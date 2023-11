Black Friday: empresários devem estar atentos a quatro pilares para ter sucesso nas vendas e atender às expectativas de experiência dos clientes

Oferta, marketing, estoque e atendimento são vitais para garantir as metas e objetivos, alerta o diretor Estratégico da AG Antecipa

SAO PAULO, 6 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com a Black Friday, novembro é um dos meses mais aguardados pelo consumidor. Neste ano, a data promocional no Brasil ocorrerá no dia 24, mas muitas empresas se adiantam, com ofertas que se estendem por todo o mês. Se para os consumidores a Black Friday é a oportunidade de adquirir produtos com grandes descontos, para as empresas a data é uma oportunidade de aumentar as vendas e, consequentemente, gerar caixa.

Leonardo Guimarães, diretor da AG Antecipa

Porém, um grande número de empresários adere à campanha para queimar estoque pela necessidade de dinheiro, sem um mínimo de planejamento e organização, o que pode resultar em experiências ruins para o consumidor, gerando detratores da marca, que podem agregar uma imagem negativa a ela.

Pensando no lado das empresas, Leonardo Guimarães, diretor Estratégico da AG Antecipa, empresa especializada em serviços de crédito, alerta que uma estratégia bem-feita para o sucesso dos negócios precisa levar com consideração quatro fatores: a oferta dos produtos e serviços, estratégia de marketing, a verificação de estoque e o atendimento ao consumidor.

"O empresário ou prestador de serviços deve começar sempre pensando a partir do planejamento, o que vai garantir ou dar maior probabilidade para que ele tenha sucesso na ação que quer fazer nesta data", explica. "É importante ele saber como vai ser a sua demanda naquela época, como vai ser a sua oferta, e como vai se adaptar. Quando a gente fala oferta, muitas vezes só pensamos na questão do preço. Mas isso pode vir de outras formas que agregam valor para aquilo que o cliente vai enxergar, como o frete grátis ou um brinde de valor agregado", recomenda Guimarães.

Para o diretor da AG Antecipa, a Black Friday também é uma ótima oportunidade para a empresa avaliar as vendas e a performance de seus produtos ou serviços atuais. "Conseguir promover mais ainda os produtos que não estão tendo grande saída pode fazer com que você gire melhor o seu estoque, que é um dos pontos cruciais para garantir que a operação funcione de maneira adequada". E acrescenta: "Ter este gerenciamento, este controle no qual você vê todas as entradas e todas as saídas de maneira diária, vai facilitar com que o pico de vendas não trave a operação e que a empresa venda tudo aquilo que está parado".

Guimarães lembra, também, que agora é aquela hora que o empreendedor deve tirar a estratégia de marketing da manga e utilizá-la a seu favor, de forma eficiente e assertiva. "O dono do negócio ou executivo deve planejar como vai ser a estratégia de marketing, quais redes vai postar as ofertas, onde vai comunicar a campanha e mostrar no máximo de canais possíveis essa promoção, para que atinja uma maior quantidade de pessoas".

A experiência do cliente fecha uma estratégia bem-feita, segundo ele. "Para finalizar, tem a questão do atendimento ao cliente. Se você tiver dez experiências boas com uma marca e se tiver uma só ruim, você vai lembrar daquela marca pela sua experiência ruim", alerta. "Por isso, é extremamente importante oferecer uma ótima experiência para o consumidor, para que ele continue comprando da sua marca", completa o diretor Estratégico da AG Antecipa.

