Black Friday: Brastemp e Consul trazem ofertas exclusivas para os eletrodomésticos mais desejados pelos consumidores

As marcas da Whirlpool prepararam descontos, cashback e muitas promoções

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Black Friday está chegando e, segundo pesquisa realizada pela GfK, 67% dos consumidores pretendem comprar produtos com maior qualidade e custo benefício no evento varejista, sendo a linha branca a 4ª categoria mais desejada. Para a ocasião, Brastemp e Consul, marcas da Whirlpool, trazem ofertas exclusivas nos eletrodomésticos para cozinha e lavanderia. Além dos descontos nos sites e lojas físicas, os consumidores podem aproveitar a oportunidade de ter cashback, de até R$800*.

*Limitado a dois cashbacks por pessoa em categorias de produtos distintas de cada marca

"A Brastemp faz parte da vida de diversos tipos e estilos de lares. Nesta Black Friday os produtos chegam ao consumidor com novas tecnologias, performance e design, tudo para atender às necessidades de todos os tipos e estilos de lares, reforçando que a marca ´é outro mundo´. O portfólio da Consul oferece eletrodomésticos com condições imperdíveis, são soluções bem pensadas para o dia a dia do brasileiro, e que também vão facilitar a rotina das tarefas de casa, comenta Gabriel Barbieri, Diretor de Marketing da Whirlpool.

B Friday Brastemp: Não deixe no carrinho, o sonho de ter uma Brastemp

A marca chega de cara nova, com um outro mundo de ofertas com a "B Friday", Black Friday da Brastemp. De acordo com a Opinion Box, 78% dos consumidores deixam os produtos desejados no carrinho de compras, e para essa B Friday, a marca mostra que agora é a melhor oportunidade para garantir seu produto Brastemp dos sonhos com o conceito de campanha "Não deixe no carrinho, o sonho de ter uma Brastemp". Os consumidores terão descontos e condições exclusivas no site. É hora de fechar a compra e não deixar no carrinho o sonho de ter um produto Brastemp. Confira!

A cozinha é outro mundo: quando planejamos a mudança da cozinha, é comum buscar por eletrodomésticos que contribuam para a estética do espaço, mas que tragam inovação e facilidades no preparo de refeições e melhor conservação dos alimentos. Na B Friday, a Brastemp oferece cashback e ofertas especiais nas geladeiras BRM44 e BRM55, ambas nas cores branco e inox. A geladeira BRM44 de 375 litros conta com design sofisticado e tecnologias como o Painel Eletrônico, compartimento para Latas e Long Necks e compartimento extra frio. O modelo BRM55, por sua vez, oferece ainda mais capacidade, com 462 litros, melhor eficiência energética (classificação A++)*, além de design e performance, contando com a tecnologia Turbo Control, um compartimento duplo que regula a temperatura de cada lado para gelar os alimentos mais rapidamente.

*Em comparação ao menor índice de um produto na classificação A da tabela de eficiência energética do INMETRO.

Consulte as informações do produto na tabela de eficiência energética do Inmetro no site oficial do instituto.

Além da geladeira, outro item de cozinha que é um dos queridinhos dos lares é o micro-ondas. Na B Friday, o destaque é o modelo BMS46 de 32 litros, nas cores branco e cinza espelhado. Além do design com painel digital de LED e abertura com apenas um toque, o modelo oferece 18 receitas pré-programadas, divididas entre os Menus Gourmet, Doces e Derreter, além do Menu Descongelar, função com tempos e potências pré-ajustados para descongelar feijão, carne e frango em menos tempo*. Tudo idealizado para agilizar a rotina na cozinha.

*Para outros alimentos basta escolher a programação mais adequada.

E para completar a cozinha dos sonhos, o Fogão Brastemp 4 bocas com Mesa de Vidro, traz elegância e sofisticação. Disponível na cor preta, esse fogão possui grades duplas de ferro fundido, que garantem robustez e segurança no preparo das receitas. O modelo conta também com o vidro do forno com visão ampla, facilitando a visualização e acompanhamento do prato durante o preparo.

A lavanderia também é outro mundo: A B Friday Brastemp contará com ofertas na máquina de lavar BWK13 de 13kg, nas cores branco e cinza platinum. A lavadora oferece design moderno e alta performance com o Ciclo Tira-Manchas Advanced, que retira mais de 40 tipos de manchas*, de gordura à canetinha. O modelo também possui o Ciclo Anti Bolinhas, que reduz a formação de bolinhas e mantém as roupas com aparência de novas por mais tempo**, além de permitir lavar até edredom sem preocupação e esforço***.

*Conforme teste interno de percepção realizado com 41 manchas em água fria em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no guia rápido do produto. **Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora. Teste interno realizado em tecidos meia-malha (Jersey), 94% algodão, 6% elastano. ***É possível lavar edredom de solteiro, conforme instruções de lavagem no guia rápido do produto.

