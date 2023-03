BLACK AMBITION DE PHARRELL WILLIAMS ANUNCIA EL ESPERADO TERCER CONCURSO ANUAL DE PREMIOS Y EL RECIÉN LANZADO PROGRAMA HBCU PRE-ACCELERATOR

La Iniciativa Sin Fines de Lucro Patrocinada por Adidas, la Fundación Lennar, la Iniciativa Chan Zuckerberg, la Fundación Visa, Heineken, Chanel y Más, tienen como Objetivo Cerrar la Brecha de Oportunidades y Riqueza al Empoderar a los Empresarios Negros e Hispanos A través de su Premio Black Ambition.

Los Ángeles, CA, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Black Ambition es una iniciativa sin fines de lucro fundada por Pharrell Williams que tiene como objetivo cerrar la brecha de oportunidades y riqueza empoderando a los empresarios Negros e Hispanos. En 2022, las desfavorables condiciones del mercado provocaron un descenso del 45% en el financiamiento para los Empresarios Negros. Black Ambition está nivelando la balanza, creando relaciones y condiciones para que los fundadores Negros e Hispanos puedan sobresalir, sin interrupciones. El concurso anual Black Ambition Prize ofrece asesoramiento, recursos, conexiones y hasta 3 millones de dólares en Premios a fundadores que innoven en productos y servicios de consumo, medios de comunicación y entretenimiento, salud, tecnología e industrias de Web 3.0. Las inscripciones para el tercer concurso anual Black Ambition Prize se abren el Miércoles 1 de Marzo de 2023 en BlackAmbitionPrize.com y se cierran el 8 de Mayo de 2023.

Entre las marcas participantes en el Black Ambition Prize se encuentran Adidas, la fundación Lennar, la iniciativa Chan Zuckerberg, la fundación Visa, Heineken y Chanel.

"Hemos logrado tanto en tan poco tiempo y ha sido increíble ver nuestro impacto hasta ahora. Cada año es mejor", dijo el fundador Pharrell Williams. "No se trata solo de crear un espacio para nuestros empresarios Negros, Hispanos y de HBCU, se trata de equidad, se trata de darles las herramientas, los recursos y el asesoramiento práctico para sobresalir sin interrupciones. Estoy constantemente asombrado por las ideas y las empresas que nuestros solicitantes han desarrollado y creado."

El Black Ambition Prize es más que una recompensa monetaria. Los ganadores del Black Ambition Prize recibirán asesoramiento, recursos, contactos con inversionistas y financiaciones adicionales. Los premiados también recibirán horas de oficina quincenales con líderes en marketing, relaciones públicas y la creación de marcas con la participación de marcas mundiales como Heineken, Snapchat, Netflix y otras empresas.

Los ganadores asisten a las reuniones del ayuntamiento con Pharrell y reciben talleres terapéuticos y de coaching de vida, tanto en grupo como individualmente, que fomentan un enfoque holístico de la carrera profesional. Los fundadores que han participado anteriormente han compartido que ahora tienen más confianza a la hora de presentar su negocio a otros inversores y agradecen la oportunidad de conocer a nuevos inversionistas a través de la red de Black Ambition y de los eventos de la empresa exclusivos.

Black Ambition busca fundadores que piensen a lo grande y construyan las empresas del mañana que cambiarán al mundo. Estos fundadores están creando empresas con una gran viabilidad empresarial y capacidad de financiación, equipos dinámicos y un espíritu innovador y expresivo. Estas empresas deben estar comprometidas con la transformación del panorama en sus comunidades, en sus prácticas de contratación y en su compromiso de retribuir y apoyar a quienes les rodean. Ambas modalidades del Black Ambition Prize se iniciarán con una convocatoria nacional de candidaturas de equipos fundadores que reúnan los requisitos.

Para poder participar en el Black Ambition Prize, los solicitantes deben tener, o aspirar a lograr, un alcance empresarial nacional o mundial para su producto o servicio y contar con al menos un fundador o cofundador que se identifique como Negro/Africano/Afroamericano y/o Hispano/Latino (un miembro del equipo fundador se define como alguien que tiene un alto cargo, como Vicepresidente o de nivel C). El ganador del gran premio recibirá un millón de dólares y al menos otros quince equipos recibirán premios de entre 15,000 y 250,000 dólares.

