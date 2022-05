Bitt bevordert zijn productinnovatie op het gebied van digitale valuta

SALT LAKE CITY, 24 mei 2022 /PRNewswire/ -- Het wereldwijde fintech-bedrijf Bitt kondigt de benoeming aan van senior executive, Baker Nanduru, in de functie van Chief Product Officer.

Baker brengt een schat aan ondernemend en uitvoerend leiderschap met zich mee van toonaangevende bedrijven, waaronder McAfee, Symantec, GoDaddy en startups. Als laatste was Baker een product executive bij McAfee, waar hij een consumentenproductportfolio 2 miljard dollar beheerde, inclusief beveiliging, identiteit, privacy, vertrouwen en IoT-oplossingen voor meer dan 100 miljoen consumenten wereldwijd.

CEO van Bitt, Brian Popelka, verklaarde: "We zijn verheugd Baker te verwelkomen in het uitvoerend management van Bitt. Het leiderschap, de kennis en de ervaring van Baker uit een bekroonde carrière bij McAfee, Symantec en GoDaddy zullen het hele Bitt-team en de strategische groei van het bedrijf direct ten goede komen."

Als Chief Product Officer zal Baker Bitt's productontwerp-, productbeheer-, productmarketing- en klantensuccesteams leiden in samenwerking met engineering-, marketing- en verkoopteams om massale acceptatie van digitale valutaproducten en -diensten te stimuleren. Baker zegt: "Ik ben enorm enthousiast over Bitt's missie om goedkope, toegankelijke digitale valuta-oplossingen aan de wereld te bieden. Ik ben verheugd om me bij een marktleider te voegen en kijk ernaar uit om mijn expertise te gebruiken om onze leidende positie in de categorie van de wereldwijde digitale valutamarkt te verstevigen en uit te breiden."

Bitt maakt sinds begin 2021 een gestage groei door toen het samenwerkte met verschillende centrale banken en belanghebbenden om 's werelds eerste CBDC-pilot in een multinationale valuta-unie in te zetten. Dit werd op de voet gevolgd door de inzet van de eerste live retail CBDC op het continent Afrika en een stablecoin in Midden-Amerika. "Bitt blijft aanvullende functies ontwikkelen, verfijnen en uitrollen voor bestaande klanten, zelfs als we onze technologie in nieuwe markten inzetten. Binnenkort kondigen we de lancering aan van de e-hryvnia-pilot in Oekraïne en we kijken uit naar de positieve impact hiervan op de burgers van dat land."

Bitt blijft zijn wereldwijd verspreide en diverse team uitbreiden en rekruteert actief over de hele wereld.

Over Bitt

Bitt is een financieel technologiebedrijf dat digitale valuta-oplossingen levert aan centrale banken, financiële instellingen en ecosysteemdeelnemers over de hele wereld. Met een team van meer dan 80 wereldwijd verspreide professionals is Bitt een leider in de CBDC-industrie met materiedeskundigen op het snijvlak van technologie en beleid. Bitt is gespecialiseerd in de ontwikkeling, aanpassing en integratie van veilige financiële technologieoplossingen, waaronder digitale valuta-infrastructuur en beheertoepassingen

Ga voor meer informatie over Bitt naar www.bitt.com

