Black Friday : 12 % des Italiens seulement prennent l'impact environnemental de leurs achats au sérieux

Ces données proviennent d'une enquête récente menée par UNGUESS et Scalapay afin de sonder l'opinion des Italiens, par rapport à la France et à l'Espagne, concernant cette journée.

Dans ces trois pays, la tranche d'âge la moins préoccupée par l'aspect écologique de la question est celle des « Boomers », âgés de 59 ans et plus, tandis que la génération Z est la plus concernée.

En ce qui concerne la sensibilisation à l'option « Achetez maintenant, payez plus tard », deux tiers des Italiens la considèrent comme un bon outil pour améliorer la gestion de leur budget.

MILAN, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La question environnementale est désormais bien connue et fait heureusement l'objet de discussions plus fréquentes. Nous essayons tous, à notre manière, d'être plus prudents, car les effets du dérèglement climatique sont devenus trop évidents. Certains optent pour une alimentation plus végétale, d'autres achètent plus de produits locaux, et il y a ceux qui veillent à ne pas abuser du chauffage et de la climatisation. On pourrait penser que cela se traduirait par une plus grande attention portée à nos habitudes d'achat, d'autant plus que les achats en ligne génèrent jusqu'à 7 % des émissions de gaz à effet de serre[1].

Malheureusement, ce n'est pas le cas, comme le révèle une récente enquête menée par UNGUESS ( https://unguess.io/it/ ), une société spécialisée dans le crowdsourcing pour des tests de services numériques, et Scalapay ( https://www.scalapay.com/it ), la principale société fintech de l'Europe méridionale sur le marché du « Achetez maintenant, payez plus tard ».

En effet, l'enquête a révélé que 12 % des Italiens seulement considèrent sérieusement l'impact environnemental de leurs achats, un chiffre similaire à celui de l'Espagne (11 %) et de la France (17 %). Dans l'ensemble, dans les trois pays, ce sont les jeunes de la génération Z (la « GenZ ») qui sont les plus sensibles à la question, tandis que les Boomers de 59 ans et plus sont à la traîne. Il est regrettable de noter que certaines personnes, lorsqu'elles font des achats le jour du Black Friday, ne pensent pas du tout à l'environnement : dans les trois pays, ce chiffre atteignait 9,98 % parmi les participants à l'enquête[2], un pourcentage modeste mais significatif.

1. Source .

2. L'enquête a été menée sur 1 500 personnes : 500 en Italie, 500 en France et 500 en Espagne.

Cependant, la préoccupation pour l'environnement n'était pas la seule question abordée : l'analyse d'UNGUSS et de Scalapay a également examiné d'autres paramètres dans le but d'obtenir une vision plus approfondie et générale de la façon dont les Italiens, les Espagnols et les Français percevaient cette journée tant attendue. Une attention particulière a été accordée à l'option « Achetez maintenant, payez plus tard », une méthode de paiement innovante de plus en plus populaire auprès des consommateurs pour effectuer des achats immédiats et payer en versements sans intérêt. Un sujet hautement significatif sur lequel la recherche a mis l'accent de manière spécifique.

Prévoir ses achats, ou « si je repère quelque chose qui me plaît, je l'achète » ?

Dans 74 % des cas, les personnes interrogées ont exprimé une préférence pour des achats planifiés, avec un budget moyen de 238 euros pour l'Italie, 273 euros pour l'Espagne et jusqu'à 309 euros pour la France. Les Millennials sont en tête, prêts à dépenser le plus : 272 euros par personne en moyenne.

Par rapport à d'autres pays, les Italiens semblent être ceux qui planifient le moins et ne considèrent pas autant le Black Friday comme une opportunité d'acheter des cadeaux de Noël à l'avance par rapport à leurs voisins français.

Cependant, en ce qui concerne le budget disponible, tout le monde ne souhaite pas dépenser la même somme que l'année précédente, bien au contraire : 19 % des Italiens disent vouloir dépenser moins, tout comme 31 % des Français et 18 % des Espagnols. « En résumé, avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, tout le monde ne peut pas consacrer les mêmes ressources à leurs achats que les années précédentes, même si la plupart des personnes interrogées ont déclaré espérer dépenser à peu près la même somme », a expliqué Alessandro Caliando, responsable de l'expérience utilisateur chez UNGUESS.

Achetez maintenant, payez plus tard : une aide pour la gestion du budget

L'étude a également examiné les habitudes et les préférences des individus en ce qui concerne l'option « Achetez maintenant, payez plus tard » en tant qu'outil de paiement échelonné pour leurs achats.

L'intérêt suscité par cette option en prévision du Black Friday concerne environ la moitié des Italiens interrogés (52 %), un pourcentage plus élevé que celui enregistré en France (42 %) et en Espagne (36 %). Cependant, ce chiffre reflète le fait que 40 % des Italiens ont déjà utilisé cette option par le passé, un pourcentage nettement supérieur à celui des Français (28 %) et des Espagnols (27 %).

L'enquête a également mis en évidence une convergence d'opinion entre les différents pays impliqués, en particulier en ce qui concerne la perception de cette option, que deux tiers des personnes interrogées considèrent comme une méthode efficace pour mieux gérer leur budget. De plus, la majorité des consommateurs préféraient utiliser cette option plutôt que d'opter pour le débit sur leur carte ou de faire une demande de prêt.

