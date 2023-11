Black Friday: Compra Direta Empresas traz ofertas e condições exclusivas para clientes CNPJ

O canal de vendas para empreendedores e microempreendedores da Whirlpool traz promoções exclusivas de produtos das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A taxa de empreendedorismo no Brasil aumentou. De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ), 75% dos brasileiros estão empreendendo. E, para atender as necessidades deste público, o Compra Direta Empresas, canal de vendas diretas da Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, anuncia para essa Black Friday condições exclusivas e ofertas para a compra de eletrodomésticos via CNPJ.

Ofertas e descontos progressivos durante a Direta Friday

Os clientes que já conhecem a plataforma e aqueles que estão chegando pela primeira vez podem garantir até 15% de desconto durante a Black Friday, em produtos selecionados. Quem possui CNPJ poderá usufruir de promoções e cashback para eletrodomésticos das marcas Brastemp e Consul. No caso da KitchenAid, também haverá produtos promocionados.

"A compra por CNPJ virou um facilitador para que o empresário possa equipar o seu negócio, pois a empresa tem acesso a produtos de todo o portfolio Brastemp, Consul e KitchenAid, com a possibilidade de ter melhores condições de pagamento por um produto - inclusive na Black Friday - seja para pessoas jurídicas ou MEIs", comenta Eduardo Akira Kawabata, Diretor Sênior de Vendas da Whirlpool.

O Compra Direta Empresas foi lançado em 2020 com o objetivo de concentrar em um só lugar as vendas corporativas de todas as marcas Whirlpool, oferecendo todos produtos Brastemp, Consul e KitchenAid. O canal, desenvolvido para quem tem um CNPJ, disponibiliza os melhores eletrodomésticos do Brasil, com o objetivo de trazer facilidade, boa experiência de compra, e comodidade ao empreendimento. O canal de vendas corporativas da Whirlpool oferece preços competitivos e opções de pagamento atrativas - 12 vezes sem juros no cartão de crédito, pix, boleto à vista, boleto faturado parcelado, desconto cumulativo para compras em quantidade e 10% de desconto na primeira compra.

Os produtos vendidos por este canal saem direto da fábrica e, pensando em ser a melhor solução para empresas, a Whirlpool Corporation disponibiliza essa plataforma com canal de vendas e central de relacionamentos exclusiva com supervisores de vendas para negociar com consumidores que se enquadram no perfil Pessoa Jurídica (que têm CNPJ). É possível aproveitar sendo MEI, dono de empresas e/ou comércio geral (sem ser revenda) como hotéis, pousadas, escritórios, hospitais, clínicas, escolas, faculdades, construtoras, entre outros.

Sobre o Compra Direta Empresas

O Compra Direta é a solução da Whirlpool para o público empreendedor. Foi lançado em 2020 para concentrar em um só lugar as vendas corporativas de todas as marcas Whirlpool - antes, somente Brastemp e Consul tinham plataformas separadas e específicas para empresas. No Brasil, a empresa conta com três fábricas – localizadas nas cidades de Rio Claro (São Paulo), Manaus (Amazonas) e Joinville (Santa Catarina). Além disso, são quatro centros de tecnologias, vinte e três laboratórios e três centros de distribuição.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283074/1.jpg

FONTE Compra Direta Empresas