En apoyo a los colegios y universidades históricamente Negros ("HBCU"), Black Ambition también proporcionará una vía única de solicitud del Black Ambition Prize para estudiantes y exalumnos de HBCU con la oportunidad de ganar un Premio HBCU. El ganador del gran premio recibirá hasta 200,000 dólares, y otros equipos recibirán premios más pequeños. Los equipos deben incluir al menos un estudiante universitario o de posgrado (de tiempo completo o medio tiempo), un egresado reciente dentro de los cinco años posteriores a su graduación, o un exalumno dentro de los cinco años posteriores a su ingreso a la institución que sea miembro del equipo fundador para ser un solicitante elegible. Esta persona afiliada a una HBCU debe identificarse como Negra/Africana/Afroamericana y/o Hispana/Latina. Black Ambition también está copatrocinando un programa de 8 semanas de duración, llamado So Ambitious HBCU Pre-Accelerator Program,que fue lanzado en colaboración con 3Day Startup y Cinematica Labs para ayudar a un máximo de 100 estudiantes de HBCU a crear candidaturas atractivas para el premio Black Ambition. Las solicitudes se abrirán el Miércoles 1 de Marzo de 2023 y se cerrarán el Lunes 20 de Marzo de 2023. Para más información, visite el sitio web https://www.blackambitionprize.com/startup-accelerator-landing-page/.

Felecia Hatcher, directora ejecutiva de Black Ambition, afirma: "A medida que se acerca el tercer año del premio Black Ambition, seguimos construyendo nuestro legado de apoyo y empoderamiento a los empresarios Negros e Hispanos para lograr un éxito sin precedentes, este año presenta una urgencia aún mayor con informes que muestran una drástica disminución de la financiación para fundadores diversos en el ámbito empresarial. El trabajo que estamos haciendo es más importante que nunca. El Premio de este año está diseñado para proporcionar una gran cantidad de recursos y oportunidades a los fundadores Negros, Hispanos y de HBCU, permitiéndoles transformar sus ideas innovadoras en negocios exitosos e impactantes".

Una vez recibidas y evaluadas las solicitudes, 250 semifinalistas se seleccionarán y participarán en el Programa de Mentores de Black Ambition, un plan de estudios empresarial de 12 semanas de duración. Se seleccionarán hasta 50 finalistas para recibir apoyo adicional, incluido el acceso a entrenadores de lanzamiento y apoyo de diseño para prepararse y lanzar sus empresas para obtener financiación en el día de la demostración anual de Black Ambition en Noviembre. Los jueces del día de la demostración del año pasado fueron Jay Lundy, de Combs Enterprises, Monica Wheat, de Techstars, y Summer Watson, de Aku World.

"Desde que gané el Premio Black Ambition 2022, me siento revitalizada, con energía y entusiasmada con nuestro futuro. Ahora que he completado la experiencia Black Ambition, me siento como una experta a la hora de presentar nuestra marca. Tanto si tengo que presentar nuestra historia en 15 segundos como en cinco minutos, estoy preparada. Si no estás seguro de inscribirte, ¡¡HAZLO!!".

-Camille Bell, Ganadora del Premio Black Ambition 2022 y Cofundadora y Directora Ejecutiva (CEO) de Pound Cake.

Hasta la fecha, Black Ambition ha otorgado financiaciones y recursos a 65 ganadores del premio, y ha apoyado a otros 500 empresarios con asesorías para fortalecer sus empresas. Se han otorgado aproximadamente 6 millones de dólares a los finalistas. Black Ambition también ofrece programas comunitarios, eventos, concursos de lanzamientos y otras actividades regionales.

Black Ambition ha sido reconocido por Forbes, Essence, Bloomberg y muchos más por impulsar un cambio significativo. También fue el ganador del premio World Changing Ideas 2021 de Fast Company por Impact Investing. Black Ambition espera conocer a los emprendedores que están dando forma al futuro.

Para conectarse y obtener más información sobre Black Ambition, los requisitos para participar en el concurso y cómo presentar su candidatura, visite el sitio web www.blackambitionprize.com. Síganos en Facebook (@blackambitionprize), Twitter (@blackambitionpz) e Instagram (@blackambitionprize) para estar al día con la comunidad Black Ambition.

Para obtener más información sobre el Programa HBCU Pre-Accelerator, visite el sitio web https://www.blackambitionprize.com/startup-accelerator-landing-page//.

ACERCA DE BLACK AMBITION

Fundada por Pharrell Williams en 2020, Black Ambition empodera a innovadores y comunidades Negras e Hispanas para sobresalir, sin interrupciones. Hasta la fecha, Black Ambition ha otorgado aproximadamente 6 millones de dólares a 65 emprendedores innovadores. Los ganadores de los premios han pasado a recaudar más de 40 millones de dólares colectivamente.

Este esfuerzo ha sido reconocido por Forbes, Essence, Complex y muchos otros medios por impulsar un cambio significativo. También fue el ganador del premio World Changing Ideas 2021 de Fast Company a la mejor inversión de impacto. Las solicitudes para el tercer concurso anual Black Ambition Prize se abren el 1 de Marzo de 2023. Para más información sobre Black Ambition, visite el sitio web

www.blackambitionprize.com.

