Black Friday: Avalara explica como funciona a complexidade fiscal neste período em que as vendas online estão em alta

Já no caso dos revendedores reais de produtos fornecidos por terceiros, existe a incidência do ICMS nas atividades do marketplace. O valor final aplicado na receita está atrelado a diferentes variáveis como a localização do marketplace (UF) e, também, do fornecedor e do cliente (UF); se o comprador é pessoa física ou jurídica; origem do produto (nacional ou importado); tipo de produto e outros atributos. Neste período de grande pico nas vendas online, aumenta-se também a fiscalização da Receita Federal e das Secretarias da Fazenda (Sefaz) estaduais, por isso, é indispensável manter a conformidade fiscal e tributária do empreendimento.

As oportunidades de fazer negócio no território digital amplia o volume de obrigações tributárias. Mesmo com a complexidade da legislação, o Fisco dispõe de relatórios realizados em tempo real, para consulta das empresas. Estar ciente das taxas a serem pagas, considerando que cada Estado da Federação possui uma legislação própria, auxilia na precificação correta do produto e/ou serviço. Para facilitar este acompanhamento, existem inúmeras soluções que possuem um mecanismo de cálculo dinâmico para atender a todas as especificidades legais da empresa ou varejista.

Uma outra dica para quem tem a prática de, em períodos promocionais, conceder alguns benefícios para os clientes, como frete grátis, com o objetivo de atraí-los é avaliar estrategicamente o caixa da empresa, pois ações como esta, se não analisadas detalhadamente, podem diminuir a margem de lucro. Dessa forma, é preciso que a empresa avalie o status de sua operação, considerando a carga tributária de cada produto e/ou serviço para não ter prejuízo. Para turbinar as vendas e alcançar o desempenho almejado, é preciso manter o compliance fiscal e tributário da empresa, para que, nos bastidores, tudo ocorra como o esperado.

(*) Por Alessandra Almeida, diretora-geral da Avalara Brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682006/AlessandraAlmeida2__1.jpg

FONTE Avalara

SOURCE Avalara