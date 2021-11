Black Friday LG oferece condições especiais para compra da nova Lava e Seca 13kg

A Lava e Seca Smart LG, lavadora tecnológica e de alta capacidade, contam com as facilidades da Inteligência Artificial, que otimiza o processo de higienização das roupas e aumenta a autonomia dos consumidores. Isso é possível por conta do sistema AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive™) que analisa o peso e os tipos de tecido dentro do tambor, com base em um estudo de 20.000 combinações de lavagens acumuladas, fornecendo o melhor padrão de lavagem e protegendo até 18% a mais as roupas.

Por meio do aplicativo LG ThinQ® é possível alterar ciclos, adicionar funções extras e fazer download de sequências complementares além de monitorar o funcionamento da lava e seca de qualquer lugar, inclusive por comando de voz. A Lava e Seca Smart LG 13kg também promove lavagens a seco, por meio do Steam™, um vapor que elimina até 99,9% os agentes alergênicos, deixando as roupas ainda mais higienizadas.

Aliado a toda tecnologia, a nova linha de Lava e Seca Smart da LG ainda traz design e acabamento premium, deixando a lavanderia do consumidor ainda mais elegante e moderna. As portas das lavadoras são instaladas com travas para criança e contam com vidro temperado, que não risca e é resistente a altas temperaturas e impactos.