"Pensou bem na Black Friday, comprou Consul"

Nessa época de ofertas, é comum que muitos consumidores caiam na armadilha das compras impulsivas e as frustrações com as compras assim que recebem os produtos, e com isso, vem o arrependimento. Consciente desses desafios pós-compras impulsivas, a Consul abraça a causa com humor. Considerando esse cenário, a marca fez uma leitura bem-humorada dessas situações e apresenta o lema "Pensou bem na Black Friday, comprou Consul." Nesse contexto, não apenas alerta, mas oferece soluções inteligentes para a certeza da escolha certa na cozinha e lavanderia.

Para este momento especial, a Consul cuidadosamente escolheu produtos com ofertas irresistíveis para revitalizar espaços, e o melhor é que esses produtos selecionados vêm com a vantagem do cashback. Uma ação promocional que permite ao consumidor receber parte do dinheiro de volta diretamente na conta, sem complicações. Na Black Friday, a Consul não apenas oferece ótimas oportunidades em produtos funcionais, mas também acrescenta um toque de estilo à experiência de compra. Porque, ao escolher Consul, a certeza de uma decisão bem pensada se traduz em praticidade e durabilidade. É mais do que uma oferta, é um compromisso com a satisfação e a qualidade.

Pensou em flexibilidade e economia? Pensou Consul: não há sensação melhor do que ter uma geladeira que reforça o estilo da cozinha e ainda proporciona economia e melhor armazenamento dos alimentos. O modelo CRM50FK oferece flexibilidade e capacidade de sobra para organizar tudo do seu jeito, devido ao espaço Flex - chega de malabarismo para guardar os alimentos, né? A Frost Free Duplex, com capacidade de 410 litros, oferece a função Gelo Extra, que permite guardar até 2x mais gelo. Além disso, a Geladeira também conta com o Filtro Antiodor que tira o mau cheiro e o "gosto de geladeira" da água. Bem pensado!

Uma cozinha moderna e segura: O modelo CFS5VAR contém design moderno, mesa de vidro com grades de ferro fundido e Forno Limpa + Fácil, ideais para os preparos do dia a dia e ainda facilitar a limpeza do eletrodoméstico, contribuindo para uma cozinha agradável. O forno oferece duas prateleiras e que podem ser ajustadas em até dois níveis quando for colocar fornos e assadeiras. O produto está disponível em 5 bocas e sistema de segurança contra o vazamento de gás, caso a chama se apagar acidentalmente.

Roupa limpa (e com economia de água e sabão): roupa limpa é o sonho do adulto e para realizar esse desejo, a marca apresenta a lavadora CWH12BB, com capacidade de 12kg. O modelo conta com a Dosagem Econômica, que permite a economia de até 70%* de sabão, devido ao exclusivo Copo Dosador, além de contar com o Nível Fácil: régua no cesto que facilita a seleção do nível de água correto. O produto é o mais compacto do segmento**, bem pensado para otimizar o espaço da sua lavanderia e também traz outras funcionalidades, como o Ciclo Edredom - que lava bem seu edredom***-, Ciclo Tênis e a Lavagem Econômica - que permite o reaproveitamento da água usada na lavadora para outras utilidades na casa, como lavar quintais.

*Comparando o volume de sabão em pó indicado no copo dosador para o nível "Pouco Suja" em relação ao "Muito Suja", em todos os níveis de água. **No segmento de 10 a 12kgs da categoria de máquinas de lavar com abertura superior, dado que ela possui a menor largura (58 cm). Período: até Abril/2022. ***Considerando edredom de solteiro.

As ofertas dos produtos das marcas da Whirlpool estão disponíveis nos respectivos sites, www.brastemp.com.br e www.consul.com.br .

Sobre a Brastemp

Há 60 anos, a Brastemp traz inovações que antecipam soluções relevantes para os lares, resultado de um conhecimento profundo do seu consumidor e da sua natureza de inovar, sempre estabelecendo novos padrões. Por meio de lançamentos que oferecem soluções inovadoras, a marca se tornou referência com um portfólio completo de eletrodomésticos com performance, design e tecnologia. Mais sobre a Brastemp em www.brastemp.com.br .

Sobre a Consul

Há mais de 70 anos no mercado brasileiro, a Consul é pioneira no desenvolvimento de soluções bem pensadas e criativas no segmento de eletrodomésticos. A marca está presente em mais de 50% dos lares brasileiros. É parte da Whirlpool Latin America, empresa líder no setor de eletrodomésticos e da Whirlpool Corporation, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. A marca também atua com a ação social Consulado da Mulher, a Consul ao lado da Mulher, que qualifica e capacita mulheres empreendedoras de todo o Brasil, para que elas se sintam confiantes no empreender e amplie seus negócios. Saiba mais sobre o Consulado da Mulher.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284242/Image.jpg

FONTE Whirlpool