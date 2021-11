Black Friday 2021 bei Goboo: Jetzt die besten Preise sichern und SPÄTER bezahlen mit Klarna

Kostenlose Geschenke und Gutscheine mit Lucky Draw

Goboo verlost außerdem ein Xiaomi Pad 5, ein Redmi Note 10 Pro, Redmi Buds 3 Pro-Kopfhörer und noch mehr! Wer am Goboo Lucky Draw teilnimmt, hat bis zu 5 Chancen pro Tag, einen dieser großen Preise zu gewinnen. Zudem verschenkt die Plattform zwischen dem 25. und dem 28. November auf der Black Friday-Aktionsseite limitierte Coupons im Wert von 40 €.

Jetzt kaufen, später bezahlen mit Klarna

Goboo hat die „Pay-Later"-Funktion von Klarna eingeführt, um seinen Kunden ein sorgenfreies Einkaufen zu ermöglichen. Goboo-Kunden können jetzt in drei bis vier zinsfreien Raten oder aber 14 bis 30 Tage nach der Lieferung bezahlen, was den Verbrauchern ein intelligenteres und flexibleres Einkaufserlebnis bietet. Die detaillierten Dienstleistungen sind je nach Land unterschiedlich. Informationen hierzu werden während des Bestellvorgangs bereitgestellt.

Spezieller Rabatt für App-Benutzer

Goboo hat eine neue Shopping-App auf den Markt gebracht. Um den Kunden zu einem reibungsloseren Einkaufserlebnis in der App zu ermutigen, bietet Goboo einen speziellen Rabattcode in Höhe von 5 € an, der zusätzlich zu den Rabatten auf der PC-Version verwendet werden kann. Laden Sie die Goboo-App hier herunter .

Informationen zu Goboo

Goboo wurde 2020 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die neuesten Trends im Bereich intelligenter Technologien in Form von hochwertigsten Dienstleistungen und Produkten zu bieten. Goboo bietet die Lieferung innerhalb eines Tages in Spanien und eine Lieferdauer von drei bis fünf Tagen in den meisten europäischen Ländern an. Goboo arbeitet mit vertrauenswürdigen Markenpartnern zusammen und verkauft nur sorgfältig ausgewählte Artikel. Alle Produkte können innerhalb von 14 Tagen zurückgeschickt werden und bieten eine offizielle Produktgarantie. Mit einem umfassenden Katalog, der von Smartphones über Uhren bis hin zu Haushaltsgeräten, Küchengeräten und mehr reicht, setzt sich Goboo dafür ein, den Alltag seiner Kunden mit hochwertigen Produkten und erstklassigen Dienstleistungen zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.goboo.com/promotion/black-friday-sale-2021.

