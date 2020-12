Black Friday dos aplicativos: 72% de aumento de vendas em apps na semana da Black Friday em comparação com 2019, segundo levantamento AppsFlyer

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Os aplicativos de compras são cada vez mais as estrelas da Black Friday no Brasil. Somente neste mês de novembro, os 70 principais apps de e-commerce no país receberam incríveis 45 milhões de instalações, segundo levantamento inédito da AppsFlyer , maior plataforma de análise de dados e engajamento de aplicativos em todo o mundo. Dentre os países avaliados pela AppsFlyer neste estudo, o Brasil foi de longe o país com maior número de instalações, chegando a 50% mais instalações do que os 70 maiores apps de compras dos EUA - segundo colocado com 30 milhões de instalações.

De acordo com estudos da AppsFlyer, ao longo deste atípico ano, aplicativos em todo o mundo vivenciaram elevadas taxas de crescimento de instalações e uso. Com o isolamento social do Coronavírus, os consumidores Brasileiros adotaram de vez os aplicativos, e em Junho, o país apresentou a maior taxa de crescimento no mundo, com aumento de 55% no número de instalações se comparados com o período pré pandemia. Crescem instalações, crescem receitas, e os profissionais de marketing entenderam isso muito bem, em julho de 2020, o crescimento de investimentos com publicidade para apps subia 50%. Este resultado fez com que 2020 se tornasse o ano dos apps, comparando o período de janeiro a novembro de 2019, com o mesmo período de 2020, o aumento de receita com vendas em aplicativos de e-commerce foi de 103%, um salto em um mercado com expectativas de crescimento de dois dígitos.

"Este ano, vimos não só apps de e-commerce crescerem, mas a indústria como um todo, como 700% em apps de entregas e mais de 300% em aplicativos de fitness (dados da AppsFlyer, maio/2020), os brasileiros incorporaram o hábito de usar o meio para pedidos e compras, transformando a Black Friday 2020 a maior de todos os tempos para apps", diz Daniel Simões, Country Manager da AppsFlyer no Brasil, empresa responsável pelo levantamento. "A expectativa já era grande, uma vez que entre os meses de maio e Outubro de 2020, o volume de compras mensal em apps de e-commerce já alcançaram os números do mês de Novembro 2019, mês da Black Friday", completa.

Não só as instalações cresceram, as vendas pelos apps também foram maiores. Comparada com a Black Friday de 2019, a Black Friday 2020 teve aumento de 72% em vendas por apps no Brasil. Comparada a uma semana normal, as vendas da semana da Black Friday 2020 foram 650% maiores, e a receita por instalação obtida na Black Friday foi 330% maior que uma semana comum.

As pessoas também aumentaram seus gastos na Black Friday. 2020 os consumidores gastaram por compra 5% a mais que 2019.

Para saber mais sobre benchmarks da indústria de e-commerce Apps, acesse: https://www.appsflyer.com/br/resources/shopping-app-marketing-trends/

FONTE AppsFlyer

