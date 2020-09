Bitumina Industries Ltd devient un actionnaire important de Nynas AB

LONDRES, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Bitumina Industries Ltd (« Bitumina ») a annoncé aujourd'hui avoir acheté à Neste AB 50 %* du capital social en circulation de Nynas AB, ce qui fera de BITUMINA Industries Ltd le principal actionnaire de Nynas AB.

Nynas est un leader mondial dans le domaine des huiles naphténiques de spécialité et un partenaire de premier plan dans le domaine du bitume en Europe. Elle possède quatre raffineries : à Harburg en Allemagne, à Nynäshamn et Göteborg en Suède et à Eastham au Royaume-Uni. Celle d'Eastham est une entreprise commune avec Shell.

Bernd Schmidt, président exécutif de Bitumina, a commenté : « Nous sommes très fiers d'avoir pu acquérir les actions de Nynas auprès de Neste et sommes certains que cette étape ouvrira la voie à un avenir prospère pour Nynas et toutes ses parties prenantes. »

Nynas constitue une expansion naturelle du portefeuille de Bitumina et assurera au groupe une position de leader sur les marchés européens du bitume, complétant sa présence déjà forte en Amérique latine. L'acquisition s'inscrit dans le cadre de l'intégration verticale réussie de Bitumina des produits et services offerts aux clients mondiaux.

Le groupe Bitumina est une société mondiale de bitume spécialisée intégrée verticalement, également impliquée par l'intermédiaire de sa filiale danoise DenimoTech A/S dans la production et l'ingénierie des usines de traitement du bitume. Bitumina est issue d'une famille allemande de l'asphalte et est aujourd'hui gérée par la troisième génération. Elle a développé son entreprise avec succès à l'échelle mondiale, et amène de la disruption dans les marchés où elle opère.

Nynas traverse actuellement un processus de réorganisation et BITUMINA est engagée avec toutes les principales parties prenantes pour parvenir à un concordat volontaire. Elle dispose à cet effet d'un soutien financier important, lui permettant de signer un accord en temps opportun.

AXIS Strategic Partners, avec son équipe de banquiers professionnels, ainsi que les cabinets d'avocats ReedSmith LLP au Royaume-Uni et DELPHI en Suède, conseillent BITUMINA sur cette transaction.

