Black Friday da Ultragaz oferece até R$50 reais de benefícios na recarga do gás de cozinha

Ofertas são válidas para a recarga de botijões de 13 kg e Vale Gás; descontos somados podem chegar a até R$50 e devem ser resgatados no App Ultragaz

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para celebrar a tradicional Black Friday no Brasil, a Ultragaz irá oferecer descontos especiais em seu App. A promoção exclusiva garantirá ao consumidor um combo de benefícios: serão R$20,00 de desconto na recarga do botijão de 13 kg e também na compra de Vale Gás, além de R$10 de bônus no celular por cada pedido de Vale Gás, somando até R$50 de benefícios.

Entre os dias 20 e 24 de novembro, a promoção será válida para recarga de botijões de 13 kg e cada cliente poderá fazer a compra de um Vale Gás. Com isso, o cliente da Ultragaz vai economizar mais e por mais tempo. Para aproveitar a promoção, os consumidores podem utilizar todas as formas de pagamentos, como dinheiro e cartão de crédito, dependendo do endereço para entrega do pedido. A única exceção é para as compras realizadas com Vale Gás¹ ², apenas com pagamento pelo Pix online.

Os consumidores terão a oportunidade de aproveitar as duas promoções realizadas pela Ultragaz. O cliente terá duas opções de compra e poderá realizar um pedido por promoção no App Ultragaz. Dessa forma, será possível economizar até R$40 reais com as duas compras e ganhar R$10 reais de bônus para celular³ das bandeiras Vivo, TIM, Claro e Oi.

Além dos benefícios no preço, o comprador que optar pelo Vale Gás Digital terá até maio para trocar o benefício da promoção. O Vale Gás comprado no app Ultragaz durante os dias 20 e 24 de novembro terá o prazo de 180 dias para ser trocado, a partir de dezembro de 2024.

"Na Ultragaz colocamos nossos clientes no centro e trabalhamos todos os dias para levar as melhores ofertas para as famílias brasileiras. Por isso, a Black Friday é uma excelente oportunidade de promover ainda mais benefícios aos usuários do App Ultragaz," destaca Cristina Tartaglia, gerente de vendas e atendimento da Ultragaz.

Para usufruir dos benefícios, basta adicionar o produto no carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida para as praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para dispositivos iOS e Android. Confira as localidades contempladas e outras informações no regulamento oficial da promoção.

Black Friday da Ultragaz no varejo

Neste ano os clientes Ultragaz contarão com uma novidade durante o período da promoção. Os consumidores vão aproveitar o desconto especial da Black Friday nos supermercados de todo o Brasil. Entre os dias 20 e 25 de novembro, serão ofertados R$20 de desconto na aquisição do Vale Gás da Ultragaz. A promoção será válida em grandes redes de supermercado, como Carrefour, Cenconsud, Atakarejo, Assaí, Condor, Mufatto, Delta Max e mais.

Para conferir a lista completa com todos os supermercados parceiros e as normas da promoção é só acessar o site da Ultragaz.

SERVIÇO

O que: Promoção Black Friday da Ultragaz;

Data: 20 a 24 de novembro promoção na recarga do botijão de gás (13Kg) e Vale Gás no App Ultragaz. 20 e 25 de novembro promoção no varejo.

Onde: pelo aplicativo Ultragaz e nos supermercados parceiros

Para quem: clientes da companhia que moram nas cidades atendidas pelo App Ultragaz e as marcas atendidas pelos hipermercados;

Desconto: R$20,00 de desconto na recarga do botijão de gás de cozinha ou Vale Gás + R$10 de bônus no celular na compra do Vale Gás, limitado até 1 bônus de celular no período da promoção.

Pedidos: Cada cliente poderá um pedido para recarga do botijão 13 kg e a compra de um Vale Gás

Período do benefício: Vale Gás comprado no app Ultragaz durante o período de promoção terá o prazo de 180 dias para ser trocado, a partir do dia 04/12/2023. O crédito de celular será disponibilizado no dia 4 de dezembro, até 20h.

Formas de pagamento: dinheiro ou crédito, dependendo do endereço de entrega do pedido. A única exceção é para as compras realizadas com Vale Gás, apenas com as formas de pagamento online por meio do Pix.

¹ Todas as informações sobre condições, regiões atendidas e disponibilidade para a compra do Vale Gás estão disponíveis no regulamento oficial da promoção.

² Vale Gás comprado no app Ultragaz durante o período de promoção terá o prazo de 180 dias para ser trocado, a partir do dia 04/12/2023.

³O crédito de celular será disponibilizado no dia 4 de dezembro, até 20h.

FONTE Ultragaz