L'analyse a également révélé que la flexibilité dans le choix de la fréquence de paiement des versements, que ce soit de manière mensuelle ou hebdomadaire, est un élément clé dans l'adoption de cette solution. Cet aspect est particulièrement important pour environ trois personnes sur quatre, sans différences géographiques.

Et en cas de doute concernant le choix de cette option ? Le fait de pouvoir la combiner avec une offre ou une promotion spécifique peut s'avérer décisif quant à son adoption.

À quel moment de la journée les achats sont-ils principalement réalisés ? Le matin, l'après-midi ou le soir ?

À ce propos, il est remarquable de constater que chaque pays possède des habitudes différentes : en France, la majorité des achats sont effectués le matin (46,36 %), en Italie, c'est le soir (37,53 %), tandis qu'en Espagne, c'est plutôt l'après-midi (45,79 %).

En ligne VS hors ligne : le web l'emporte haut la main

La grande majorité des personnes interrogées ont indiqué acheter uniquement en ligne, 52,77 % pour les Français, 71,72 % pour les Italiens et 51,32 % pour les Espagnols. D'un point de vue générationnel, la génération Z a tendance à préférer les magasins physiques (15,98 %), tout comme les Baby-Boomers (15,94 %). Cependant, ces pourcentages sont nettement inférieurs par rapport à la préférence générale pour les achats en ligne.

Abandon de la tablette en tant qu'outil de navigation (49,50 %) et deuxième place pour l'ordinateur (47,38 %)

Le smartphone est préféré par les Millennials (52,97 %) et la génération X (49,26 %) ; tandis que les Boomers (68,97 %) et la génération Z (50 %) préfèrent utiliser un ordinateur.

« Cette étude s'est avérée très intéressante car elle a révélé des données auxquelles nous ne nous attendions pas. Par exemple, nous avons constaté que l'utilisateur moyen ne prête généralement pas beaucoup d'attention à l'environnement lors de ses achats en ligne, contrairement aux dernières années où la question de la durabilité est devenue prédominante dans tous les secteurs », a expliqué M. Caliandro. « Une autre donnée intéressante est l'abandon de la tablette pour les achats en ligne, qui sont réalisés et planifiés principalement à l'aide d'un smartphone. Une fois de plus, cela met en lumière l'importance croissante de concevoir des sites web de plus en plus adaptés aux mobiles, car tout est organisé sur ce petit écran. De plus, l'enquête a révélé que chaque tranche d'âge possède ses propres caractéristiques et besoins, il est donc crucial d'avoir une image claire de votre marché cible lors de la conception d'un service afin de créer une expérience d'achat totalement en phase avec les utilisateurs finaux. »

« Dans un contexte en constante évolution, il est essentiel que nous continuions à nous efforcer de comprendre davantage les préférences des consommateurs. Cela nous sert de guide pour offrir continuellement des solutions innovantes conformes à leurs besoins changeants, ce qui contribue à redéfinir l'expérience d'achat, en particulier dans le commerce en ligne. Les données qui ont émergé ont clairement montré que la sensibilisation autour de l'option « Achetez maintenant, payez plus tard » est devenue centrale dans les décisions d'achat. Elle est désormais considérée comme un outil efficace pour améliorer sa gestion budgétaire en offrant une option de paiement souple et pratique. Cette option sera un soutien clé pour ceux qui souhaitent profiter des offres du Black Friday, rendant l'expérience d'achat encore plus durable et gratifiante », a détaillé Simone Mancini, PDG de Scalapay.

UNGUESS

Fondée en 2015 au sein du centre de recherche « Mobile Lab » du Politecnico di Milano, UNGUESS a vu le jour grâce à l'idée développée par trois anciens étudiants, Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga et Luca Manara, actuellement PDG de la startup. UNGUESS a été la première entreprise en Italie à utiliser la méthode du crowdtesting pour améliorer la qualité, la sécurité et l'expérience utilisateur de ses produits et services numériques. Le crowd et la plateforme technologique intégrée permettent à UNGUESS de fournir rapidement et efficacement des tests, des études détaillées et des retours pertinents provenant de personnes réelles pleinement engagées, utilisant une variété de dispositifs et d'interfaces numériques. L'offre commerciale d'UNGUESS repose sur trois principes : 1. le soutien continu au client tout au long du cycle de développement et d'optimisation numérique, couvrant la qualité et l'utilisation correcte des logiciels, la sécurité des solutions numériques publiées, ainsi que l'analyse de l'expérience utilisateur et client ; 2. un niveau élevé d'engagement et de soutien, à la fois des participants et des professionnels d'UNGUESS ; 3. un modèle de tarification flexible et évolutif basé sur des jetons de consommation.

En janvier 2023, UNGUESS a réalisé une augmentation de capital de plus de 10 millions d'euros, sous la direction de Fondo Italiano d'Investimento SGR, via le Fondo Italiano Tecnologia e Crescita - « FITEC », avec la participation de P101 SGR et de ses deux véhicules : Programma 102 et ITA500, gérés par procuration par Azimut, Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori et Club Italia Investimenti 2.

Contact presse :