Bizay.ch führt die Vier-Tage-Woche ein

Tech-Startup nun die 4-Tage-Woche eingeführt.

Die Umstellung wird kontinuierlich überwacht und die Ergebnisse werden quartalsweise in einem Bericht veröffentlicht.

Bizay.ch ist bestrebt, die Art und Weise, wie wir arbeiten, neu zu gestalten und für seine 180 Mitarbeiter mehr Harmonie zwischen Arbeit und Privatleben zu schaffen.

LISSABON, Portugal, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Bizay.ch, die Tech-Plattform, die maßgeschneiderte Produkte für mehr als 1,5 Millionen Kunden in ganz Europa anbietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab Mitte Oktober 2022 eine Vier-Tage-Woche für alle Mitarbeiter einführen wird. Die Umstellung auf eine verkürzte Arbeitswoche folgt auf die Entscheidung des Unternehmens, alle Büros zu schließen und sich zu einem 100-prozentigen Remote-Unternehmen zu entwickeln.

Das Modell der Vier-Tage-Woche, das 36 Standardarbeitsstunden umfasst, wird zunächst probeweise in einer zweijährigen Pilotphase eingeführt. Der neue Ansatz wird zu einer Reduzierung der Arbeitstage pro Jahr um 17% - auf 186 Tage - und einer Verringerung der Arbeitsstunden um 7% - auf 1672 Stunden - führen. Gemeinsam mit Deloitte, dem strategischen Partner, der das Vier-Tage-Modell ausgearbeitet hat, wird Bizay.ch die Auswirkungen dieser Maßnahmen quartalsweise bewerten.

Diese kontinuierliche Überwachung wird es Bizay.ch ermöglichen, die Auswirkungen der Vier-Tage-Woche angemessen zu bewerten und die Auswirkungen des Ansatzes in einem umfassenderen Unternehmenskontext zu analysieren. Die Erkenntnisse werden zeigen, wie sich die Umstellung auf Entscheidungsträger und Mitarbeiter in Bereichen wie Wohlbefinden, Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität, Bindung und Anziehung von Talenten auswirkt. Diese Metriken werden quartalsweise in Form eines detaillierten und transparenten Barometers veröffentlicht, das anderen Unternehmen die Möglichkeit gibt, die Auswirkungen dieses Ansatzes zu bewerten.

Mit diesem neuen und radikalen Arbeitsmodell positioniert sich Bizay.ch in einzigartiger Weise als Pionier für die Arbeitswelt der Zukunft, der einen mutigen und fortschrittlichen Ansatz für Remote-Arbeitsstrukturen verfolgt. Die Erkenntnisse aus der Pilotphase werden für andere Unternehmen, die eine ähnliche Veränderung für ihre Organisation in Erwägung ziehen, besonders nützlich sein.

"Die Entscheidung von Bizay.ch, im vergangenen September zu einer 100-prozentigen Remote-Arbeitsform überzugehen, zusammen mit der Einführung einer Vier-Tage-Woche ab Oktober, zeigt unser Engagement für das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter. Wir sind davon überzeugt, dass die Vorteile beider Maßnahmen die Produktivität, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter steigern werden, ohne unsere Produktivität und unsere Unternehmensziele zu gefährden.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer monatelangen sorgfältigen Analyse, die zu einem sorgfältig durchdachten Ansatz geführt hat, der die Interessen aller Beteiligten wahrt. Wir glauben, dass die transparente Weitergabe von Informationen darüber, wie das Vier-Tage-Arbeitsmodell von Bizay.ch depro Quartal funktioniert, anderen Managern und Mitarbeitern helfen wird, die Entwicklung dieses unserer Meinung nach zukunftsweisenden Arbeitsmodells zu beschleunigen", sagt Sérgio Vieira, CEO von Bizay.ch.

Über die Bizay-Gruppe

Das 2014 gegründete Technologieunternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, den Zugang zu PMEs und Privatpersonen für personalisierte Produkte zu demokratisieren. Die Gruppe, die in 21 Märkten vertreten ist, verfügt über den größten Online-Katalog für personalisierte Produkte und bezeichnet sich selbst als das "Amazon für personalisierte Waren". Bizay.ch ist eine der vielversprechendsten europäischen Firmen mit einem Wachstum von 60 % gegenüber dem Vorjahr und einem Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro.

