BJ60 expande sua presença em Dubai com evento de lançamento "Xide of Delight"

DUBAI, EAU, 22 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 15 de dezembro, a BAIC realizou um evento de lançamento no Kempinski The Palm, marcando o lançamento oficial do BJ60 no mercado internacional. O evento de lançamento atraiu mais de 150 pessoas, incluindo representantes da embaixada chinesa em Dubai, membros da família real dos EAU e meios de comunicação de renome do Oriente Médio. O evento irradiou energia e expectativa, com convidados elogiando o design inovador e a tecnologia de ponta do BJ60.

Evento de Lançamento "Xide of Delight" (PRNewsfoto/BAIC International)

O Cônsul Geral da China em Dubai, Sua Excelência Li Xuhang expressou calorosas felicitações à BAIC. Tendo experimentado pessoalmente o BJ60, S. Ex.ª Li fez elogios ao veículo e ficou impressionado com o desempenho, design e inovação do BJ60. S. Ex.ª Li também enfatizou a importância deste lançamento para aumentar ainda mais a presença e reputação da indústria automobilística da China no mercado dos EAU, e também destacou o papel positivo nos intercâmbios econômicos e culturais entre a China e os países árabes.

"Este evento não apenas exemplifica a natureza dinâmica de Dubai, mas também nosso profundo compromisso em estimular grandes laços econômicos e comerciais entre os EAU e a China." Sua Excelência, Marwan Alshaali, Presidente e Fundador da Al Shaali Moto, expressou em seu discurso.

A relação comercial entre a China e o Oriente Médio tem uma rica história que envolve mais de dois mil anos. Os chineses começaram a participar em visitas e comércio com amigos do Oriente Médio por meio da Rota da Seda terrestre e da Rota Marítima das Especiarias.

Como uma das principais empresas automotivas da China, a BAIC entrou ativamente no mercado do Oriente Médio desde sua fundação e tem dado prioridade a esta região como um mercado estratégico crucial. "É por isto que selecionamos o Oriente Médio como o principal mercado de lançamento no exterior para nosso novo produto de destaque, o BJ60." Nanhua, YANG, Diretor Executivo e CEO da BAIC INTL, declarou em seu discurso.

O evento de lançamento da BAIC também deixou cativados os representantes da mídia. O design inovador e de estilo deste modelo é, sem dúvida, uma característica marcante, deixando uma impressão duradoura em todos os que compareceram em sua apresentação.

Do design externo às características internas, o BJ60 atrai pelo charme exclusivo que se sintoniza perfeitamente ao gosto sofisticado de Dubai.

Com seus excepcionais recursos fora de estrada, incluindo tração nas quatro rodas em tempo parcial, três bloqueios de diferencial, sistema de controle de rastreamento de grau 1-12 e estrutura de carroceria sem suporte de carga, o BJ60 garante excelente desempenho em condições fora de estrada. Por outro lado, suas características de conforto urbano, como sistema de suspensão independente nas quatro rodas, interior espaçoso, ADAS e espaço interno do veículo incrivelmente silencioso, proporcionam uma experiência de direção tranquila e confortável na cidade. O BJ60 combina perfeitamente capacidade fora de estrada com direção urbana de alta qualidade, o que oferece a melhor experiência em diferentes condições.

A BAIC sempre aderiu a uma filosofia de marca com foco no usuário, ao propiciar aos clientes uma experiência de direção e um serviço além das expectativas mediante seus elementos de marca exclusivos e sua missão bem definida. Ao reconhecer as necessidades dos clientes alvo, a BAIC posiciona a missão de sua marca como "Tornar a vida linda a seu alcance", visando oferecer um estilo de vida belo e prático para desafiantes, pragmáticos e compartilhadores. Enraizada no valor central da marca de "CONFIÁVEL", a BAIC se concentra nos detalhes do design, ao estabelecer relacionamentos profundos com os usuários através da sintonia emocional. A BAIC não é apenas um fabricante de automóveis, mas uma marca dedicada à inovação e à satisfação das necessidades dos usuários. Na cidade multicultural de Dubai, a filosofia da marca BAIC enfatiza a inspiração cultural, ao integrar confiança oriental, cordialidade e estilo exclusivo no design do produto, se alinhando com a cultura diversificada de Dubai.

Com presença mundial em 49 países e regiões, a BAIC já deixou uma marca no mercado internacional com produtos e serviços bem recebidos. A influência global da BAIC vem se aprofundando constantemente.

Este ano presenciou uma série de avanços para a BAIC, com lançamentos de sucesso no mercado em diversos países. O X55II chegou a vários países da América do Sul, incluindo Argentina, Equador, México, Chile, Peru, etc. Além disto, na Polônia, a BAIC estreou recentemente (11 de novembro) três novos modelos: X35, X55II e ALL NEW X7, expandindo assim sua presença no mercado europeu. À medida que a empresa continua ampliando seu alcance de mercado, a BAIC permanece dedicada a seus valores centrais, sempre priorizando a inovação, a satisfação do cliente e práticas corporativas responsáveis. O evento de lançamento "Xide of Delight" não é apenas um lançamento de produto, mas um novo capítulo criado pela BAIC e pelo mercado de Dubai.

Jiaxin Hu

[email protected]

BAIC International

99 Shuanghe Street, Shunyi District, Beijing, China

Para mais informação sobre a BAIC International,acesse www.baicglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2302827/WechatIMG641.jpg

