Bitpanda se globaliza: Anuncia Bitpanda Global Exchange y la OII para ecosistema de tokens BEST

Bitpanda, la empresa fintech vienesa que tiene alrededor de 1 millón de usuarios y más de 100 empleados, presenta Bitpanda Global Exchange, una bolsa de activos digitales para traders experimentados, profesionales e instituciones. Bitpanda Global Exchange (Bitpanda GE) se construye sobre la conocida y fácil de usar plataforma Bitpanda, que es el mejor lugar en Europa para comprar, vender y guardar activos digitales como Bitcoin, Ethereum, oro digitalizado, entre otros.

Bitpanda GE está disponible a nivel global para operaciones cripto a cripto. Los usurarios verificados de Bitpanda en la mayoría de los países europeos también pueden depositar euros, francos suizos y libras esterlinas. Bitpanda GE está estrechamente vinculada con la plataforma Bitpanda es decir que los usuarios pueden mover sus fondos con facilidad entre ellas. Bitpanda GE se lanza con populares pares como BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR y BEST/USDT, y hay planes de incluir más.

"Ofrecer a los usuarios experimentados un modo de operar los activos digitales y construir la mayor bolsa de euros es el lógico paso siguiente para nosotros. Bitpanda está activa desde 2014, y somos un protagonista clave en Europa. Podemos construir sinergia y experiencia", dice Eric Demuth, CEO de Bitpanda.

Como parte del lanzamiento de Bitpanda Global Exchange, Bitpanda también lanza su primera Oferta Inicial de Intercambio (OII). Bitpanda Ecosystem Token (BEST) es la moneda del ecosistema Bitpanda que ofrece a los usuarios un amplio abanico de beneficios y premios dentro del ecosistema Bitpanda. La creciente comunidad de alrededor de 1 millón de usuarios de Bitpanda podrá beneficiarse con un amplio abanico de recompensas y premios. Por ejemplo, recibirán una reducción de hasta un 25% en costos de operación de Bitpanda y tendrán prioridad de acceso a la próxima Bitpanda Launchpad, que estará disponible más adelante y permitirá el lanzamiento de OII de terceros.

"BEST desempeñará un papel vital en la expansión global de Bitpanda y en la creación de nuestra visión de democratizar las finanzas personales y la inversión. BEST es el combustible del ecosistema Bitpanda, que significa que la plataforma Bitpanda, la Bitpanda Global Exchange y productos futuros como Bitpanda Launchpad serán grandes usuarios de BEST", dice Eric Demuth, CEO de Bitpanda.

Acerca de Bitpanda

Bitpanda es una compañía de tecnología financiera (fintech) con sede en Viena, Austria, fundada en el año 2014 por Eric Demuth, Paul Klanschek y Christian Trummer. La compañía está plenamente convencida del poder innovador de las criptodivisas, los activos digitalizados y la tecnología de cadena de bloques. La misión de Bitpanda es romper las barreras a la inversión y llevar los tradicionales productos financieros al siglo 21. En la actualidad, Bitpanda tiene aproximadamente 1 millón de usuarios y más de 100 miembros en su equipo. Con licencia de proveedor de servicios de pago PSD2, una experiencia de usuario con seguridad de vanguardia y optimizada, Bitpanda se ha convertido en una popular plataforma de transacciones para novatos y expertos por igual. Actualmente, los usuarios pueden operar Bitcoin, Ethereum, oro y otros 20 activos digitales.

