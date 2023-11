Black Friday: conheça os golpes mais aplicados nos lojistas

Especialista em segurança digital da Linx explica como comerciantes podem se prevenir de ataques digitais na maior data do varejo

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com a proximidade da Black Friday, uma das datas mais importantes para o varejo, não são só os consumidores que estão vulneráveis a golpes de criminosos virtuais. Com o fluxo de vendas online crescendo, os varejistas também ficam mais expostos a ataques. Para minimizar esses riscos, é preciso estar atento à integridade dos sistemas utilizados no e-commerce e em suas transações.

Daniel Mendez, diretor de Digital – no segmento de Commerce – da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, explica que "os varejistas precisam investir em uma plataforma completa, confiável e segura, que tenha um sistema antifraude com foco em segurança cibernética, para evitar ataques ao sistema, além de compras com cartão clonado ou transferências via PIX incompletas".

Outra modalidade de golpe que costuma acontecer bastante em época de Black Friday é o sequestro de estoque de um lojista, que ocorre quando um concorrente adquire uma grande quantidade de produtos da loja usando o boleto bancário, mas não efetua o pagamento. Como esse lojista precisa reter a mercadoria até a data de vencimento da cobrança, o estoque se esgota rapidamente, forçando os consumidores a buscarem outra loja.



Parecido com a prática de sequestro de estoque, mas com um viés de buscar o melhor preço, o mesmo pode acontecer com consumidores, que costumam realizar a compra de um produto via boleto bancário, mas não realizam o pagamento de imediato visando encontrar o mesmo item em outra loja, por um preço melhor. No fim, o consumidor paga o boleto da loja mais barata. Não é exatamente um golpe, mas certamente prejudica o varejista ao 'segurar' o produto.



A orientação para evitar esse tipo de situação é oferecer métodos de pagamento com confirmação acelerada, como PIX e cartão de crédito, por exemplo, e usar boletos bancários que expiram dentro de alguns minutos. Com isso, caso o cliente não realize o pagamento dentro do prazo, o produto volta para o estoque rapidamente e pode ser adquirido por outro comprador.



Com o PIX, o golpe do sequestro de mercados foi minimizado, mas não extinto. "Tem varejista que não consegue oferecer pagamentos via PIX, porque ele não está integrado ao seu sistema ou por conta da conciliação bancária, e acaba oferecendo meios de pagamentos mais clássicos", afirma Daniel.



"Em datas como a Black Friday, é imprescindível manter a integridade da plataforma, seguindo todas as orientações do fornecedor sobre segurança, sobre dados e sobre divulgação de produtos. Tudo isso faz com que a plataforma se mantenha funcionando bem e de maneira segura durante as vendas, mesmo com um alto volume de tráfego no site", completa o executivo.



Além disso, o especialista também destaca algumas dicas que podem ajudar na prevenção, tanto para comerciantes, quanto para pessoas físicas:

Estabeleça um limite diário para transferência via PIX no app ou site oficial do seu banco;

Realize transações somente no app ou site oficial do seu banco;

Certifique-se que o site do banco ou da loja que você está navegando é o correto;

Confira se o site em que está navegando é seguro clicando no cadeado que fica na barra de endereço do navegador;

Não clique em links ou baixe arquivos de e-mails suspeitos, e sempre confira se o e-mail possui um domínio confiável;

Não realize transações financeiras quando estiver conectado em redes públicas como de shoppings e restaurantes;

Ao divulgar sua chave PIX para pessoas e empresas que você não tem relação de confiança, prefira informar uma chave aleatória em vez da atrelada ao CPF;

Ative a autenticação de duas etapas em todos os lugares onde ela está disponível.

