sur le terrain ici à Paris. Ensuite, s'assurer que nous adoptons une approche marketing locale pour nous permettre d'adapter l'expérience Bitpanda aux utilisateurs français de la meilleure façon possible. C'est pourquoi je suis plus que ravie d'accueillir une personne du calibre d'Irina chez Bitpanda. Notre nouvelle CGO a beaucoup d'expérience dans l'expansion réussie et durable d'entreprises dans de nouveaux pays et elle aidera certainement Bitpanda à atteindre tous ses objectifs en France. Pour couronner le tout, son optimisme et son attitude positive s'intègrent parfaitement à notre culture.

