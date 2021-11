Black Friday LG oferece promoções, garantia total e instalação gratuita em TVs OLED

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os consumidores que buscam renovar suas televisões encontrarão promoções exclusivas da LG Electronics do Brasil durante todo o mês de Black Friday. Disponível no varejo nacional, as ofertas incluem a linha LG OLED TV, eleita a Melhor TV do Mercado* com condições especiais. Os produtos adquiridos entre 01/11/2021 e 05/12/2021 ganham ainda mais 1 ano de garantia total através da ativação do benefício no site dentro do período promocional*, além de instalação gratuita no programa LG Instala.

A linha LG OLED TV oferece a tecnologia mais avançada para televisores, com pixels que se autoiluminam e garantem imagens com contraste infinito, cores perfeitas e preto puro. Os modelos 2021 contam com opções de tamanhos para todos os gostos: de 48 a 83 polegadas, nas séries: LG OLED evo (G1) – com novo painel que oferece até 20% mais brilho em um design ultrafino premium que se instala elegantemente rente à parede, como um quadro; LG OLED C1 – que agrega alta performance e recursos gamer que elevam a experiência com games, tanto com os consoles de última geração, quanto jogos no PC – podendo substituir um monitor no formato de 48 polegadas, e LG OLED A1 – com tecnologia avançada para uma experiência de cinema em casa.

Para aproveitar as oportunidades, o consumidor poderá acessar as ofertas durante todo o mês nas maiores redes varejistas e na Loja Online da LG.

Após a compra, os clientes poderão cadastrar a nota fiscal da sua LG OLED TV no site da promoção para ativar o benefício de garantia total, além de agendar o serviço de instalação gratuita diretamente no site: bit.ly/LGinstala. Confira os produtos participantes:

OLED48C1PSA.AWZ OLED55A1PSA.AWZ OLED55C1PSA.AWZ OLED65A1PSA.AWZ OLED65C1PSA.AWZ OLED65CXPSA.AWZ OLED65G1PSA.AWZ OLED65GXPSA.AWZ OLED77C1PSA.AWZ OLED77CXPSA.AWZ OLED83C1PSA.AWZ

*Promoção válida para compras dos produtos selecionados realizadas entre 01/11/2021 e 05/12/2021. Período de cadastro: 01/11/2021 a 15/12/2021. Eleita a Melhor TV do Mercado pelo site rtings.com. Os valores, produtos participantes e descontos podem variar conforme a loja participante. Para mais informações, acesse promoLGOLEDTV. Confira as condições do programa de instalação gratuita em bit.ly/LGinstala

FONTE LG Electronics do Brasil

